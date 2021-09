Kristillisdemokraattinen liittokansleri on ollut vallassa liki 16 vuotta. Hän on perin tuttu, monien mielestä turvallinenkin hahmo.

Niin ajatellaan myös useissa Euroopan pääkaupungeissa. Kukaan ei epäile Saksan johtajan EU-mielisyyttä.

Nyt liittokanslerin puolue on kuitenkin vaaravyöhykkeellä. Kun liittopäivävaaleihin on aikaa pari viikkoa, demaripuolue SPD:llä on kyselyissä muutaman prosenttiyksikön etumatka. Vallanvaihto yhdistyneessä Saksassa on lähellä.

Saksa vuonna 2021?

Tottahan toki. Mutta myös vuonna 1998.

Saksan tämänkertainen vaalikamppailu tarjoaa vahvan entiselämyksen eli hienommin sanottuna déjà-vun.

Syyskuun 26. päivän vaaleissa kristillisten CDU/CSU:lle saattaa käydä samoin kuin syyskuun 27. päivänä 1998. Tuolloin demarien kansleriehdokas Gerhard Schröder siivitti puolueensa vaalivoittoon, ja konservatiiveilla alkoi seitsemän vuoden oppositiotaival.

Väistyvä liittokanselri Helmut Kohl (vas.) onnitteli demarien Gerhard Schröderia liittopäivävaalivoitosta Bonnissa lokakuun lopussa 1998.

Vuonna 1998 liittokanslerina oli Helmut Kohl, 68-vuotias poliittinen jätti, joka oli jo varmistanut paikkansa historiankirjoissa Saksan jälleenyhdistäjänä. Hän olisi halunnut jatkaa Saksan johdossa mutta menetti paikkansa kärsimällä katkeran vaalitappion.

”Tuloksessa ei ole mitään keskusteltavaa. Teen siitä henkilökohtaiset johtopäätökset”, Kohl sanoi vaali-iltana Bonnissa, joka oli vielä hetken aikaa Saksan poliittisen elämän keskus.

Nykyinen liittokansleri, 67-vuotias Angela Merkel on alkujaan Kohlin kasvatti, jota tämä 1990-luvun alussa tytötteli. Lopulta Merkel teki poliittisen isänmurhan, kun CDU:ssa paljastui Kohlin perintönä miljoonien D-markkojen puoluerahoitussotku.

Politiikasta väistymisessä Angela Merkel on osoittanut parempaa pelisilmää kuin entinen oppi-isänsä. Merkel luopuu kanslerinvirasta omasta tahdostaan ja itse päättämässään aikataulussa.

Saksan nais- ja nuorisoasianministeri Angela Merkel ja liittokansleri Helmut Kohl kristillisdemokraattien CDU:n puoluekokouksessa Dresdenissä vuonna 1991.

Entiselämykset eivät jää kristillisdemokraattisen kanslerin 16-vuotiseen valtakauteen.

On muutakin tuttua vuodelta 1998. Demarien tämänkertainen kansleriehdokas, valtiovarainministeri Olaf Scholz on Schröderin tavoin pohjoissaksalainen juristi, joka hankki poliittiset kannuksensa osavaltion johtajana. Schröder oli Ala-Saksin pääministerinä, Scholz taas johti kaupunkiosavaltio Hampuria.

Lisää entiselämyksiä: vaalivoiton sattuessa kansleriehdokas Scholzille mieluisin vaihtoehto olisi punavihreä hallitus. Sellainen koalitio syntyi myös vuonna 1998. Vihreiden kiistaton keulahahmo oli tuolloin Joschka Fischer, josta tuli ulkoministeri.

Vihreät ovat maltillistuneet ja lisänneet tuntuvasti kannatustaan. Vuoden 1998 vaaleissa vihreät ylsi demarien apupuolueeksi 6,7 prosentin ääniosuudella.

Nyt vihreiden kannatus mielipidekyselyissä on 17 prosentin luokkaa. Viime keväänä se oli vielä enemmän, ja vihreiden Annalena Baerbockista uumoiltiin jopa Merkelin seuraajaa.

Yksi asia on ennallaan: bensan hinta on vihreille vaikea pala.

Useimmille muillekin puolueille on selvää, että polttoaineiden täytyy kallistua, jos Saksa mielii tosissaan suitsia hiilipäästöjään. Mutta vihreät maksavat poliittista hintaa siitä, kun he sanovat ääneen, että bensan litrahintaa täytyy korottaa 16 sentillä.

Vuoteen 1998 verrattuna tämä on tosin pientä. Silloin vihreät hyväksyi vaaliohjelmaansa tavoitteen bensan hinnan kolminkertaistamisesta kymmenessä vuodessa.

Automaa Saksassa vihreiden aloite oli melkein kuin poliittinen itsemurha. Jos ohjelma olisi toteutunut, bensalitran hinta olisi noussut nykyrahassa noin 3,50 euroon. Se on tuplasti enemmän kuin nykyinen litrahinta.

Vielä yksi entiselämys: mitä uhkaavammalta vaaliasetelma näyttää kristillisdemokraattien kannalta, sitä kärkkäämmin he pelottelevat sosialismilla.

Perinteisenä lyömäaseena tässä on laitavasemmiston Linke-puolue, aiemmalta nimeltään PDS eli demokraattisen sosialismin puolue. Sen juuret ulottuvat Itä-Saksan eli DDR:n yksinvaltaiseen kommunistipuolueeseen.

Kristillisdemokraattien CDU:n ja sen baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n ehdokkaat ovat alkaneet pelotella äänestäjiä hallituskoalitiolla, jossa olisivat demarit, vihreät ja vasemmistopuolue. Myös väistyvä kansleri Merkel on avittanut puoluettaan maalailemalla uhkakuvia Linkestä.

Demarien johtohahmoihin lukeutuva Saskia Esken kertoi vastikään kokeneensa entiselämyksen. Hän luonnehti punakoalitiolla uhkailua ”1990-lukulaiseksi pelkokampanjaksi”.

On ihan hauskaa hakea yhtäläisyyksiä takavuosien ja nykyajan vaaleista, mutta tosiasiassa elämme tietysti aivan eri maailmassa kuin 1990-luvulla.

Tämä heijastuu myös Saksan puolueiden voimasuhteisiin. Perinteisten niin sanottujen kansanpuolueiden aika on ohi. Puoluekenttä on sirpaloitunut.

Vielä vuonna 1998 Saksan kaksi suurinta puoluetta eli CDU/CSU ja SPD saivat yhteensä noin 76 prosenttia äänistä.

Edellisissä eli vuoden 2017 liittopäivävaaleissa kristillisten ja demarien yhteenlaskettu osuus äänistä oli 53 prosenttia.

Jos tuoreimmat mielipidemittaukset osuvat lähelle vaalitulosta, tällä kertaa CDU/CSU ja SPD saavat yhteensä noin 45 prosenttia äänistä.

Vaali-iltana tulosten rävähtäessä ruuduille jopa voittajat saattavat haikailla 1990-luvulle. Sirpaloituneessa maailmassa hallitusten muodostaminen käy aina vain vaikeammaksi.

