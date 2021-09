Oikeus aloittaa maratonistunnon keskiviikkona oikeuspalatsin sisään rakennetussa tilapäissalissa.

Pariisilainen tuomioistuin ryhtyy keskiviikkona käsittelemään syytteitä terrori-iskuista, jotka tehtiin Pariisissa 13. marraskuuta 2015. Iskuissa kuoli 130 ihmistä, heistä 90 Bataclanin teatterissa pidetyssä konsertissa.

Presidentti François Hollande julisti maahan kolmen kuukauden poikkeustilan. Kuukausien terroristijahdin jälkeen vangituksi saatiin yksi terrori-iskuun osallistunut mies, Salah Abdeslam. Muista iskuun osallistuneista seitsemän kuoli iskuissa ja kaksi pidätystilanteessa pian iskun jälkeen.

Etsintäkuulutuskuva Saleh Abdeslamista marraskuulta 2015.

Marokkolaistaustainen, 31-vuotias ranskanbelgialainen Abdeslam on yksi 20 syytetystä nyt alkavassa oikeudenkäynnissä, kertoo uutistoimisto AFP. Abdeslamin lisäksi paikalle tuodaan 13 muuta, joiden epäillään osallistuneen iskuun tavalla tai toisella.

Oikeusistuin käy Ranskan modernin historian laajimmaksi kutsutussa oikeudenkäynnissä läpi 542 tutkintapöytäkirjaa, jotka sisältävät 14 000 kuulustelua, kertoo Ranskan yleisradioyhtiö RFI.

Todistajia on kuultavana roppakaupalla, ja asianosaisina paikalla on 1 800 uhrien omaista tai iskussa loukkaantunutta. Pelkästään asianajajia on mukana 330. Yli 140 tiedotusvälinettä on akkreditoitunut seuraamaan oikeudenkäyntiä.

Istunnot pidetään Pariisin historiallisen oikeuspalatsin sisään rakennetuissa tilapäistiloissa. Istuntosali on 45 metriä pitkä ja 15 metriä leveä, vaaleasta puusta tehty matala uudisrakennus, jota RFI nimittää ”suureksi tv-studioksi”.

Hintaa satoja vuosia vanhan palatsin sisään tehdyille tiloille on kertynyt kahdeksan miljoonaa euroa.

Ranskalaiset haluavat selvästi näyttää maailmalle, kuinka oikeusvaltio käsittelee terrorismia.

”Rikosoikeus on vastaväkivaltaa poliittiselle ja sosiaaliselle väkivallalle”, tuomari ja oikeushistorioitsija Denis Salas arvioi Le Mondelle. ”Oikeus tarjoaa aseiden melun sijaan sanoille tilan, jossa demokraattinen yhteiskunta ottaa vastaan terrorin ja barbarian heittämän haasteen.”

”Terrori-isku oli osa ’islamilaisen valtion’ sotaa Ranskaa vastaan, sotaa vääräuskoisia vastaan. Oikeudenkäynnillä taas ei ole mitään tekemistä sodan kanssa.”

Terroristijärjestö Isis ilmoittautui nopeasti veritöiden tekijäksi marraskuussa vuonna 2015.

Kolmeen ryhmään jakautuneet yhdeksän aseistettua itsemurhaterroristia iskivät perjantai-iltana ensin jalkapallostadionille Ranska–Saksa-ottelun aikana, seuraavaksi useisiin Pariisin keskustan kahviloihin ja lopuksi Bataclanin teatteriin.

Kalifornialaisyhtye Eagles of Death Metal esiintyi iskun aikana teatterissa parin tuhannen hengen yleisölle. Terroristit tulittivat yleisöön sarjatuliaseilla, ja kaksi heistä laukaisi räjähdevyönsä. Poliisi ampui ampui kolmannen ennen kuin tämä ehti laukaista omaa vyötään.

Iskujen jälkeen poliisi löysi Pariisista yhden laukeamattoman räjähdevyön. Dna-tutkimuksen mukaan se ei kuitenkaan kuulunut Salah Abdeslamille.

Abdeslam johti yhdeksän terroristin toimintaa ja hankki heille asunnot ja vuokra-autot. Iskujen jälkeen hän pakeni autolla kahden kumppaninsa kanssa Belgiaan. Poliisi pidätti hänet iskussa Brysselissä 18. maaliskuuta vuonna 2016.