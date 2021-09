Yksityisrahoitteista tutkimusta johtaa sukellusveneväitteitä esittänyt Viron entinen valtionsyyttäjä Margus Kurm.

Osa matkustajalaiva Estonian onnettomuudessa 1994 hukkuneiden matkustajien omaisista aikoo järjestää oman tutkimuksen hylyllä.

Asiasta kertoi ryhmän johtoon asettunut Viron entinen valtionsyyttäjä ja toisen Estonia-tutkimuksen johtaja Margus Kurm lehdistötilaisuudessa Tallinnassa keskiviikkona.

Kurm on esittänyt aiemmin epäilyksiä, joiden mukaan Estonia olisi törmännyt ennen uppoamistaan sukellusveneeseen. Nyt perustettu ryhmä aikoo lähettää Estonian hylylle omat sukeltajat ja tutkijat puolentoista viikon kuluttua lauantaina.

Tutkimus on yksityisten yritysten rahoittama, ja suurin maksaja on virolainen mediakonserni Postimees Group. Yksityisiä tutkimussukelluksia on tehty aiemminkin hallitusten julistamasta hylyn hautarauhasta huolimatta. Nyt hautarauha on purettu määräajaksi uusien, virallisten tutkimusten vuoksi.

Autolautta Estonia upposi myrskyssä Utön vesillä 28. syyskuuta 1994 matkallaan Tallinnasta Tukholmaan. Onnettomuudessa kuoli 852 ihmistä. Suomen, Ruotsin ja Viron yhteinen onnettomuustutkinta valmistui joulukuussa 1997. Loppuraportin mukaan onnettomuuden syy oli keulavisiirin irtoaminen.

Onnettomuudesta tehtiin toinen tutkinta seuraavalla vuosikymmenellä uusien väitteiden vuoksi. Ruotsi ja Viro ryhtyivät viime heinäkuussa kolmanteen tutkimukseen vuoden takaisessa dokumenttifilmissä esitettyjen väitteiden takia.

Nyt alkava yksityinen tutkimus on siten jo neljäs. Uudet sukellukset ovat mahdollisia, koska Suomi, Ruotsi ja Viro ovat purkaneet Estonian hautarauhan meneillään olevan kolmannen tutkimuksen vuoksi.

Kurmin mukaan uudessa tutkimuksessa on kyse ”rakentavasta kilpailusta” meneillään olevan kolmannen tutkimuksen kanssa. Rinnakkainen tutkinta hyödyttää hänen mukaansa molempia tutkimusryhmiä, raportoi uutistoimisto AFP.