WTC-tornien raunioiden paikalla on nyt viilentävä keidas, mutta kauhut elävät muistoissa: ”Se oli paljon pahempaa kuin useimmat kuvittelevat”

Eteläinen Manhattan on kahdessa­kymmenessä vuodessa toipunut terrori-iskusta entistä ehommaksi. Iskun kokeneet ja uhrien omaiset haluavat silti muistuttaa siitä, mitä syyskuussa 2001 tapahtui.

Turistit ottivat kuvia itsestään syyskuun 11. päivän terrori-iskuissa kuolleiden ihmisten muistomerkin edustalla New Yorkissa.

New York

Nuori skeittari potkaisee lisää vauhtia ja rullaa laudallaan ohi syyskuun 11. päivän terrori-iskujen muistomerkin. Turistioppaamme Kimberly paheksuu poikaa.

”Kenenkään ei pitäisi skeitata täällä.”

Kimberlylle Ground Zero eli alue, jolla World Trade Centerin kaksoistornit ennen iskua seisoivat, on pyhää maata. 2 753 ihmistä kuoli tällä paikalla.

Yhdysvalloissa terrori-iskujen 20-vuotismuistopäivää on lähestytty ristiriitaisesti. Uhrien ja omaisten koskettavat tarinat ovat sekoittuneet tylyihin arvioihin siitä, millaisia virheitä maa on tehnyt yrityksissään vastata iskuihin: pelkoa, kidutusta, kansalaisvapauksien rikkomista, valheisiin perustunutta sotaa.

Virheistä ajankohtaisin on Yhdysvaltain nöyryytykseen päättynyt sota Afganistanissa. Toinen muistopäivän alla toistunut teema on iskujen jälkeisen kansallisen yhtenäisyyden muuttuminen syviksi jakolinjoiksi.

Yhdysvaltain käsitys itsestään on muuttunut. Demokratian puolustajan oma demokratia horjuu.

Iskuihin ja niiden seurauksiin liittyy niin paljon politiikkaa ja symboliikkaa, että itse tapahtunut voisi hautautua niiden alle. Silti niin ei ole käynyt.

Vielä kahdenkymmenen vuoden jälkeen ihmiset haluavat kuulla dramaattisia tarinoita siitä, miten tapahtumat etenivät hetki hetkeltä. Monelle televisiosta tapahtunutta seuranneelle lentokoneiden törmääminen pilvenpiirtäjiin oli kuin elokuvaa.

Ei se ollut.

”Se oli paljon pahempaa kuin useimmat kuvittelevat”, Kimberly sanoo kierroksen aluksi.

Kimberly on yksi 9/11 Tribute -museon oppaista. Se on pienempi ja epävirallisempi alueen kahdesta iskuille omistetusta museosta. Museon perustajat olivat iskujen selviytyjiä ja uhrien omaisia. Kaikilla oppailla on henkilökohtainen side tapahtuneeseen.

Kaksikymmentä vuotta sitten Kimberly työskenteli pohjoistornin 84. kerroksessa. Se oli hauskaa, hän kertoo. Parhaita päiviä olivat ne, kun pilvet roikkuivat hänen kerroksensa alapuolella. Vaikka alhaalla maan tasolla oli surkean harmaata, ylhäällä aurinko paistoi siniseltä taivaalta.

Muutaman kerran vuodessa tuuli puhalsi niin kovaa, että torni huojui. Kimberly kertoo, että niinä päivinä tavarat liukuivat työpöydällä ja arimmat kollegat valehtelivat olevansa sairaana, jotta voisivat jäädä kotiin.

”Minusta se oli romanttista. Kuin olisin ollut taivaalla seilaavassa laivassa.”

World Trade Centerin alueella on runsaasti poliiseja valvomassa järjestystä.

Huojuvien tornien paikalla on nyt kaksi suurta, mustaa allasta, joiden pohjaa ei näy. Altaiden sisäreunoilla virtaavat vesiputoukset. Niitä kiertävät iskuissa kuolleiden kiveen kaiverretut nimet.

Vesi ja altaita ympäröivät puut viilentävät kuumana päivänä ilman ja tekevät alueesta keitaan eteläisen Manhattanin kivisten katujen keskelle.

Turistit poseeraavat muistomerkin vieressä hymyillen. Osa kuvaajista koukistaa polviaan yrittäessään saada ympäröivät pilvenpiirtäjät mukaan kuvaan.

Niistä tunnetuin on vuonna 2014 valmistunut One World Trade Center, Yhdysvaltain korkein ja maailman kuudenneksi korkein rakennus.

Sitä on kutsuttu myös keskisormen näyttämiseksi Osama bin Ladenille ja al-Qaidalle, iskujen arkkitehdille ja tekijöille. Uusi WTC-torni julistaa, ettei New Yorkia, Yhdysvaltoja ja kapitalismia tuhota noin vain.

Alueella näkyy myös se, ettei Yhdysvallat ole iskujen jälkeen entisensä. Se on entistä pelokkaampi ja varautuneempi.

Yksi muistomerkkiä reunustavista kaduista on nimeltään Liberty Street, Vapaudenkatu, mutta sille ei saa ajaa vapaasti. Kadun päässä on vartijan koppi ja ajoesteet.

Liberty Streetin vieressä on pieni Liberty-puisto, jota tarkkailevat useat valvontakamerat. Kun puistonpenkille yrittää istahtaa syömään aamiaista, poliisit hätistävät kauemmas.

En jää tivaamaan syytä. Olemme tottuneet turvallisuuden nimissä tehtävään valvontaan.

” Yhdysvallat ei ole iskujen jälkeen entisensä. Se on entistä pelokkaampi ja varautuneempi.

Kun kesällä haastattelin iskun silminnäkijää ja muistomerkin naapurissa yhä asuvaa Mary Perilloa, hän kirosi kotikulmiensa ”militarisoitumista”.

Iskujen muistopäivän alla paikalla on tavallistakin enemmän poliiseja. Osa kuuluu terrorismin torjuntaan erikoistuneeseen yksikköön. He ovat raskaasti aseistautuneita.

Turistien seassa liikkuu sotilaitakin.

Myös osa turisteista on sotilaita, kuten kierroksellemme osallistuva Lee Karlowitz. Hän työskenteli jo iskujen aikaan puolustusministeriössä ja kertoo olleensa sotimassa sekä Afganistanissa että Irakissa.

”Syyskuun 11. päivä muovasi elämääni monin tavoin.”

Karlowitzin mielestä on hyvä, että Yhdysvallat poistui Afganistanista. Hän on seissyt kiitotiellä tekemässä kunniaa kaatuneiden sotilaiden arkuille.

”Mutta meidän on silti pysyttävä tarkkana ja pidettävä terroristit kurissa.”

Irakissa ja Afganistanissa sotinut Lee Karlowitz ja hänen puolisonsa Miryam Chumpitaz osallistuivat iskuista kertovalle opastetulle kierrokselle New Yorkissa.

Opas Kimberlyllä oli 11. syyskuuta 2001 vapaapäivä. Siksi hän on kaksikymmentä vuotta myöhemmin tässä, kertomassa uteliaille terrori-iskun kauhuista.

”Dramaattista selviytymistarinaa ette minulta kuule. Olin kotona.”

Iskujen jälkeen Kimberly työskenteli Punaisen ristin vapaaehtoisena. Kahdeksan ja puolen kuukauden ajan hän kahvitti ja ruokki yövuorossa niitä, jotka raivasivat raunioita ja etsivät uhrien jäänteitä.

Hänestä näkee yhä, että se oli merkityksellistä aikaa. Sama toistuu monien iskujen koskettamien ihmisten tarinoissa. Oli niin paljon pahaa, mutta niin paljon hyvääkin. Ihmiset uhrautuivat toistensa eteen.

Äkkiä muistomerkille vyöryy valokuvaajien lauma. Heidän keskellään on tumma nainen, joka laskee valkoisen kukkalaitteen pelastustyöntekijöiden muistoksi. Hän on New Yorkin osavaltion uusi kuvernööri Kathy Hochul.

Kuvernöörin rinnalla on lyhyt mies. Sehän on New Yorkin entinen pormestari, miljardööri Michael Bloomberg. Hänkin on tullut kameroiden eteen kunnioittamaan uhrien muistoa.

Median edustajat kerääntyivät iskujen muistomerkin ympärille sankoin joukoin, kun New Yorkin osavaltion uusi kuvernööri Kathy Hochul ja New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg laskivat kukkia muistomerkille.

Bloombergin kauden perintö näkyy täällä Manhattanin eteläkärjessä. Aluksi pelättiin, että terrori-isku säikäyttäisi ihmiset pois, mutta kävi päinvastoin. Alueella asuu nyt yli 60 000 ihmistä, paljon enemmän kuin iskujen aikaan.

He voivat vetää sieraimiinsa meren tuoksua ja lenkkeillä Hudsonjoen rantaan rakennetuilla uusilla kevyen liikenteen väylillä, ohi satamassa kevyesti keinuvien purjeveneiden ja loistojahtien. Iltaisin kuuluu puheensorina rantaravintoloista, joiden terasseille loistaa mereltä Vapaudenpatsaan soihdun valo.

Kerran vuodessa, syyskuussa, menneestä muistuttaa kaksi sinistä valopylvästä, jotka sytytetään illan pimetessä WTC-tornien paikalle. Niiden valo kurkottaa korkeammalle kuin katse yltää.

Mutta nyt on keskipäivä. Kierroksemme toinen opas Melissa Brengel joutuu keskeyttämään puheensa, kunnes poliitikkoja seuraava mediasirkus on kulkenut ohi.

Brengelin veli Jonathan Lee Ielpi oli yksi pelastustöissä kuolleista 343 palomiehestä. Siskon viimeiset sanat veljelle olivat: ole varovainen.

”Sen jälkeen en ole pystynyt sanomaan niitä sanoja kenellekään.”

Melissa Brengel tyttärensä Sydneyn kanssa muistomerkillä. Melissa Brengelin veli Jonathan Lee Ielpi oli yksi pelastustöissä kuolleista 343 palomiehestä.

Brengel seurasi televisiosta, miten tornit tulivat alas. Hän tiesi katsovansa veljensä kuolemaa.

Iskujen jälkeen Brengelin isä työskenteli kuukausia raunioissa. Hän kuului pieneen joukkoon isiä, jotka etsivät kasasta lastensa ruumiita. Hän oli heistä ainoa, joka pystyi saattamaan poikansa kokonaisena hautaan. Jonathanin ruumis löydettiin joulukuussa 2001.

”Jos ruumiista oli jäljellä 75 prosenttia, se laskettiin kokonaiseksi”, Brengel kertoo. ”Me saimme hänet päästä varpaisiin. Kymmenen sormea, kymmenen varvasta.”

Perhe oli onnekas, Brengel ajattelee. 1 106 uhrista ei ole löydetty jälkeäkään.

Etsintä jatkuu yhä. The New York Times -lehden mukaan varastossa on 22 000 ruumiinosaa ja tunnistamattomia testataan uudestaan sitä mukaa, kun tekniikka kehittyy.

Tällä viikolla, päiviä ennen kuin iskuista on kulunut 20 vuotta, New Yorkin kaupungin kuolinsyyntutkijat tunnistivat uhreista kaksi.

Brengel lopettaa kertomuksensa kiittämällä kuulijoita.

”Meille merkitsee paljon, että ihmiset yhä välittävät, vaikka aikaa on kulunut paljon.”

Brengelin tytär Sydney on kuunnellut vieressä äitinsä tarinaa. Hän ei ehtinyt tavata enoaan. Sydney on yksi niistä kymmenistä miljoonista yhdysvaltalaisista, jotka ovat syntyneet iskujen jälkeen.