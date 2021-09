Brittiläisen tutkimuksen mukaan Venäjä-myönteiset trollit ovat soluttautuneet lännen uutismedioiden kommentointipalstoille muun muassa Britanniassa, Saksassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Venäjä on trollannut lännen uutismedioiden kommentointipalstoja Venäjä-myönteisellä kirjoittelulla pyrkimyksenään välittää Kremlin etuja tukevaa propagandaa, ilmenee tuoreesta brittiläisestä tutkimuksesta.

Brittiläisen Cardiffin yliopiston rikos- ja turvallisuustutkimuslaitoksen mukaan venäläiset trollit ovat lähettäneet lukijakommenttien joukkoon kirjoituksia, joissa on tuettu Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ja vastustettu Britanniaa, Yhdysvaltoja ja muita lännen liittolaisia.

Sen jälkeen Venäjän valtion omistamat tiedotusvälineet ovat laatineet kommenttien pohjalta juttuja, joiden on väitetty heijastavan esimerkiksi saksalaisen Der Spiegelin tai brittiläisen The Daily Mailin lukijoiden ajatuksia, vaikka todellisuudessa kyse on ollut trollien kirjoittamista kommenteista.

Venäjänkieliset jutut ovat levinneet yleisöille myös Keski- ja Itä-Euroopassa, etenkin Bulgariassa. Niiden näkyvyyttä on vahvistettu sosiaalisessa mediassa.

Disinformaation paljastamiseen erikoistuneen tutkimusyksikön raportista uutisoivat maanantaina muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittiläinen uutissivusto

Sky News

.

Rikos- ja turvallisuustutkimuslaitoksen johtaja professori Martin Innes sanoi yliopiston tiedotteessa, että Venäjän vaikutuskampanja on erityisen merkittävä sen kansainvälisen laajuuden ja eri tiedotusvälineiden taitavan manipuloinnin vuoksi.

”Kaappaamalla länsimaisten mediabrändien kommenttiosion se on pystynyt esittämään propagandansa ikään kuin kyse olisi valtavirran mielipiteestä.”

Tutkijoiden mukaan 32 merkittävää tiedotusvälinettä 16:ssa eri maassa on joutunut trollauksen kohteeksi lukijakommenttien kautta.

Toistuvien toimien kohteena ovat olleet ainakin brittiläiset The Daily Mail, Daily Express ja The Times, saksalaiset Der Spiegel ja Die Welt, ranskalainen Le Figaro, italialainen La Stampa ja yhdysvaltalaiset Fox News ja The Washington Post.

Tutkimusryhmä tunnisti 242 juttua, joiden kommenttikentissä oli julkaistu provosoivia, Venäjään myönteisesti tai länteen kielteisesti suhtautuvia kirjoituksia.

Tutkijat huomasivat, että Venäjä-myönteiset kommentit saivat toistuvasti epätavallisen paljon ”ääniä” muihin kommentteihin verrattuna, jos lukijoiden oli mahdollista arvottaa ja äänestää toistensa kirjoituksia.

Tutkijoiden mukaan uutissivustot ovat erityisen alttiita tämänkaltaiselle trollaukselle puutteellisten turvatoimien vuoksi.

Tutkimuslaitos ei kyennyt ehdottomasti todistamaan, kuka oli viestien takana, mutta sen mukaan toimet viittaavat Venäjän valtion operaatioon.

Vaikutusoperaatio tuli ilmi osana verkkotoiminnan tutkimusta, jota Gardiffin yliopiston rikos- ja turvallisuustutkimuslaitos teki aiemmin tänä vuonna Ukrainan ja Venäjän välien kiristyessä.

Tutkijat uskovat, että ilmi tulleen informaatiovaikuttamisen taktiikan käyttö on lisääntynyt vuodesta 2018. Viime aikoina se on liittynyt lännen joukkojen vetäytymiseen Afganistanista.

Venäjä on toistuvasti kiistänyt osallisuutensa propagandan ja valeuutisten levittämiseen.