Paikallisten lääkäri- ja viranomais­lähteiden mukaan kapinalliset surmasivat ihmiset kahden päivän aikana Amharan osavaltiossa sijaitsevassa kylässä syyskuun alussa.

Etiopiassa kapinallisten epäillään surmanneen ainakin 120 siviiliä Amharan osavaltiossa sijaitsevassa Chennan kylässä, uutistoimistot Reuters ja AFP kertovat.

Uhriluku on AFP:n lääkärilähteiden mukaan 125 ja Reutersin viranomaislähteiden mukaan 120. Molemmat uutistoimistot kuitenkin sijoittavat surmat syyskuun alkuun.

”Chennan kylässä oli 125 kuollutta ihmistä – – näin joukkohaudan omin silmin”, läheisen Dapatin kylän sairaalan johtaja Mulugeta Melesa kertoi AFP:lle.

”Toistaiseksi olemme löytäneet 120 ruumista. He olivat kaikki viattomia maanviljelijöitä, mutta luulemme, että uhriluku kasvaa vielä. Ihmisiä on vielä kadoksissa”, paikallinen viranomainen Sewnet Wubalem sanoi Reutersille.

Reutersin toisen viranomaislähteen mukaan kuolleiden joukossa oli naisia, lapsia ja vanhuksia.

Kuolemista syytetään Tigrayn kansanvapautusrintamaa TPLF:ää (Tigray People’s Liberation Front), joka on käynyt sotaa Etiopian hallintoa vastaan viime vuoden marraskuusta lähtien. TPLF:n edustajaa ei ole saatu kommentoimaan kuolemia.

Surmien väitetään tapahtuneen sinä aikana, kun TPLF oli vallassa Chennan kylässä ennen kuin hallituksen joukot pakottivat heidät vetäytymään.

YK varoitti ”häämöttävästä katastrofista” Etiopian Tigrayn alueella. YK:n humanitaaristen asioiden koordinointitoimiston OCHA:n mukaan vaikeudet toimittaa avustuksia alueelle uhkaavat suistaa miljoonia ihmisiä nälänhädän partaalle.

Etiopian sisällissodassa on kuollut tähän mennessä tuhansia ihmisiä, ja yli kaksi miljoonaa on joutunut pakenemaan kodeistaan. Sodan yhtenä juurisyynä on maan etnisten väestönosien väliset pitkäaikaiset jännitteet.