Tanskan terveysministeri Magnus Heunicke kertoo, että maan hoivakotien asukkaat ovat saamassa kolmannen koronarokoteannoksen.

Ministeri kirjoitti asiasta perjantaina Twitterissä.

Tanskassa sairastuneiden määrä on Heunicken mukaan lisääntynyt hoivakodeissa, vaikka rokotusaste heidän kohdallaan on 96 prosenttia. Hoivakotien asukkailla on terveysministerin mukaan myös korkea riski sairastua vakavaan koronatautiin.