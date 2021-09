Vihreän ilmastorahaston johtaja uskoo, että ihmiskunta löytää vielä tiensä ulos ilmastokriisistä.

Jos ihmiskunta mielii löytää tiensä ulos ilmastokriisistä, nykyiset eväät eivät siihen riitä, varoittaa Suomessa viime viikolla vieraillut maailman suurimman ilmastorahaston pääjohtaja Yannick Glemarec.

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tuoreen raportin mukaan maltillinenkin päästölaskelma vie meidät todennäköisesti yli kahden asteen lämpenemiseen vain 20–40 vuodessa. Se on nykyelämällemme katastrofi.

”Viimeksi olimme lähellä tuota lämpötilaa 125 000 vuotta sitten. Silloin maailmaa hallitsivat supermyrskyt ja merenpinta oli paljon korkeammalla”, Glemarec sanoo.

”Vuoteen 2050 mennessä voimme jo olla tilanteessa, jollaista lajimme Homo sapiens edeltäjineen ei ole koskaan nähnyt.”

Glemarecin johtaman Vihreän ilmastorahaston (GCF) tehtävä on tukea ilmastohankkeita, jotka voisivat auttaa meidät ulos kriisistä tai vähintäänkin helpottaa sopeutumistamme syvenevään kriisiin.

YK:n ilmastosopimuksen alainen rahasto kerää valtioilta rahoitusta, jolla se tukee erityisesti köyhien maiden ilmastotoimia joko sijoittamalla tai jakamalla suoria tukia.

Tuomiopäivän ennusteesta huolimatta – tai ehkä juuri sen takia – Glemarec sanoo uskovansa innovaatioihin. Siihen, että ihmiset vielä keksivät uuden teknologian tai muun ratkaisun, joka mullistaa kaiken.

Muutakaan realistista vaihtoehtoa hän ei näe.

”Nykymenolla emme pääse Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteisiin. Mutta yksikin merkittävä innovaatio tai instituutio voi muuttaa suunnan, ja viime vuosina on otettu useita lupaavia edistysaskelia.”

Vihreän ilmastorahaston miljardien budjetissa on mukana sata miljoonaa euroa suomalaisten rahoja.

Suomi on rahaston 14:nneksi suurin lahjoittaja ja on viime vuosina kasvattanut panostaan vapaaehtoisesti kuten yli puolet muista lahjoittajamaista. Merkittävin lahjoittaja Yhdysvallat antoi rahastoon tälle kaudelle noin miljardi euroa.

Mitä tuolla rahalla sitten konkreettisesti saa?

Tällä hetkellä ilmastorahasto on mukana esimerkiksi Pohjois-Chilen autiomaassa hankkeessa, jossa aurinkoenergiaa varastoidaan vesienergiaksi.

Ajatus on periaatteessa yksinkertainen. Päivisin merivettä pumpataan aurinko­energialla korkealle kalliolle altaisiin, joista sitä lasketaan öisin alas vesivoimalan läpi. Näin energiaa riittää vuorokaudenajasta riippumatta.

” Usein ilmastohankkeet menestyvät paremmin kuin sijoitusmaailma alun perin arvioi, Glemarec sanoo.

Glemarecin mukaan hankkeessa on riskejä.

”Teknologia on uusi, eikä voi taata, että tuotettu sähkö pystytään myymään.”

Toisaalta: jos GCF:n rahaa ei olisi, hanke tuskin näkisi päivänvaloa.

GCF antoi projektille 150 miljoonaa dollaria alkupääomaa ja 600 miljoonaa dollaria lainaa voimalan kaupalliseen käynnistämiseen. Yksityistäkin rahaa on mukana, mutta jos hanke tuottaa tappiota, GCF menettää rahansa ennen muita sijoittajia. Näin rahasto pystyy pienentämään riskejä ja tekemään projektista sijoittajille houkuttelevamman.

Se kannattaa, sillä usein ilmastohankkeet menestyvät paremmin kuin sijoitusmaailma alun perin arvioi, Glemarec sanoo.

Hän arvelee, että kehittyvien maiden ilmastohankkeiden riskejä yliarvioidaan ja fossiilienergiaan sijoittamisen riskejä taas aliarvioidaan, koska tuttuun yhtiöön tai tuttuun maahan tuntuu helpommalta sijoittaa.

”Sijoittajat inhoavat epävarmuutta. Sijoitusmallit eivät myöskään ota huomioon ilmastonmuutoksen mukanaan tuomia riskejä, kuten sitä, että yritykset voivat joutua oikeuteen vastaamaan päästöistään.”

Yannick Glemarec tapasi Suomessa muun muassa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen sekä ilmastopolitiikan vaikuttajia.

Moni hanke haluaisi osansa GCF:n rahoista, mutta maailman mittaluokassa rahaston miljardit eivät veny läheskään kaikkeen. Rahasto valikoi projekteja esimerkiksi sillä perusteella, kuinka paljon päästöjä voidaan vähentää sijoitettua miljoonaa kohden.

”Onko projekti todella käänteentekevä? Entä voiko sen onnistuessaan toistaa muualla? Chilen projektissa on paljon potentiaalia, koska sen voisi ottaa käyttöön kaikilla muillakin aavikkoalueilla maailmassa”, Glemarec sanoo.

Rahasto jakaa eri hankkeisiin yhteensä miljardin neljästi vuodessa. Kaikki raha, joka tulee sisään, on sijoitettava mahdollisimman nopeasti, koska ilmastotyössä ajalla on suuri merkitys.

”Tärkein kysymys kuuluu: mitä tapahtuu, jos emme puutu? Entä jos puutumme?”

Usein vastaus on, että jos rahasto ei lähde mukaan, jokin uusi ilmastoystävällinen teknologia saadaan kohdealueella käyttöön kymmenen vuoden päästä. Mutta jos lähtee, se saadaan käyttöön kahdessa vuodessa.

”Sitten arvioimme, millaiset päästöt niiden väliin jäävien kahdeksan vuoden aikana vältetään.”

” Ilmastoinnista voi pian tulla ihmisoikeus, Glemarec sanoo.

Usein projektien avulla yritetään päästöjen leikkaamisen sijasta estää päästöjen hallitsematonta kasvua tulevaisuudessa.

On esimerkiksi laskettu, että tulevina vuosikymmeninä maailmassa ostetaan useita miljardeja ilmastointilaitteita, kun valtava määrä ihmisiä siirtyy keskiluokkaan ja ilmasto lämpenee. Ilmastoinnista voi pian tulla ihmisoikeus, Glemarec sanoo.

”Jos laitteet ovat silloin tehottomia tai sisältävät otsonikerrosta tuhoavia aineita, olemme tuhoon tuomittuja. Meillä on hyvin vähän aikaa estää se.”

Jos kaikki sujuu rahaston valitsemissa hankkeissa hyvin, se saa lopulta rahansa takaisin ja sijoittaa ne seuraavaan projektiin. Näin käy Glemarecin mukaan noin joka toisessa sijoituskohteessa.

Rahasto tosin rahoittaa myös sellaisia projekteja, joista on merkittävää hyötyä yhteiskunnalle tai ympäristölle mutta joista tiedetään jo valmiiksi, etteivät ne tuota voittoa.

Teknologisesta toiveikkuudestaan huolimatta Glemarec myöntää, että ihmiskunnan mahdollisuuksien ikkuna on kutistunut dramaattisesti hänen uransa aikana.

Hän uskoo, että kuluva vuosikymmen on ilmastonmuutoksessa ratkaiseva. Kävi miten kävi, tuomio on selvillä vuoteen 2030 mennessä. Nykymenolla käy huonosti.

”Suunta ei ole positiivinen. On pakko luottaa siihen, että saamme sen muutettua.”

Muutokseen on aineksia: maailman suurimmat saastuttajamaat ovat tehneet nettonollatavoitteet, vihreät joukkolainat vetävät sijoitusrahaa ilmastohankkeisiin, ja nuoret ovat aktiivisia.

” ”Jotta nykytilanteeseen päästiin, alkuaikojen riskihankkeisiin oli kaadettava valtava määrä julkista rahaa.”

Toivoa Glemareciin on valanut erityisesti uusiutuvan energian halpeneminen, joka on hänen mielestään yksi merkittävimmistä ihmiskunnan tulevaisuuteen vaikuttavista asioista. Aurinkoenergian hinta on laskenut kymmenen vuoden aikana yli 80 prosenttia. Teknologian kehittäminen ja käyttöönotto pyörivät jo suuressa osassa maailmaa yksityisellä rahalla.

Toisaalta aurinkoenergia on hyvä esimerkki julkisen rahoituksen tärkeydestä, Glemarec sanoo.

”Jotta nykytilanteeseen päästiin, alkuaikojen riskihankkeisiin oli kaadettava valtava määrä julkista rahaa.”

Asenneilmaston muutos on rahastojohtajan mielestä kuitenkin vielä teknologian muutosta olennaisempi.

”Ennen oli ekonomistien koulukunta, joka sanoi, ettei meidän tarvitse muuttaa mitään. Että vuoteen 2100 mennessä olemme kymmenen kertaa nykyistä rikkaampia ja silloin meillä on uusia teknologioita, joilla imemme hiilen ilmakehästä”, Glemarec muistelee.

”Kun minä ja minun sukupolveni ilmastoasiantuntijat aloitimme työmme, kuulimme tätä joka päivä.”

Nykyisen tiedon mukaan 5–6 asteen lämpeneminen aiheuttaa maapallolle olosuhteet, joissa ihmisen aineenvaihdunta ei voi toimia normaalisti. Glemarec kertoo esimerkin: 35 asteen lämmössä ja 100 prosentin kosteudessa emme pysty saamaan ruumiinlämpöämme hikoilemalla alemmas, mikä on lopulta kohtalokasta.

Näille olosuhteille altistuisi kuuden asteen skenaariossa kaksi miljardia ihmistä.

”Ja samaan aikaan talousmalli väittää, että 5–6 asteen nousu ei ole talouskasvulle merkittävä ongelma. Onneksi uusi sukupolvi sanoo, että tämä ei kuulkaas käy meille.”