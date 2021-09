Turvallisuuspoliisin mukaan noin 150 Isis-taistelijaa on palannut aiemmin Ruotsiin omin neuvoin.

Ensimmäiset Ruotsin Pohjois-Syyriasta kotiuttamat niin sanotut Isis-vaimot saapuivat maanantaina illansuussa Arlandan lentokentälle ulkoministeriön järjestämällä kotiutuslennolla.

Kolme terroristijärjestön ”emiraatista” pidätettyä ruotsalaista ja heidän kuusi lastaan tuotiin Rojin siirtoleiriltä Turkin kautta Tukholmaan. Aihe oli maanantai-iltana lähes kaikkien Ruotsin tiedotusvälineiden ykkösuutinen.

Ruotsin demaripääministerin Stefan Löfvenin hallitus oli saman tien uuden kriisiin kourissa, kun oppositio hyökkäsi ministereiden kimppuun. Löfven on vannonut yli kahden vuoden ajan, ettei Ruotsi noudata Suomen esimerkkiä eikä ryhdy terroristien vangittujen perheenjäsenten kotiuttamiseen.

Maltillisen kokoomuksen ja Ruotsidemokraattien myrkky purkaantui ensisijaisesti ulkoministeri Ann Lindeen ja sisäministeri Mikael Dambergiin. Linde on jo kutsuttu valtiopäivien ulkoasiain­valiokunnan kuultavaksi kotiutusoperaation vuoksi.

Opposition mukaan ministerit lupasivat suoraan kevään valiokunta­kuulemisissa, ettei kotiutuksia tule. Kaiken kukkuraksi maanantain kotiutuslento näytti selvinneen oppositiopoliitikoille vasta tiedotusvälineiden uutisista sunnuntaina.

Ruotsin yleisradio SVT kertoi lisäksi, että ulkoministeriön delegaatio on ollut niin sanotulla Rojavan alueella Pohjois-Syyriassa ottamassa kurdihallinnon luovuttamat vangit vastaan.

”Ministereiden olisi pitänyt pysyä sanojensa takana ja tuoda nämä ihmiset Ruotsiin omilla koneillaan,” Maltillisen kokoomuksen tiedottaja Johann Forssell sanoi Svenska Dagbladetille.

”Mutta jos todella on niin, että heidän matkustamistaan Ruotsiin on avustettu, niin silloin on toimittu valtiopäivien selän takana.”

””Tämä on järkyttävää. Ei vain muotoseikkojen vuoksi vaan koska emme halua heitä tänne. He ovat kuuluneet kansainväliseen terroristiryhmään.”

Ruotsidemokraattien puheenjohtaja Jimmie Åkesson puolestaan julisti Facebook-kirjoituksessaan, ettei Ruotsilla ole mitään velvollisuutta huolehtia ”väkivaltaisista ja vaarallisista ulkomaalaisista”.

”Meidän on ylipäätään riistettävä kansalaisuus ilmeisen vaarallisilta ihmisiltä, joilla ei ole Ruotsiin asiaa. Siitä tulee yksi ruotsidemokraattien tärkeimmistä kynnyskysymyksistä edessä olevan vallanvaihdon aikana. Hallitus, joka ei ota kansalaisten turvallisuutta vakavasti, ei ansaitse hallitsemisen oikeutta.”

Äkesson viittasi Löfvenin kahden viikon takaiseen ilmoitukseen, jonka mukaan hän jättää demaripuolueen johdon ja pääministerin tehtävät marraskuussa. Demarit etsivät parhaillaan Löfvenille seuraajaa, mutta virallisesti koko hallitus eroaa pääministerin lähtiessä.

Löfvenin hallitus on jo kolmas vuoden 2018 parlamenttivaalien jälkeen.

Ruotsin hallituksen mukaan se joutui taipumaan kansalaistensa kotiuttamiseen pakon edessä. Rojavan kurdihallinto nimittäin ilmoitti karkottavansa ruotsalaiset joka tapauksessa, koska heitä pidetään turvallisuusriskinä, mutta toisaalta heitä ei voida mistään rikoksesta tuomitakaan.

Pohjois-Syyrian leireillä on vielä muutamia ruotsalaisia naisia ja lapsia. He eivät ilmeisesti kuitenkaan ole suurin Isisiin liittyvä Ruotsin turvallisuusriski.

”Tiedossamme on noin 300 henkilöä, jotka ovat matkustaneet Ruotsista vuoden 2015 jälkeen osallistuakseen tähän verenhimoiseen ääritoimintaan”, Ruotsin turvallisuuspoliisin Säpon tiedottaja Fredrik Hultgren kertoi Svenska Dagbladetille.

”Heistä suunnilleen puolet on tullut takaisin Ruotsiin.”

Aiemmin Säpossa työskennellyt turvallisuusasiantuntija Malena Rembe huomauttaa lehdelle, että näistä omia aikojaan Syyriasta ja Irakista palanneista suurin osa on Isisin riveissä taistelleita miehiä.

Isis-järjestö hallitsi 2010-luvun loppupuolella osia Syyriasta ja Irakista. Isisin hirmuhallinto nujerrettiin lopullisesti talvella 2019.