Miltä tuntuu olla yksi Euroopan naurunalaisimmista ihmisistä? Kysymystä voisi yrittää kysyä saksalaiselta Armin Laschetilta, 60, joka pyrkii Angela Merkelin seuraajaksi Saksan liittokanslerina.

Hänen suosionsa ja samalla kristillis­demokraattien suosio ovat heikentyneet kesästä asti puolueen kannalta skandaalimaisesti: kahdessa kuukaudessa melkein kymmenen prosenttiyksikköä.

Kyse on enimmäkseen Laschetin omista epäonnistumisista.

CDU/CSU:n kannatus on nyt parinkymmenen prosentin paikkeilla, kun Merkelin noustessa viimeiselle kaudelleen vuoden 2017 vaaleissa kristillisdemokraattien tulos oli 32,9 prosenttia.

Vielä alkukesästä Laschet oli todennäköisin ehdokas seuraavaksi liittokansleriksi. Nyt demarit ehdokkaansa Olaf Scholzin kanssa ovat vahvassa johdossa ja oppositioon joutuminen uhkaa kristillisdemokraatteja Merkelin johdolla jatkuneiden 16 hallitus­vuoden jälkeen. Vaalit ovat kahden ja puolen viikon päästä, 26. syyskuuta.

Kristillisdemokraateille tilanne on kauhistus. Merkelin johdolla konservatiivipoliitikot yrittävät nyt pelotella saksalaisia punavihreän hallituksen mahdollisuudella. Sen he uskovat tuhoavan Saksan talouden ja kansainvälisen uskottavuuden.

Perjantai-iltana Laschetin vaalitilaisuus on alkamassa noin 200 000 asukkaan Erfurtissa, Thüringenin osavaltiossa melko lailla keskellä Saksaa. Laschet harppoo kameroiden seuratessa väkijoukon keskeltä varsin vaatimattomalle puhujakorokkeelle.

Tällaista ei näe usein: hänet otetaan vastaan villillä vihellyskonsertilla. Siellä täällä nousee ilmaan kylttejä, joiden pilakuvissa Laschet on omiin jalkoihinsa kompastuva avuton hömelö. Tunnelma muistuttaa mielenosoitusta, vaikka yleensä vaalitilaisuudet ovat kuin herätys­kokouksia uskovaisille.

Erfurtin Anger-aukiolle saapunut Laschet ei kuitenkaan vastaa mielikuvaa naurunalaisesta kompastelijasta. Hän kokoaa itsensä vihamielisen yleisön edessä ja esiintyy rennosti ja itsevarmasti. Hymy ei hyydy.

Silti koko tapahtuman kulku on erikoinen. Koko puheensa ajan Laschet vastailee huutelijoille ja poukkoilee siksi asiasta toiseen.

”Olkaa tarkkana... Kuunnelkaa nyt. Vielä kerran, käynnissä on pandemia.”

Sitten Laschet joutuu yllätetyksi. Koronatoimia kritisoivaan liikkeeseen kuuluva tubettaja Thomas Brauner ryntää kesken puheen Laschetin luo ja huutaa kysymyksensä mikrofoniin. Huoli koskee lasten maskipakkoa kouluissa.

Vastaanottavaisella mutta päättäväisellä käytöksellään Laschet todennäköisesti hillitsee tapahtumien riistäytymistä käsistä, mutta CDU saa tilanteesta jälkikäteen kovaa kritiikkiä. Miksi hän ylipäätään päästi koronankieltäjän ilman maskia lähelleen, missä olivat turvatoimet?

Laschet sanoo, että hänestä poliitikkojen pitääkin kuunnella.

"Jokainen saa sanoa mielipiteensä. Täällä saa seisoa kylttien kanssa, saa huudella väliin. Olemme vapaa maa.”

Koronakriitikoiden ja salaliittoteoreetikoiden teesinä on Saksassa diktatuurin paluu, ja Laschet haluaa esimerkillään osoittaa sen perättömäksi.

”Meitä ei saa sanoa diktatuuriksi. Jos joku tekee niin, ei tiedä, mistä puhuu.”

Thomas Brauner (vas.) on aktiivinen koronakriitikko. Perjantaina hän yllätti Armin Laschetin syöksymällä huutamaan tämän mikrofoniin kesken vaalipuheen.

Parodisen Die Partei -liikkeen edustajat nostivat pilkkakylttinsä ilmaan, kun Armin Laschet aloitti vaalitilaisuutensa Erfurtissa. Laschetista on tehty Kätyrit-elokuvan hahmoa muistuttava karikatyyri. Kätyrit ovat pahisten apulaisia samannimisissä elokuvissa.

Saksan suurimman puolueen, kristillisdemokraattisen unionin CDU/CSU:n, ykköstavoite vaaleissa on Saksan talouskasvun turvaaminen. Siihen pohjaa kaikki.

Veronkiristyksille puolue sanoo ei. Päinvastoin niin yritysten kuin palkan­saajienkin taakkaa pitäisi sen mielestä keventää. Valtionvelan otossa kristillis­demokraattinen unioni haluaa korona­pandemian jälkeen palata saksalaisen tiukalle linjalle, toisin kuin kilpailijat vasemmalla.

Laschet nostaa toiseksi tärkeimmäksi asiaksi sisäisen turvallisuuden parantamisen. Se liittyy järjestäytyneen rikollisuuden suitsintaan ja terrorismin torjuntaan. Kolmantena kärkenä on ilmastonmuutos.

Näistä Laschet on tullut perjantaina Erfurtiin puhumaan. Hän aloittaa kohteliaasti sanomalla, että on hienoa olla vanhassa piispankaupungissa.

Katolinen Laschet on kotoisin Aachenista, läheltä Ranskan rajaa. Hän on Saksan suurimman osavaltion, noin 18 miljoonan asukkaan Nordrhein-Westfalenin, pääministeri.

Laschetin oma kulttuurinen tausta on aika kaukana Thüringenistä, entisen DDR:n alueesta. Yhteistä idässä ja lännessä ovat hiilikaivokset. Laschet sanoo, että hiilestä luopuminen pitää tehdä sosiaalisesti kestävällä tavalla.

Katoavien kaivostyöpaikkojen tilalle pitää luoda uusia, eikä muutos saa olla liian hätäinen. Laschetin osavaltiossa kivihiilen louhinta loppui jo vuonna 2018, mutta ruskohiiltä kaivetaan vielä eri puolilla Saksaa.

Laschet kehuu tulevansa osavaltiosta, jossa on viety läpi useita rakennemuutoksia. Hänen lähestymistapansa on nyt, kuten usein, opettavainen. Opettavaisuus on kohdistunut välillä vaalikeskusteluissa myös 20 vuotta nuorempaan vihreiden kilpakumppaniin Annalena Baerbockiin tavalla, joka on herättänyt arvostelua.

”Kuunnelkaa, niin saatatte oppia jotain”, hän puuskahtaa Erfurtissa välihuutelijoille. Avoimesti alentuva tyyli saa yleisössä aikaan epäuskoisia naurunpurskahduksia.

Armin Laschet kohtasi niin arvostelijoitaan kuin tukijoitaankin lähietäisyydeltä Erfurtissa perjantaina.

Vaalitilaisuudessa oli äänekkäiden kriitikoiden lisäksi CDU:n vankkumattomia kannattajia.

Kokemukseen ja menneeseen nojaaminen nousevat esiin Laschetin esiintymisissä uudestaan ja uudestaan.

”Kriisitilanteessa ihmiset luottavat CDU:hun”, Laschet sanoi heinäkuussa television vaalihaastattelussa vain pari päivää ennen kotiosavaltiossaan Nordrhein-Westfalenissa syntyneitä tuhotulvia. Haastattelussa käytiin läpi liittokansleri Merkelin pitkälle kaudelle osuneita kriisejä.

Laschet on linjannut olevansa ehdolla jatkuvuuden puolesta, mikä oli pitkään suurin viesti hänen kampanjassaan. Se ei ole kovin visionääristä.

Tulvakatastrofi osoitti, että luottamus CDU:hun ei ole kriisissä automaattista. Laschet on CDU:n puheenjohtaja, mutta niin puolue kuin poliittinen tilannekuvakin näyttävät usein olevan häneltä kateissa.

Laschet epäonnistui tulva-alueella vieraillessaan: hän naureskeli epäasiallisen näköisesti taustalla, kun liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier piti kriisi­tilanteesta tiedotustilaisuutta.

”Joku kertoi tyhmän jutun”, Laschet sanoi myöhemmin sanomalehti Bildin haastattelussa. Hän on pahoitellut väärässä paikassa nauramistaan, mutta tapaus seuraa häntä yhä.

Näyttää siltä, että Laschet oletti suurimman puolueen johtajuuden kantavan hänet liittokansleriksi kuin itsestään. Koko kampanja on siis perustunut virhearvioon.

Viime perjantaina CDU/CSU teki viime hetken korjausliikkeen ja Laschet esitteli ”tulevaisuustiiminsä”.

Kahdeksan hengen asiantuntijajoukko on koottu puolueen riveistä vastaamaan ajankohtaisiin haasteisiin digitalisaatiosta talouteen ja turvallisuuteen.

Moritz Lamm, Hannes Trinkaus ja Louis Trumpp kannattavat Armin Laschetia liittokansleriksi talousliberaalin linjan takia.

Kolme teini-ikäistä poikaa on tullut kuuntelemaan Laschetia, vaikka he eivät saa vielä äänestää. Tilaisuuden jälkeen he seuraavat tätä autolle ja ottavat kuvia muistoksi.

”CDU on talousliberaali puolue”, perustelee 16-vuotias Louis Trumpp, miksi hän kannattaa Laschetia. Hänen toiveenaan olisi kristillisdemokraattien ja liberaalipuolue FDP:n yhteinen hallituskoalitio. Gallupien valossa se ei vain näytä nyt mahdolliselta.

Thüringenissä poliittisten äärilaitojen huuto on arkea, sillä oikeistopopulistien lisäksi myös vasemmistolla on voimakas kannatus, Trumpp sanoo.

Hänelle sekä Hannes Trinkausille, 17, ja Moritz Lammille, 16, vaaleissa ovat tärkeimpiä digitalisaatio, ilmasto ja koulutus.

”En ole kuullut kenenkään nuoren valittavan maskipakosta koulussa. Vain jotkut aikuiset tekevät niin.”

Laschetin saamasta rajusta kritiikistä huolimatta CDU:n peruslinjaan nojaavia saksalaisia on paljon. Kyseenalaista on, saako Laschet oman luottamuksensa korjattua.

”Tarvitsemme vähemmän aggressioita yhteiskunnassa. Liittokanslerina yrittäisin saada aikaan sovintoa”, Laschet sanoo kuulijoilleen ja kiittää ”keskustelusta”.

