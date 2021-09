Koralliriutat ovat merien arvokkain ekosysteemi. Niiden hälyttävää tilaa vetää yhteen tuore raportti.

Hälyttävän suuri osa maailman koralliriutoista kuoli ihmisen toiminnan seurauksena kuluneen vuosikymmenen aikana. Suurin syy kuolemiin on merivesien lämpeneminen, joka karkottaa korallieläimen kanssa symbioosissa elävän levän ja saa korallin menettämään värinsä.

Liikakalastus ja muut ihmisen aiheuttamat häiriöt pahentavat tilannetta.

Poikkeuksellisen lämpimän meriveden jaksot yleistyvät joka puolella maailmaa ilmastonmuutoksen takia.

Vuosien 2008 ja 2019 välillä maailman koralleista kuoli 14 prosenttia. Tuhoutunut koralliala vastaa kooltaan kaikkia Australian koralliriuttoja. Maa on kuuluisa etenkin Isosta valliriutastaan.

Tiedot käyvät ilmi Maailman koralliriuttojen tila 2020 -raportista, jonka tiivistelmä julkaistiin tiistaina Maailman luonnonsuojelujärjestön IUCN:n maailmankonferenssin yhteydessä.

Maailman korallitutkimusta summaavan raportin kokosivat Global coral reef monitoring network (GCRMN) ja International coral reef initiative (ICRI) yhdessä Australian hallituksen ja Australian meritieteiden instituutin kanssa.

Koko raportti julkaistaan lokakuussa. Raportin tekoon osallistunut tutkimuspäällikkö David Souter Australian meritieteiden instituutista suostuu kuitenkin jo nyt kommentoimaan HS:lle löydösten isoa kuvaa.

Souter vahvistaa, että poikkeukselliset lämpöjaksot korallivesissä ovat korallikuolemien pääsyy.

”Suuren mittakaavan koralleiden haalistumisia on tapahtunut kuluneen vuosikymmenen aikana tiheämmin kuin ennen”, hän toteaa sähköpostihaastattelussa.

Australian Heron Islandilla tutkittiin vuonna 2013 eri lämpöisissä tankeissa koralleiden selviytymistä. Lämpimämmissä tankeissa korallit haalistuivat täysin, kun niiden kanssa symbioosissa elävät levät poistuivat.

Tiheydellä on väliä. Koralli ei kuole välittömästi, kun sen kanssa symbioosissa elävä levä poistuu vesien lämmetessä. Jos korallille jää aikaa toipua, sen leväkumppani palaa.

Jos lämpöaallot kuitenkin seuraavat toisiaan liian usein, koralli kuolee. Tämä on lievästi sanottuna sääli, sillä koralliriutat ovat maailman merien ekosysteemeistä ylivoimaisesti rikkain ja arvokkain, ja niiden palautuminen kestää tuhansia vuosia.

Noin neljännes maailman merien lajikirjosta on tavalla tai toisella koralleista riippuvaista.

Australian Isoa valliriuttaa ilmasta kuvattuna. Koralliriutat kattavat hyvin pienen osan maailman meristä, mutta lajirikkauden kannalta niiden merkitys on korvaamaton.

Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessorin Markku Viitasalon mukaan on huolestuttavaa, että ihminen ei ole onnistunut kovin hyvin suojelemaan edes meriluonnon tunnetuinta maisemaa.

”Kyseessä on kaikkein ikonisin merien elinympäristö, näyttävin, kaunein, upein ja monimuotoisin”, Viitasalo toteaa. ”Onhan se ihan kauhea tragedia, jos nämä todella häviäisivät.”

YK:n ilmastopaneelin IPCC:n raportissa todettiin jo vuonna 2018, että 70–90 prosenttia maailman koralliriutoista saatetaan menettää, vaikka maapallon lämpeneminen saataisiin rajattua 1,5 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan. Puolentoista asteen tavoitteen saavuttaminen ei vaikuta nykymenolla lainkaan todennäköiseltä.

Kahden asteen lämpenemisellä IPCC ennustaa 99-prosenttista korallikatoa.

Haalistuneinakin riutat tarjoavat suojaa mitä erilaisemmille eliöille. Merikilpikonna hakeutui korallien suojiin Australian Isolla valliriutalla tammikuussa 2013.

Australialaistutkija Souterin mukaan ihminen voi yhä auttaa koralliriuttoja. Ilmastonmuutoksen torjunnan lisäksi olennaista olisi minimoida kaikki muut häiriöt. Tällöin koralleille jäisi edes mahdollisuus sopeutumiseen.

Koralliriutoilla riittää vihollisia.

”Ylikalastus, huono veden laatu valumien vuoksi, [meritähtilaji] piikkikruunun leviäminen, korallitaudit ja trooppiset myrskyt”, Sauter luettelee.

Kun koko raportti lokakuussa julkaistaan, luvassa on yksi valopilkkukin. Korallien pinta-ala nimittäin on laskenut maailman kaikilla korallialueilla paitsi sillä kaikista tärkeimmällä eli Kaakkois-Aasiassa.

Kaakkois-Aasian ”Korallikolmiossa” on 30 prosenttia maailman koralliriutoista, ja luonnon monimuotoisuus on siellä kaikkein suurinta.

Sauterin hypoteesi on, että juuri lajikirjon rikkaus on toistaiseksi auttanut Kaakkois-Aasian riuttoja vastustamaan ilmaston lämpenemisen vaikutuksia. Tämä on tyypillistä tutkittaessa ilmastonmuutoksen ja luontokadon yhteyksiä kaikkialla maailmassa: monimuotoinen ekosysteemi on yleensä vastustuskykyisempi ilmaston muutosten edessä kuin köyhtynyt ekosysteemi.

Papukaijakalat pitävät koralliriuttoja puhtaana.

Koralliriutoilla tärkeitä ovat esimerkiksi papukaijakalat, sillä ne pitävät haalistunutta riuttaa puhtaana sen päälle kertyvästä levästä, joka haittaa korallin kanssa symbioosissa elävän levän paluuta.

Sauterin mielestä koralliriutoilla on vielä toivoa. On mahdollista, että osa riuttojen koralleista on vastustuskykyisempiä ilmastonmuutokselle kuin aiemmin luultiin.

”Vuosien 2002 ja 2009 väliseltä palautumisjaksolta ja vuodelta 2019 tiedämme, että riutat voivat palautua, jos häiriöiden tiheyttä saadaan vähennettyä.”

Jos koralliriutoille halutaan tulevaisuus, toimettomuus ei Sauterin mukaan ole vaihtoehto.

”Tärkeintä on vähentää paikallisia häiriötekijöitä ja vähentää kasvihuonepäästöjä. Lisäksi meidän täytyy tutkia mahdollisuuksia, joilla riuttoja voitaisiin auttaa selviämään lämpimämmästä tulevaisuudesta.”