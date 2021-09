Venäjällä kommunistipuolue on Putinille kuuliaista oppositiota, mutta puolueen nuori polvi haluaisi jo haastaa Kremlin

Vallanpitäjien koventuneet otteet ovat alkaneet kohdistua myös kommunistipuolueeseen, jonka jäsenistä osa haluaisi ryhtyä oikeaksi oppositioksi.

Moskova

Venäjällä järjestetään viikonloppuna parlamenttivaalit. Katukuvasta sitä ei ihan helpolla huomaa.

Apatian on havainnut myös Oleg Bulajev, 29. Hän on osallistunut etelämoskovalaisesta vaalipiiristä duumaan pyrkivän kommunistin Nikolai Volkovin vaalikampanjaan. Esitteitä jakaessa on tullut puhuttua ihmisten kanssa.

Hän sanoo apatian johtuvan pitkälti siitä, että monet vuonna 2014 Krimin valtauksesta innostuneet ja sen vuoksi presidentti Vladimir Putinia ihailleet ovat poliittisesti hämmentyneitä.

”He ovat huomanneet eläkereformin, talouden olevan lamassa, aivan kaikkien hintojen nousevan ja ihmisillä olevan jo puolen miljoonan ruplan [lähes 6000 euron] velkoja kunnallismaksuista”, Bulajev sanoo.

Kommunistipuolueella on Putinin kaudella ollut rooli osana niin sanottua järjestelmäoppositiota.

Järjestelmäoppositioksi kutsutaan Kremlille ja Putinille lojaaleja puolueita, jotka voivat asettaa ehdokkaita ja saada niitä läpi. Sen keskeisinä tehtävinä on ollut tarjota järjestelmän sisällä oleva väylä tyytymättömyydelle ja antaa vaikutelma vaihtoehdoista valtapuolue Yhtenäiselle Venäjälle.

Vaalit käydään vallanpitäjien alaisuudessa ehdokasasettelusta äänteenlaskuun, mutta toistuvasta vilpistä huolimatta ne eivät ole ihan täysin käsikirjoitetut. Järjestelmäoppositio voi välillä saada yllätysmenestystä varsinkin paikallistasolla. Se on kuitenkin vain vallan lähistöllä, eikä valta voi vaihtua vaaleissa.

Varsinainen oppositio pidetään järjestelmän ulkopuolella, eikä sitä juuri päästetä vaaleihin. Oppositioon kohdistuva vaino on viimeisen vuoden aikana kiihtynyt, ja iso osa siitä on nykyisin kiellettyä. Näkyvin hahmo Aleksei Navalnyi on vankilassa.

Oleg Bulajev kiinnittää ehdokkaansa vaalimainosta ilmoitustauluun Etelä-Moskovassa.

Vaalien alla kommunistit ovat saaneet lisää huomiota, sillä kaikenlaisten kriittisten äänten tukahduttaminen on alkanut kohdistua myös heihin. Keskusvaalilautakunta esti näkyväksi ehdokkaaksi suunnitellun miljonääri Pavel Grudininin pääsyn vaaleihin.

Samalla on seurattu puolueen sisäistä jakoa. Parlamentin järjestelmäpuolueista vain kommunistit muistuttaa jollain tavalla normaalia puoluetta tavallisine jäsenineen. Heistä osa haluaisi sen olevan oikea oppositiopuolue toisin kuin puolueen johto. Tähän joukkoon kuuluu myös nuorisojärjestö Komsomolin jäsen Bulajev.

Osa kommunisteista on esimerkiksi tukenut Navalnyitä. Bulajevkin osallistui alkuvuodesta järjestettyihin mielenosoituksiin.

Bulajev itse kulki punkin ja anarkismin kautta Vladimir Leninin ja Lev Trotskin kirjojen pariin.

Tosin nykyisessä puolueessa kommunismi on sivuroolissa. Yleisen käsityksen mukaan Venäjän virallisesti suurimman oppositiopuolueen johto esittää sekä oppositiota että kommunisteja.

”Jos nykyinen Venäjän kommunistipuolue olisi Euroopassa, se kuuluisi keskustavasemmistoon. Sen iskulauseissa ei ole ole mitään äärimmäistä”, politiikan tutkija Aleksandr Kynev sanoo.

Puolue marssii punalippujen alla vappuna ja vallankumouksen vuosipäivänä, puhuu Karl Marxista ja Vladimir Leninistä ja flirttailee välillä stalinismin kanssa. Kynevin mukaan kyse on muodollisista rituaaleista.

”Tunnen valtavan määrän kommunistipuolueen alue-edustajia, mutta en pidä heistä yhtäkään ideologisena kommunistina”, Kynev sanoo.

”Autoritaarisissa järjestelmissä, joissa vaaleihin sallittujen puolueiden määrä on rajoitettu, tapahtuu aina niin: ehdolle haluavat menevät puolueisiin, joissa se on mahdollista.”

Siirtymä on luonnollinen, sillä Venäjällä on kaikesta Neuvostoliiton ja neuvostodiktaattori Josif Stalinin myönteisestä muistelusta huolimatta vain pieni joukko tulipunaisia kommunisteja.

Kommunistipuolue siis kampanjoi. Vaikka se ei haasta Kremliä, se haastaa valtapuoluetta. Johdolle kannatus on valuuttaa kaupankäynnissä vallanpitäjien kanssa.

Puolueen peruskannattajat ovat vanhenevia neuvostonostalgikkoja, mutta se yrittää houkutella nykymenoon tyytymättömiä ja saada protestiääniä. Yksi kohderyhmä ovat yrittäjät. Puolue muun muassa vaatii kotimaisen tuotannon lisäämistä ja tuontitulleja.

Lisäksi monissa vaalipiireissä Navalnyin älykäs äänestäminen -hanke suosittelee kommunisteja. Sen tavoitteena on keskittää protestiääniä valtapuolueen vastaehdokkaalle ja samalla näyttää voimaa. Se on ärsyttänyt ja hermostuttanut vallanpitäjiä.

Kommunistien kaupallisuus ja esimerkiksi miljonääri Grudininin nimittäminen viimeksi presidenttiehdokkaaksi on kiukuttanut ideologisempia jäseniä. Bulajevkin sanoo olevansa ”jossain määrin skeptinen”.

Bulajevin mukaan monet nuoret liittyvät silti, vaikka aatteellisesti pienet vasemmistoryhmät olisivat lähempänä. He kuuluvat mieluummin isoon organisaatioon.

Hänestä kommunisteilla on myös oikeasti vasemmistolaisia ehdokkaita.

Parlamentin alahuoneessa duumassa on 450 paikkaa, joista puolet täytetään puoluelistoilla ja puolet yhden edustajan vaalipiireistä. Valtapuolueella on yli kaksi kolmasosaa paikoista.

Osa näistä vaalipiireistä on sellaisia, ettei liian räikeää vilppiä uskalleta, ja joitakin yllätysvoittoja voidaan saada, kunhan poliittisesti apaattisia saadaan äänestämään.

Bulajevilla ei silti ole harhakuvia duumasta, jonka tehtävänä on monissa asioissa toimia Kremlin päätösten kumileimasimena. Hänestä se voi silti olla näyttämö oman viestin saamiseen suuremmalle yleisölle.

Siksi hän jaksaa jakaa esitteitä.