Peshawar

Afganistanissa on sodittu yli 40 vuotta, mutta Talebanin valtaanpaluun ansiosta käsillä on ensi kertaa mahdollisuus kestävään rauhaan. Suunnilleen näin sanovat monet afganistanilaisista pakolaisista naapurimaassa Pakistanissa, jossa heitä on virallisesti lähes 1,5 miljoonaa ja todellisuudessa paljon enemmän.

Tätä selittää se, että suurin osa Pakistanin afganistanilaisista on etniseltä taustaltaan paštuja. Taleban on ensisijaisesti paštujen liike. Lähes kukaan heistä ei ole paennut Talebania vaan saapui Pakistaniin jo 1980-luvulla tai on syntynyt pakolaisperheeseen.

Yksi rauhaan uskovista on vaate­kangas­kauppias Abdul Karim, 53, joka tunnetaan Peshawarin afganistanilaisyhteisössä kutsumanimellä Zabit. Hän on nähnyt kotimaansa konfliktien koko kaaren, ensin nuorena uskonsoturina Neuvostoliittoa vastaan ja myöhemmin liikemiehenä luovimassa sotivien osapuolten välissä.

”Näitä sotia eivät aiheuttaneet afganistanilaiset vaan ulkovallat”, Zabit sanoo basaarikauppiaiden toimistolla Peshawarissa.

”Antaisitte Afganistanin viimein olla.”

Zabit perustelee uskoaan rauhaan kahdella seikalla.

Ensimmäinen on ilmiselvä: afganistanilaiset ovat hänen mielestään lopen uupuneita sotimiseen. Mutta sellaisia heidän luulisi olleen jo 30 vuotta sitten.

Toinen huomio on kiinnostavampi: koskaan aiemmin näinä kärsimysten vuosikymmeninä koko maa ei ole ollut tosiasiallisesti yhden hallinnon otteessa kuten se vaikuttaa nyt olevan Talebanilla.

Jopa aiemman Taleban-hallinnon aikana vuosina 1996–2001 merkittävä siivu maasta pysyi Pohjoisen liitolla, jonka asejoukot koostuivat pääasiassa Afganistanin muista merkittävistä kansoista kuin suurimmasta ryhmästä paštuista – siis tadžikeista, uzbekeista ja hazaroista.

Mitä tahansa Afganistanissa tuotetaankin, sitä myydään rajan takana Pakistanin Peshawarissa.

Kuhisevaa Board Bazaar -markkina-aluetta kutsutaan Mini-Kabuliksi, koska käytännössä kaikki sen kauppiaat ovat afganistanilaisia. He tuovat kotimaastaan vaatteita, hedelmiä ja vihanneksia, käsitöitä sekä käytettyjä kodinkoneita.

Katukeittiössä höyryää kabulilainen pilahvi, jossa riisi saa makeutta porkkanoista ja rusinoista.

Kangaskauppias Zabit kävelee afganistanilaisten basaarin poikki liikkeelleen Peshawarissa Pakistanissa.

Zabitin ura on pakolaisen menestystarina. Hän siirtyi Pakistaniin teini-iän alussa vuonna 1981, palasi kahdesti taistelemaan islamististen aseryhmien riveissä neuvostojoukkoja vastaan ja keskittyi sitten liikemiesuraansa.

”Olin riippuvainen pakolaisavusta. Aloitin perustamalla pikkukaupan.”

Nykyään Zabit johtaa basaarialueen tuhansien kauppiaiden ammattiyhdistystä.

Yhdistyksen toimistossa vaatepuotien yläkerrassa ei ole yhtä ainutta huonekalua, vain kokolattiamatto ja tyynyjä.

Zabit istuu lattialla jalat ristissä ja karistaa tupakkaa tyhjentyneeseen teelasiinsa. Kattotuuletin suoraan hänen yllään pölläyttää tuhkat lasista matolle.

Kauppiaat Zabit (oik.), Haji Mangal ja Saied Israr keskustelevat kauppiasyhdistyksen toimistolla Peshawarissa.

Sukutausta lienee auttanut hänen menestyksessään. Zabitin isoisä johti heimoneuvostoa Baghlanin maakunnassa Kabulin pohjoispuolella eli oli sikäläisille paljon tärkeämpi päättäjä kuin mikään hallitus pääkaupungissa.

Myös Zabit on vaikutusvaltainen mies. Hän tuntee paljon Talebanin johtajia.

Zabit toivoo, että Taleban lyö viimeisenkin aseellisen vastarinnan Panjshirin laaksossa Kabulin pohjoispuolella, jossa tadžikki­päällikkö Ahmad Massud on vannonut jatkavansa yhä taistelua – joskin tämän joukot vaikuttavat kadonneen kuin tuhka tuuleen.

”Panjshirin väki on korruptoitunutta. He ryöväsivät miljardeja hallituksen kautta ja istuvat nyt siellä rahojensa päällä. He omistavat puolet Kabulista”, Zabit väittää.

”Heitä sanotaan tadžikeiksi, mutta heidän asiallaan ei ole mitään tekemistä tadžikkien kanssa. Talebanilla on tukea tadžikeilta, uzbekeilta ja hazaroilta.”

Pakistanilainen tutkija Farzana Shaikh ajatushautomo Chatham Housesta sanoo puhelimitse, että Taleban yrittää selvästi esittää varsinkin ulkovalloille puhuvansa kaikkien afganistanilaisten puolesta.

”On yhä suuri epätietoisuus siitä, onko Taleban ensisijaisesti islamistinen liike vai etnonationalistinen liike. Sen islamistisuudella ei ole kansainvälistä ulottuvuutta kuten vaikka Isisillä, mutta väittely jatkuu, onko kyse enemmän nationalismista vai uskonnosta.”

Zabit huomauttaa, että jopa yksi Talebanin nimittämistä maakuntien kuvernööreistä on hazara. Sunnalaista islamia tunnustava Taleban on vainonnut hazaroja heidän uskonsa eli shiialaisuuden takia.

”Menneet ovat menneitä. Taleban on julistanut armahduksen kaikille. Myös hazarat ovat syyllistyneet vuosien varrella julmuuksiin. He ovat tappaneet paljon Talebanin jäseniä. Mutta Taleban on valmis antamaan anteeksi ja kohtelemaan kaikkia afganistanilaisia veljinä.”

Asiantuntijat tosin ovat pitäneet hazarakuvernöörin nimittämistä pääasiassa Talebanin maineenhallintaoperaationa. Vallanvaihdon jälkeenkin on uutisoitu Talebaniin kytköksissä olevien aseryhmien pakottaneen hazaroja jättämään kotinsa.

”Onhan niitä raportteja, mutta katsokaas: on sodittu 40 vuotta, ja hallinto on juuri vaihtunut. Asiat vievät aikaa”, Zabit sanoo.

Taleban on myös luvannut sallia naisten työnteon, mutta vallan vaihduttua naisia on monin paikoin estetty saapumasta työpaikoilleen. Linja vaikuttaa olevan liberaalimpi Kabulissa kuin maakunnissa.

”Afganistan on muslimimaa, joten totta kai hallinto on islamilainen. Afganistan on menettänyt kolme miljoonaa ihmishenkeä sodassa. Minkä tähden? Islamin tähden”, Zabit sanoo.

”Koulutetut naiset, kuten lääkärit, sairaanhoitajat ja opettajat, voivat kaikki jatkaa töitään. Heitä tarvitaan. Mutta en sallisi esimerkiksi oman vaimoni työskennellä myyjänä, koska hänen ei tarvitse. Minä pystyn takaamaan perheemme toimeentulon.”

Entä jos vaimo haluaisi oman uran?

”Vaimoni on lukutaidoton, joten turha kysyäkään. Jos tyttäreni kouluttautuisi lääkäriksi, totta kai.”

Pakistanissa se onnistuu, mutta Talebanin Afganistanissa ilmeisesti ei. Taleban on sanonut sallivansa naisten jatkaa opintojaan yliopistoissa, kunhan koulutustilat on eroteltu sukupuolten mukaan, mutta perjantaina Taleban ilmoitti, että yli 12-vuotiaat tytöt eivät pääse palaamaan kouluun.

Vieressä keskustelua naisista päivittelee Zabitin kollega Saied Israr, huomiota herättävän pitkä tadžikki.

”Ashraf Ghanin presidenttikaudella tapettiin joka päivä 300–400 ihmistä, Talebanin noustua valtaan ei enää ketään. Silti nyt jankataan naisten oikeuksista”, Saied Israr sanoo.

Saied Israr (vas.) ja Haji Mangal kauppiasyhdistyksen toimistolla.

Hän liioittelee, vaikka lukujen mittaluokka on oikeansuuntainen. Viime kevään aikana, siis ennen Talebanin lopullista valloitusvyöryä, Afganistanissa uutisoitiin kuolleen väkivaltaisuuksien takia keskimäärin runsaat sata ihmistä päivässä. Talebanin joukkojen on puolestaan raportoitu tappaneen vastustajiaan vallanvaihdon jälkeenkin.

Väite tappamisen vähentymisestä Talebanin ansiosta ontuu siksi, että aiemmin moni kuoli nimenomaan Talebanin väkivallan takia.

YK:n raportin mukaan vuoden alkupuoliskolla siviilejä tappoi kaikkein useimmin Taleban.