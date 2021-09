Taleban varoitti keskiviikkona kansalaisia osallistumasta protesteihin ja kehotti myös journalisteja jättämään niiden raportoinnin.

Afganistanissa valtaan noussut äärijärjestö Taleban on kieltänyt iskulauseet ja mielenosoitukset, joilla ei ole virallista hyväksyntää. Brittilehti The Guardianin mukaan maan sisäministeriöstä varoitettiin, että luvattomista mielenosoituksista on luvassa ankarat lainmukaiset seuraukset.

Eri puolilla maata on järjestetty joitakin mielenosoituksia. Kymmenet naiset osoittivat keskiviikkona mieltään uutta hallintoa vastaan pääkaupunki Kabulissa ja Badakhshanin maakunnassa. Mielenosoittajat arvostelivat sitä, että uudessa hallituksessa ei ole yhtäkään naisministeriä.

Britannian yleisradioyhtiö BBC uutisoi, että paikallismedian mukaan joitakin naisia pahoinpideltiin ennen mielenosoitusten hajottamista.

Afganistania seuraava paikallinen Kabul Now -verkkolehti kertoi keskiviikkona Twitterissä, että sen toimittajia oli pidätetty ja pahoinpidelty, koska nämä olivat olleet seuraamassa protesteja Kabulissa. Toimittajat vapautettiin myöhemmin.

Taleban varoitti keskiviikkona kansalaisia osallistumasta protesteihin ja kehotti myös journalisteja jättämään niiden raportoinnin.

Käytännössä kaikki Afganistanin uuden hallinnon ministerit edustavat Talebanin vaikutusvaltaisimpia jäseniä, osa sen väkivaltaisinta Haqqani-verkostoa, joka on syyllistynyt useisiin väkivallantekoihin. Joukossa ei ole yhtään naista tai Afganistanin vähemmistöryhmien edustajia.

Yhdysvallat on kertonut olevansa huolissaan Talebanin nimeämästä uudesta hallituksesta. EU:n mukaan väliaikaishallinto ei täyttänyt lupauksia siitä, että hallintoon otettaisiin monipuolisesti mukaan eri ryhmien edustajia.