Oslo

”Ympäristöasiat ratkaisivat”, sanoo ennakkoäänestys­jonossa vuoroaan odottava Herman Opdal. Äänestyshuoneisto on Norjan parlamentti­rakennuksen Stortingetin lähellä nököttävä tavarakontti.

Siellä Opdal pudottaa vaaliuurnaan poliittisen kartan vasenta laitaa edustavan Sosialistisen vasemmistopuolueen (SV) vaalilistan. Norjassa äänestetään puoluetta, ei henkilöä.

Hallitusvalta Norjassa vaihtunee, kun norjalaiset maanantaina valitsevat 169 edustajaa suurkäräjille.

Pääministeri Erna Solbergin porvallisen Høyre-puolueen johtama koalitiohallitus on ollut vallassa kahdeksan vuotta. Tuoreimpien mielipide­mittausten mukaan hallitusvalta siirtyy vaalien jälkeen Jonas Gahr Støren Työväenpuolueen koalitiohallitukselle.

Herman Opdal (vas.) ja Karl Josef Georgsen jonottivat ennakkoäänestykseen Oslon keskustassa.

Opdalin ystävä Karl Josef Georgsen arpoo vielä minuutteja ennen äänestystä SV:n ja äärivasemmistolaisen Rødt-puolueen välillä.

”Harkitsin myös MDG-ympäristöpuoluetta, mutta sen ohjelma oli liian kapea”, Georgsen sanoo.

Kymmenisen metriä jonossa kauempana odottelevat vuoroaan Benedicte Varvik ja Andreas Skifjeld.

”Ympäristö ja työpaikkojen turvaaminen ovat tärkeimmät kriteerit”, sanoo Varvik.

Pariskunnan mielestä hallitusvallan vaihtoon ei ole tarvetta. Varvik ei halua kertoa, mitä puoluetta hän äänestää, mutta olalla heiluu kangaskassi, jossa komeilee pääministeri Solbergin kasvokuva.

Benedicte Varvik (vas.) ja Andreas Skifjeld eivät näe tarvetta hallituksen vaihtoon.

Äänestysjonossa siis uskotaan, että ympäristöongelmiin ratkaisu löytyy sekä vasemmalta että oikealta.

”Ympäristö on hallinnut vaaliteemoja YK:n ilmastoraportin julkaisemisesta lähtien elokuussa”, sanoo Tromssan yliopiston valtiotieteen apulaisprofessori Jonas Stein.

Suurinta keskustelua on aiheuttanut Norjan öljyteollisuuden tulevaisuus. Äärivasemmisto ja MDG-ympäristöpuolue haluavat hanat kiinni selkeän aikataulun mukaan. Työväenpuolue ja oikea laita haluavat jatkaa tuotantoa ja uusien kenttien etsintääkin.

”On ajateltava seuraavia sukupolvia, siksi ympäristö on tärkein haaste nyt”, sanoo Høyren vaalimainoksia selaileva Bernt Tangen.

Tangen on Oslon paraatikadulla Karl Johans gatella, missä on vieri vieressä puolueiden vaalipömpeleitä. Tangen haluaa, että hänen kolme lastenlastaan pääsevät hiihtämään Oslon metsiin.

”Ei silti pidä päätä pahkaa sulkea öljyhanoja, se pitää tehdä vähitellen ja niin, että meillä on vaihtoehtoisia tulolähteitä”, hän sanoo.

Bernt Tangen (vas.) ja Erik Kikut pitävät ympäristöasioita vaalien tärkeimpänä teemana.

Vieressä seisova Erik Kikut on täysin samaa mieltä. Pömpelin väen ei tosin tarvitse taivutella kaksikkoa, sillä he ovat jo aikoja sitten päättäneet, että äänet menevät Høyrelle. Mutta vasta maanantaina.

”Vaalipäivänä äänestäminen on juhlava perinne. Pukeudumme vaimon kanssa vähän parempiin vaatteisiin ja suoritamme kansalais­velvollisuutemme”, Tangen sanoo.

Tangen ja Kikut arvelevat, ettei heistä tule maanantaina vaalivoittajia.

”Mutta edessä on kaaos, kun työväenpuolue yrittää hallita yhdessä tukipuolueidensa kanssa”, Kikut nauraa.

Työväenpuolueen vaalimökillä Anders Monrad jakelee esitteitä. Perinteisiä punaisia ruusuja ei ole tarjota nyt, kun niitä ei uskallettu keväällä tilata arvaamattoman pandemiatilanteen vuoksi.

”Ympäristöasioista kysellään eniten, etenkin nuoret”, hän sanoo.

”Ja SV:n ja Työväenpuolueen poliittisista eroista. Sekä siitä, menevätkö äänet hukkaan, jos puolue jää äänikynnyksen alapuolelle.”

Työväenpuolueen vaalityöntekijä Andreas Monrad (vas.) keskusteli vaalimökillä Hans Erik Sørumin kanssa.

Norjassa niin sanottuja tasauspaikkoja voivat saada vain valtakunnallisesti neljä prosenttia äänistä ylittäneet puolueet.

Ennen ilmastoraportin julkistamista mielipidemittaukset enteilivät huipputulosta muun muassa aluepoliittisilla kysymyksillä ratsastaneelle keskustapuolueelle. ”Norjan mukavimmaksi mieheksi” kutsuttua puoluejohtajaa Trygve Slagsvold Vedumia aseteltiin jopa pääministerin paikalle.

Sittemmin keskustan kannatus on mielipidemittauksissa pudonnut parista kymmenestä prosentista runsaaseen 11 prosenttiin. Työväenpuolue ja oikeistopopulistinen edistyspuolue ovat olleet loppukirimittausten voittajia.

Työväenpuolueen kannatus on noussut 26 prosentin tietämille, ja edistyspuolue on Norjan kolmanneksi suurin puolue runsaan 12 prosentin kannatuksella. Høyre on ottanut pahiten takkiinsa ja pudonnut noin 18 prosenttiin.

”Jos Työväenpuolue, SV ja Keskusta saavat maanantaina enemmistön, hallituspohja on selvillä. Jos ei, uuden hallituksen tulee hakea tukea MDG-ympäristöpuolueelta ja Rødt-puolueelta”, Stein sanoo.

”Norjassa, ja Pohjoismaissa, politiikka perustuu konsensukseen, joten vallanvaihdon jälkeenkään ei ole odotettavissa vallankumouksellisia muutoksia”, Stein sanoo.

Kaikkia ei toki pelkästään ympäristö kiinnosta. Hans Erik Sørum ajautuu pieneen väittelyyn työväenpuolueen vaaliväen kanssa. Matkailuyritystä pyörittävälle Sørumille tärkeintä olisi vapauttaa sunnuntain aukioloajat.

Nykyään sunnuntaisin vain alle sadan neliön elintarvikekaupat saavat olla avoinna. Shoppailu ei kuulu norjalaisten sunnuntaipuuhiin. Eikä minkään puolueen agendan kärkipäähän.