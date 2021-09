HS etsi vastaukset kuuteen Venäjän duumanvaaleihin vaaleihin liittyvään kysymykseen.

Venäjällä alkavat perjantaina parlamentti- ja aluevaalit, jotka jatkuvat sunnuntaille. Päähuomio on parlamentin alahuoneen eli duuman vaaleissa.

Vaaleja on edeltänyt ennennäkemätön eri mieltä olevien vaino, jonka kohteina on ollut muun muassa oppositio ja jäljellä oleva riippumaton media.

Mistä vaaleissa on kyse, ja voivatko ne johtaa poliittiseen muutokseen Venäjällä?

Mistä vaaleissa äänestetään?

Parlamentin alahuoneesta eli duumasta. Siinä on 450 jäsentä, joista puolet valitaan niin sanotuilta puoluelistoilta ja puolet yhden edustajan vaalipiireistä.

Nykyisessä duumassa valtapuolue Yhtenäisellä Venäjällä on 335 paikkaa eli yli kahden kolmasosan enemmistö.

Seuraava duuma istuu myös vuoden 2024 yli. Silloin Venäjällä on määrä järjestää presidentinvaalit. Perustuslakia muuttanut presidentti Vladimir Putin voi jatkaa niiden jälkeenkin, mutta vuoteen liittyy silti monenlaista hermostuneisuutta.

Kuinka reilut vaalit ovat?

Vaalit järjestetään vallanpitäjien kontrollissa. Koko prosessi on heidän käsissään ehdokkaiden hyväksymisestä äänten laskemiseen.

Vaalipäivien räikeä vilppi herättää yleensä huomiota mutta on enemmän loppuhiontaa. Vilppiä odotetaan silti nytkin. Sitä helpottavat osin käytössä oleva sähköinen äänestys sekä vaalien venyttäminen kolmelle päivälle – ja erityisesti niiden väliset yöt.

Kyse ei siis ole vaaleista länsimaisessa merkityksessä. Venäjällä vallanpitäjiä ei voi vaihtaa vaaleilla. Vaalit ovat rituaali, jolla vallanpitäjät todistavat enemmistön tukevan heitä. Ne eivät kuitenkaan ole täysin käsikirjoitetut, ja vilpissäkin on rajansa.

”Tulos pitää myydä, yhteiskunnan pitää hyväksyä se”, politiikan tutkija Jekaterina Šulman sanoo puhelinhaastattelussa.

Autoritaarisissa maissa ihmiset kyllä tietävät vaalien luonteen, hän sanoo. Niiden vapauden puute ja vilppi voidaan silti tulkita merkiksi hallinnon voimasta ja vakaudesta. Ihmiset uskovat enemmistön kuitenkin tukevan. Kunnes käy kuten Valko-Venäjällä, jossa ei enää uskottu.

”Vallanpitäjillä on pirullinen tehtävä pienentää demokratiaa kannattavien äänestysaktiivisuutta ja samalla kaikin tavoin kasvattaa konformistien, valtiosta riippuvaisten äänestysaktiivisuutta”, Moskovan Carnegie-keskuksen tutkija Andrei Kolesnikov puolestaan arvioi.

Kolesnikovin mukaan kriittiset yritetään pitää kotona estämällä kriittiset ehdokkaat ja antamalla kuva, ettei äänestämisestä ole hyötyä. Julkisen sektorin väkeä taas pakotetaan äänestämään.

Hetkittäin vaaleissa voi tapahtua pieniä yllätyksiä. Esimerkiksi Habarovskissa paikalliset äänestivät protestina kuvernööriksi viralliseen oppositioon kuuluneen täyte-ehdokkaan. Siksi vaalien alla on lokakampanjoina opposition ehdokkaita vastaan.

Onko protestiääniä odotettavissa?

Vangitun oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin lähipiiri yrittää rohkaista protestiäänestämistä Navalnyin kehittelemän Älykäs äänestäminen -projektin avulla. Siinä yhden hengen vaalipiireissä äänet keskitetään aina yhdelle Yhtenäisen Venäjän vastaehdokkaalle.

Oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyi helmikuussa tuomioistuimessa, joka passitti hänet vankilaan.

”Se on tehokas väline. Vaino on tunnustus sen tehokkuudesta”, Šulman sanoo.

Opposition näkyviä ihmisiä on pidätetty ja passitettu kotiaresteihin. Navalnyin järjestöt on kielletty, useita muita järjestöjä on julistettu ”ei-toivotuiksi” ja ”ulkovaltain agenteiksi”, samoin riippumatonta mediaa. Vallanpitäjät ovat myös viime aikoina kiihtyvään vauhtiin rajoittaneet internetiä.

Šulmanin mukaan projektin tehoa on vaikea ennakoida. Nettirajoitusten vuoksi sen suositusten löytäminen on monelle vaikeaa. Ihmisten saaminen uurnille ei ole oppositiolle helppoa.

Projektin ideana on näyttää, että ulos suljetulla oppositiollakin on vaikutusta. Tuettavan ehdokkaan pitää olla vain vahvin kilpailija, muuta väliä ei ole. Osa liberaaleista onkin kiristellyt hampaitaan, kun projektin suosittelemista 60 prosenttia on kommunisteja.

Mikä duuman rooli on?

Valtakautensa alkuvaiheessa Vladimir Putin alkoi kovertaa Kremlin ulkopuolisia instituutioita ontoiksi. Duuman keskeiseksi tehtäväksi tuli nöyrästi esittää parlamenttia ja säätää presidentin lakiesitykset.

Duumaa kutsutaankin usein kumileimasimeksi tai venäläisittäin printteriksi. Se onkin sen tärkeä rooli muttei ainoa.

”Autoritaarisissa maissa instituutiot eivät aina näytä siltä, mitä niiden kyltissä lukee, mutta se ei tarkoita, että ne olisivat sisältä aivan tyhjiä”, Šulman sanoo.

Propaganda luo kuvaa Putinista johtamassa maata käsiohjauksella, mutta valtavan byrokratian päivittäinen pääohjaus tulee lainsäädännöstä.

”Meillä on byrokraattinen järjestelmä, ja byrokratia haluaa säännellä kaikkea. Siksi lakeja on paljon ja ne muuttuvat koko ajan”, Šulman sanoo.

Uusista laeista vain tärkeä ja näkyvä osa on Kremlin sanelemaa. Valtaosa Venäjän laajasta sekä laveasti ja epäselvästi kirjoitetusta lainsäädännöstä hoidetaan arkityönä duumassa. Niinpä eri eturyhmien taistelu tapahtuu duumassa.

Tavallaan duuma on siis lobbarikamari, josta puuttuu kansalaisten edustus.

Millainen puoluejärjestelmä Venäjällä on?

Venäjällä on valtapuolue Yhtenäinen Venäjä sekä virallinen ja oikea oppositio.

Yhtenäinen Venäjä on eliitin ammattiyhdistysliike ilman selkeää ideologiaa saati aitoa ruohonjuuritason liikehdintää.

Mies seisoi alkuviikosta valtapuolue Yhtenäisen Venäjän vaalimainoksen edessä Moskovan keskustassa.

Ensimmäinen oppositio on Putinille kuuliainen niin sanottu järjestelmäoppositio. Sen tehtävänä on antaa vaikutelma vaihtoehdoista sekä kanavoida tyytymättömyyttä niin, ettei se muutu järjestelmän vastustamiseksi. Se voi kampanjoida valtapuoletta vastaan, asettaa ehdokkaita ja saada niitä läpi.

Duumassa ovat nyt kommunistit, liberaalidemokraattiseksi itseään kutsuvat kansallismielinen LDPR ja sosiaalidemokraattisena esiintyvä Oikeudenmukainen Venäjä. Moni laskee järjestelmäoppositioon myös liberaalipuolue Jablokon, jonka riveissä on myös oikeaa oppositiota.

Toinen oppositio on järjestelmän ulkopuolinen oppositio eli oikea oppositio. Sen näkyvimpiä hahmoja on vankilassa oleva Aleksei Navalnyi. Järjestelmän ulkopuolisen opposition asema on ollut koko Putinin ajan ahdas, mutta viimeisen vuoden aikana kiihtynyt vaino on vienyt siltä lopunkin tilan käytännössä kokonaan.

Mitä odotetaan tapahtuvan vaalien jälkeen?

Vaalit järjestetään tilanteessa, jossa elintaso on laskenut vuosia, pandemia on runnellut yhteiskuntaa ja valtapuolue on poikkeuksellisen epäsuosittu. Viralliseen tulokseen sen odotetaan vaikuttavan vain vähän.

Juuri kukaan ei myöskään odota minkäänlaisia suurempia protesteja vaalien jälkeen. Keskustelua käydään siitä, jatkuuko vallanpitäjien kanssa eri mieltä oleviin kohdistuva ennennäkemätön vaino kiihtymistään vaalien jälkeen vai laantuuko se.

Šulmanin mukaan kovat otteet liittyvät vaaleihin, sillä niiden tavoitteena on taata toivottu tulos ja estää vaalien jälkeiset protestit. Silti niiden takana olevat tahot jatkavat toimintaansa vaalien jälkeenkin.

”Ehkä noin vuodesta 2018 alkaen sisäpoliittisten asioiden hallinnointi siirtyi pitkälti siviileiltä turvallisuusjoukoille ja erityispalveluille”, hän sanoo.

Tämän vuoksi hallinnon painopiste on puheissa ”ulkovaltain agenteista”, ulkomaiden väitetyssä sekaantumisessa Venäjän asioihin sekä vakoilijoiden ja sabotöörien etsinnässä.