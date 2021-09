Sukellusryhmä yrittää parhaillaan löytää epäillyn öljyvuodon lähteen. Vuodon lisäksi Louisianan osavaltio kärsii yhä laajoista sähkökatkoista Ida-hurrikaanin jäljiltä.

Yhdysvaltain etelärannikolla on havaittu merellä iso öljyvuoto, kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters sunnuntaina.

Vuotopaikka sijaitsee Meksikonlahdella Louisianan osavaltion edustalla. Yksityinen sukellusryhmä yrittää parhaillaan löytää epäillyn öljyvuodon lähteen.

Ensimmäiset havainnot öljyvuodosta tehtiin keskiviikkona, kun Yhdysvaltain liittovaltion sää- ja valtameren­tutkimus­organisaatio NOAA:n satelliittikuvissa näkyi kilometrien pituinen ruskea vana, joka oli levinnyt rannikkovesille.

Vuotopaikka näyttäisi sijaitsevan noin kolmen kilometrin päässä Port Fourchonista, Louisianan eteläisimmästä satamasta. Toistaiseksi vuoto ei ole saastuttanut rantaviivaa.

Yhdysvaltain rannikkovartiosto pyrkii keräämään öljyä talteen sekä estämään sen pääsyn mereltä rannoille.

Öljyvuodon lisäksi Louisianan osavaltio kärsii edelleen sähkökatkoista Ida-hurrikaanin jäljiltä. Osavaltion joillain alueilla sähkökatkot voivat mahdollisesti kestää jopa syyskuun loppuun, energiayhtiö Entergy varoittaa sivustollaan.

Ida-hurrikaani on yksi Yhdysvaltojen pahimmista Meksikonlahden hirmumyrskyistä, joka iski Louisianaan noin viikko sitten. Sen jälkeen hurrikaani liikkui koilliseen ja aiheutti voimakkaita tulvia. Vahvistettuja kuolemia on The Guardianin mukaan ainakin 60.