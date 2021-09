Kalat katoavat ja merikaapelit katkeilevat, kun satakin valtavaa ruoppaajaa nostaa hiekkaa samaan aikaan.

Taiwanilainen kalastaja on kiireinen ja kiukkuinen. Samalla kun hänen suunsa käy, kädet kauhovat simpukoita vadista kuljetuslaatikkoon, jalat kiirehtivät pihalla kohti simpukka-allasta.

”Ennen kalastin kaksi laatikollista kalaa päivässä, nyt kaksi kalaa tai en yhtään. Siksi viljelen enemmän simpukoita”, kalastaja puhisee etähaastattelussa kännykänruudulla.

Syyllisiä ovat kiinalaiset valtavat ruoppaajat, jotka ovat alkaneet viime vuosina kuopia enemmän ja enemmän hiekkaa merenpohjasta aivan Matsun saarten kupeesta.

Kalastaja pitää simpukoita pihansa välivarastossa. Viljelmät ovat merellä.

Ennen kalastaja sai kaksi laatikollista kalaa päivässä, nyt hänen elantonsa on simpukoiden varassa.

Hiekan mukana häviävät katkaravut ja muu kalojen ravinto. Välillä merikaapelit katkeilevat. Kalastaja valvoo rannan kodissaan, kun ruoppaajat kolisevat ja ronksuttavat äänekkäästi öisellä merellä.

”Miksi Taiwanin hallitus antaa ruoppaajien tulla niin lähelle rantaa? Olen todella ärsyyntynyt!”

Matsun saarille näkyy öisin valkoisia kiinalaisruoppaajien valoja ja vihreitä kalastusalusten valoja.

On ehkä kohtuutonta sanoa, että Taiwan antaa kiinalaisruoppaajien tulla lähelle rantaa. Ne tulevat luvatta ja väkipakolla. Ruoppaajat ovat Kiinan uusi tapa syödä Taiwanilta tämän asemaa.

Ruoppaajataistelussa ei ole kyse mistään pienestä puuhastelusta. Taipein meriteknologian yliopiston professori Wu Chien-chung kertoo nähneensä kerralla sata ruoppaajaa lähellä Jinmenin saarta.

Taiwan on lisännyt merivartioston aluksia ja häätää ruoppaajia kauemmas vesiltään minkä ehtii.

Kiina ajattelee, että kyse on tietenkin sen omista vesistä, sillä Kiinan mielestä Taiwan on osa Kiinaa, vaikka Taiwan on käytännössä itsenäinen valtio. Erityisen herkkä tilanne on Taiwanin hallinnassa olevilla Jinmenin ja Matsun saarilla, jotka ovat ihan Manner-Kiinan rannikon tuntumassa.

Ruoppaajien käyttö on yksi pieni esimerkki Kiinan koventuneista otteista lähialueillaan, mihin Yhdysvallat nyt vastaa tiivistämällä yhteistyötä liittolaistensa kanssa Tyynellämerellä. Taiwankin on Yhdysvaltain liittolaisia.

Taiwanin ja Kiinan välit ovat niin huonot, ettei kalastajakaan uskalla kertoa mielipiteitään nimellään. Hän vierailee usein Kiinan puolella eikä halua herättää sikäläisten viranomaisten huomiota.

Lue lisää: Häilyvällä rajalla - Joka toinen päivä Kiina ampui perhekuvia ja ruokaa sisältäneitä kranaatteja salmen yli. Jinmenin saaren asukkaat ovat aina kärsineet eniten Taiwanin ja Kiinan kireistä väleistä.

Ennen ruoppaajia oli vähän, ne olivat vanhoja ja pysyivät lähellä Kiinan rantaa. Nyt uudet alukset tulevat rohkeasti lähelle Matsua ja Jinmeniä.

”Uskon, että Kiinan hallitus kasvattaa kalastus- ja ruoppausalaa kasvattaakseen vaikutusvaltaansa maailmassa”, Wu sanoo.

Kyse on hänen mukaansa samasta ilmiöistä kuin paikalliset suututtaneilla kiinalaisilla kalastusaluksilla esimerkiksi lähellä Perua – ne täyttävät Kiinan raaka-aineiden tarvetta ja voivat tarvittaessa olla osa puolisotilaallisia joukkoja.

Ruopatulle hiekalle on kysyntää Kiinan isoilla rakennustyömailla. Wu laskee raakahiekan markkinahinnan kaksikymmenkertaistuneen 15 vuodessa.

Lue lisää: Maailmanrauhan vartija - Taiwanilainen Guo Wen-jing tahtoi lentäjäksi, koska ei ollut ikinä ollut lentokoneessa. Nyt hän lentää hävittäjää yhdellä maailman räjähdysherkimmistä rajoista

Taiwan ei ole tyytynyt vain häätämään ruoppaajia. Se myös ottaa niitä haltuunsa eli takavarikoi liian lähellä rantaviivaa häärääviä aluksia.

Seisomme nyt takavarikoidulla aluksella, tai oikeastaan Matsun syyttäjänviraston ja merivartioston henkilöstöä seisoo Guo Liang 919:n kannella ja esittelee laivaa etänä.

Guo Liang on napattu mereltä viime vuoden lopulla, ja tänään 99 metriä pitkä, 17 metriä leveä ja syväykseltään seitsemänmetrinen alus huutokaupataan. Se on kymmenvuotias, ruosteessa ja rempallaan. Konekaan ei oikein toimi.

Guo Liang odottaa Matsun satamassa uutta omistajaansa. Vieressä on uponnut alus.

Ruoppaajan sisällä on kymmenelle miehistön jäsenelle nukkumatilat.

Ruoppaajan sisällä roikkuu yhä entisen miehistön vaatteita.

Hiekkaa takavarikoidussa ruoppausaluksessa.

Syyttäjät opastavat pitkin kapeaa kulkusiltaa ja huitovat molemmilla puolin oleviin uomamaisiin koloihin. Merenpohjasta kaivettu hiekka pannaan niihin siivilöiden läpi. Laivaan mahtuu 5 500 tonnia hiekkaa.

Siivilöissä on runsaasti kuolleita simpukoita, joita syyttäjänviraston väki osoittelee tuohtuneena mutta mielellään. Taiwanilaiset korostavat ruoppauksen haittoja meriluonnolle.

Guo Liang on neljäs huutokaupattava kiinalaisruoppaaja Matsun saarella. Merivartijat nappasivat ensimmäisen vuonna 2019. He eivät suostu kertomaan merellisistä seikkailuista, sillä he tarvitsevat haastatteluun luvan keskusjohdolta, ja luvan saamiseen kuluu kuukausia. Kyse on valtiollisen turvallisuuden asioista.

Huutokauppasali on yksinkertainen halli, jossa on tuoleja. Etualalla on pitkä pöytä ja pöydällä läpinäkyvä tarjouslaatikko.

Salin tuoleilla istuu vain muutama ihminen. Salissa kulkee huhu, jonka mukaan aiempia laivoja on päätynyt takaisin kiinalaiseen omistukseen. Vaikka ostajan pitää olla taiwanilainen, joku voi toimia bulvaaniostajana. Huhu tuntuu olevan laajalle levinnyt, mutta kukaan ei suostu puhumaan siitä nimellään.

Kello 13.57, kolme minuuttia vaille tarjousajan lopun, t-paitaan pukeutunut mies panee lapun kuoreen ja pudottaa kuoren laatikkoon.

Huutokauppasalissa on muutama ihminen odottamassa huutokaupan tulosta.

Se on päivän ainut tarjous. Huutokauppaa tuntevat paikalla olijat kuiskuttelevat, että miehellä oli varmasti monta lappua valmiiksi kirjoitettuna taskussa. Jos joku toinenkin olisi tarjonnut, hän olisi pannut isompinumeroisen lapun laatikkoon. Sellainen on tapa.

Kello 14 syyttäjänviraston työntekijät avaavat laatikon ja lukevat lapulta summan: 14,5 miljoonaa Taiwanin dollaria eli 440 000 euroa. Se ylittää 4,5 miljoonalla pohjahinnan, ja kauppa hyväksytään.

Ostaja on paikallinen kierrätysyrittäjä eli romukauppias Zhu Zhi-gang. Hän vakuuttaa panevansa aluksen palasiksi ja myyvänsä osat metallinkeräykseen. Siihen loppuisi yhden ruoppaajan tarina.

Kun ilta pimenee, Matsun rantaan näkyy valojen välke. Ruoppaajat mouruavat jälleen merellä.