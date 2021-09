Pekingin ja Washingtonin välit ovat kylmenneet viime vuosina kauppasodan ja Kiinan heikon ihmisoikeustilanteen vuoksi.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Kiinan presidentti Xi Jinping ovat keskustelleet puhelimitse ensimmäistä kertaa seitsemään kuukauteen.

Valkoisen talon mukaan keskustelun tarkoituksena oli taata, ettei kilpailu kahden vallan välillä muutu konfliktiksi.

Yhdysvaltain hallinnon edustaja kertoi toimittajille Bidenin viestin olleen, että Yhdysvallat haluaa varmistaa maiden välisen dynamiikan säilyvän kilpailuhenkisenä.

Kiinan valtiollisessa mediassa kerrottiin, että presidentti Xin ja presidentti Biden välillä oli ”suora ja syvällinen” keskustelu, jossa Xi kertoi Yhdysvaltojen politiikan Kiinaa kohtaan aiheuttaneen ”vakavia vaikeuksia”. Suhteiden ylläpito on ”ratkaisevan tärkeää maailman tulevaisuudelle ja kohtalolle”, se on ”vuosisadan kysymys, johon kummankin maan on vastattava”, Kiinan valtiollinen media kertoi Xin sanoneen.

Konflikti maiden välillä ”tarkoittaisi katastrofia sekä kummallekin maalle että maailmalle”, Xi sanoi Bidenille Kiinan valtiollisen median mukaan.

Lisäksi kilpailu erityisesti it-teknologia-alalla ja kiistely koronaviruksen alkuperästä ovat kylmentäneet suhteita entisestään.

Kiinan valtiollisen median mukaan Xi painotti, että Kiinan ja Yhdysvaltojen pitäisi jatkaa keskustelun käymistä ilmastonmuutoksesta, epidemioiden torjunnasta ja maailmantalouden toipumisesta, mutta myös ”kunnioittaa erojamme”.