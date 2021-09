Terveydenhuoltojärjestelmiä on vaikea vertailla, mutta yhdessä asiassa Ranska eroaa edukseen: Siellä potilas kohdataan ihmisenä

Ranskalainen järjestelmä on yksityisen ja julkisen palvelun yhdistelmä, ja hoitoon pääsee helposti, kirjoittaa HS:n Ranskan-avustaja Helena Liikanen-Renger.

Ovisummeri herätti tietokoneen ääreltä ennen puolta päivää.

”Allô?”

”Bonjour, täällä sairaanhoitaja!”

”Tervetuloa! Bienvenue!”

Miellyttävä kotisairaanhoitaja vieraili Ranskan-kodissamme kaikkiaan kahden viikon ajan, joka toinen päivä.

Syy oli minun: onnistuin toissa viikolla leikkaamaan maalaisleivän sijasta omaan sormeeni. Syvälle pureutunut veitsenterä heitti minut omakohtaiselle tutustumisretkelle kuuluisaan, ranskalaiseen terveydenhoitojärjestelmään.

Jos jokaisella pilvellä on hopeareunus, lienee tämä juuri se.

Eri maiden terveydenhuoltojärjestelmiä on hyvin vaikea verrata keskenään. Ranskan järjestelmä on sijoittunut viime vuosien kansainvälisissä mittauksissa Suomen taakse, vaikka on sitä kalliimpi.

Omakohtainen kokemus on kuitenkin osoittanut, että Ranskassa hoitoon pääsee hyvin helposti – ja mikä parasta – potilas kohdataan ihmisenä.

Ranskalainen järjestelmä on eräänlainen yksityisen ja julkisen palvelun yhdistelmä. Usein alan ammattilaiset, kuten lääkärit ja luonani vieraileva sairaanhoitaja, ovat yksityisiä yrittäjiä.

Sama koskee myös sairaaloita ja klinikoita: sekä julkisia että yksityisiä löytyy. Potilaan kannalta eroa ei ole, korvaukset tulevat samaan tapaan julkisista varoista. Esimerkiksi omalääkärin vastaanotosta maksan 25 euroa, josta korvataan 70 prosenttia.

Vaikka julkinen sairausvakuutus on Ranskassa kattavaa, on monilla sen lisäksi esimerkiksi työpaikan kautta saatu lisävakuutus, joka vähentää omavastuuosuuksia entisestään.

Kuinka leipäveitsen runtelema päivä sitten omalla kohdallani sujui?

Leikattuani sormeeni riensimme ensin apteekkiin, jossa apteekkari – laastarit liimattuaan – kehotti jatkamaan paikalliselle lääkäriasemalle. Noin tunnin odottelun kuluttua sormi tikattiin, mutta lääkärin silmissä painoi huoli.

"Lähetän teidät vielä käsikirurgille ensiapuun Cannesiin, koska haava on syvä. Näin voimme olla varmoja, ettei ongelmia tule myöhemmin.”

Ja niin jo iltapäivällä makasin yksityisen käsiklinikan leikkaussalissa tuijotellen taululta näkyviä verenpainelukemiani. Ympärillä hyöri joukko sairaanhoitajia ja kohta myös kirurgi, joka ompeli sormen entiselleen.

Kirurgisen toimenpiteen hinta korvauksen jälkeen: 26,90 euroa.

Illalla sain kotiin viemisiksi kasan ohjeita, joiden joukossa oli myös määräys soittaa kotisairaanhoitajalle. Jo kahden päivän päästä hän saapuikin kotiimme putsaamaan haavan ja vaihtamaan laastarin uuteen.

Kaikki hyvä loppuu aikanaan, niin myös sairaanhoitajan visiitit.

Tiedän jo, että hoitohetkiä tulee ikävä, sillä meistä ehti näiden päivien aikana tulla tuttuja. Juttelimme niin hoitajan tyttären ulkomaanopinnoista kuin hienosta Amerikan-reissustakin. Minä puolestani purin muuttohuoliani ja suosittelin valitsemaan Suomen ensi kerralla matkakohteeksi.

Siitä en ole edelleenkään varma, tarvitaanko sairaanhoitajaa vaihtamaan laastaria ihan näin montaa kertaa.

Kirjoittaja on HS:n Ranskan-avustaja.