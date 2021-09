Pietarissa tunnettu oppositiopoliitikko, liberaalin Jabloko-puolueen edustaja Boris Višnevski saa vaaleissa vastaansa kaksi kaimaansa, jotka muistuttavat häntä myös ulkonäöltä.

Pietarin tulevissa kunnallisvaaleissa äänestäjiä hämmennetään kolmella saman­nimisellä ja lähes samannäköisellä ehdokkaalla.

Pietarissa tunnettu oppositiopoliitikko, liberaalin Jabloko-puolueen edustaja Boris Višnevski saa vaaleissa vastaansa kaksi kaimaansa, jotka saman nimen lisäksi muistuttavat häntä ulkonäöltään.

Asiasta ovat uutisoineet muun muassa pietarilainen Fontanka, brittiläinen The Guardian ja uutistoimisto AFP.

Višnevski, 65, yrittää syyskuun vaaleissa uusia paikkansa Pietarin alueparlamentissa. Sunnuntaina julkaistussa vaalijulisteessa hän poseeraa kahden muun kaljuuntuvan, harmaantuvan ja parrakkaan Boris Višnevskin vieressä.

Miehet ovat pukeutuneet samalla tavalla kauluspaitoihin, mutta vain alkuperäinen Višnevski käyttää solmiota. Nimissä on eroa ainoastaan patronyymeissä eli Venäjällä käytössä olevissa isännimissä.

Višnevski sanoi olleensa tietoinen, että kaksi vastaehdokasta oli jo vaihtanut nimensä Boris Višnevskiksi. Samannimisten ehdokkaiden asettaminen vaaleihin on Venäjällä pitkään käytössä ollut taktiikka, jolla pyritään pienentämään suositun poliitikon ääni­määrää.

Ulkonäön muokkaaminen samanlaiseksi kuin Višnevskillä tuli kuitenkin yllätyksenä.

”Tämä kaikki on tehty äänestäjien eksyttämiseksi, jotta he sekoittaisivat väärennöksen oikeaan ja äänestäisivät aidon Višnevskin sijaan jäljitelmiä”, Višnevski sanoi The Guardianin haastattelussa.

Kaksoisolennoista toinen on hallitsevan Yhtenäinen Venäjä -puolueen entinen jäsen, aiemmalta nimeltään Viktor Bykov, 43. Fontankan mukaan hän on eronnut puolueesta kesäkuussa. Toinen on entiseltä nimeltään Aleksei Šmelev, 59. Hänen on kerrottu työskentelevän myyntijohtajana pietarilaisessa yrityksessä.

Kumpikaan miehistä ei ole kampanjoinut vaaleissa tai esiintynyt julkisesti. Tiedotus­välineet eivät ole saaneet heiltä kommenttia yrityksistä huolimatta. Višnevski arveli, että miehille maksetaan asettumisesta ehdolle häntä vastaan.

”En usko, että he suostuvat nolaamaan itsensä tällä tavalla ilmaiseksi.”

Višnevski on ilmoittanut valittaneensa keskusvaalilautakunnalle ja vaatinut sitä tutkimaan asian. Višnevskin mielestä kaksoisolentojen kuvat on käsitelty Photoshop-ohjelmalla.

Venäjän keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova kutsui tapausta häpeälliseksi ja äänestäjien pilkkaamiseksi, mutta hänen mukaansa sille ei voi tehdä juuri mitään.

Pamfilova sanoi radiohaastattelussa, että Venäjän vaalilait ovat hyvin liberaalit ja kaikki Boris Višnevski -nimiset ehdokkaat voivat osallistua vaaleihin.

Venäjällä järjestetään 17.-19. syyskuuta vaalit, joissa valitaan edustajat paitsi valtion duumaan eli Venäjän parlamenttiin myös alueparlamentteihin. Venäjä on jo estänyt lukuisia opposition ehdokkaita asettumasta ehdolle.

Opposition näkyvin johtaja Aleksei Navalnyi on tuomittu vankilaan. Navalnyin korruptionvastaisessa FBK-säätiössä juristina toimineen Ljubov Sobolin oli määrä asettua ehdolle duuman vaaleissa, mutta hänet tuomittiin liikkumisrajoituksiin koronavirusmääräyksien rikkomisesta, minkä jälkeen hän lähti Venäjältä.