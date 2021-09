Kaikkiaan Pohjois-Syyriasta kotiutetuista naisista kaksi on tällä hetkellä pidätettynä.

Yhtä Ruotsiin maanantaina kotiutetusta kolmesta niin sanotusta Isis-vaimosta epäillään sotarikoksista, kansanmurhasta ja rikoksista ihmisyyttä vastaan, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT saamiinsa tietoihin perustuen.

Kotiutetut naiset tulivat Pohjois-Syyriasta. Kaksi heistä pidätettiin välittömästi Arlandan lentokentällä ja kolmas vietiin kuulusteltavaksi.

Naiset ja heidän kuusi lastaan tuotiin Ruotsiin Turkin kautta.

SVT:n tietojen mukaan sotarikoksista ja kansanmurhasta epäilty nainen on kotoisin Länsi-Ruotsista.

Lue lisää: Ensimmäiset Syyriasta kotiutetut Isis-vaimot saapuivat Arlandan lentokentälle, oppositio viritteli uutta hallituskriisiä

Ruotsin sisäministeri Mikael Damberg ei vahvistanut yksittäisiin henkilöihin kohdistuvia syytteitä.

Ruotsin syyttäjävirasto sen sijaan julkaisi maanantaina tiedotteen, jossa se kertoo, että Isiksen hallinnoimilta alueilta palaavien tekemänä on tullut ilmi epäiltyjä sotarikoksia, kansanmurha ja rikoksia ihmisyyttä vastaan.

”Ruotsi on kansainvälisesti sitoutunut tutkimaan näitä rikoksia ja nostamaan niistä syytteitä. Viranomaiset ovat järjestäneet yhteistyössä kotiutettaville vastaanoton, jossa on mukana myös lainvalvojia”, sotarikossyyttäjien koordinaattori, kamarisyyttäjä Reena Devgun kertoo tiedotteessa.

Ruotsiin maanantaina palanneet naiset eivät ole ainoat, joiden toiminnasta Isiksen hallinnoimalla alueilla on käynnissä rikostutkinta.

SVT:n lähde Ruotsin poliisin kansallisessa operatiivisessa yksikössä kertoo, että tällä hetkellä käynnissä on 30–40 rikostutkintaa, joissa kohteena on ruotsalainen Isis-tukija.

”Tiedossamme on noin 300 ihmistä, jotka ovat matkustaneet Ruotsista vuoden 2015 jälkeen osallistuakseen tähän verenhimoiseen ääritoimintaan”, Ruotsin turvallisuus­poliisin Säpon tiedottaja Fredrik Hultgren kertoi Svenska Dagbladetille.

”Voin vahvistaa, että on useita epäilyjä sotarikoksista, joita ollaan tutkimassa. Meillä on käynnissä monia tutkintoja. Kohteina on sekä Ruotsissa oleskelevia ihmisiä, mutta myös vielä leireillä olevia”, kommentoi sisäministeri Damberg SVT:lle.

Damberg kertoo, että poliisi aloitti naisten kuulustelemisen heti näiden saavuttua Ruotsiin.

”Jos on syytä epäillä rikosta, niin aloitetaan tutkinta. On tärkeää huomata, että vaikka kurdiviranomaiset eivät löytäneet todisteita oikeuskäsittelyn aloittamiseksi, niin monet epäillyistä rikoksista ovat luonteeltaan niin vakavia, että ne eivät vanhene”, hän kiteyttää.