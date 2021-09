Kyseessä on jo toinen maan aborttilakiin vaikuttava päätös tällä viikolla.

Meksikon korkein oikeus on linjannut, että abortin murhaan rinnastava laki on perustuslain vastainen. Kyseinen rikoslaki on ollut voimassa Sinaloan osavaltiossa. Laki on määritellyt elämän alkavan hedelmöittymisestä.

Korkein oikeus päätti asiasta yksimielisesti paikallista aikaa torstaina.

”Minkään paikallisen lainsäädäntöelimen tai tämän täysistunnon tehtävänä ei ole vahvistaa ihmiselämän syntyä, varsinkin kun asiasta ei ole tieteellistä yhteisymmärrystä”, sanoi tuomari Alfredo Gutierrez Ortiz Mena.

Päätös vaikuttaa myös muihin osavaltioihin, joissa on ollut voimassa samankaltaisia lakeja. Kun maan pääkaupunki Mexico salli vuonna 2007 abortin ensimmäisen 12 viikon aikana, ainakin kymmenen maan 31 osavaltiosta sääti lakeja, jotka velvoittavat viranomaisia suojelemaan elämää hedelmöittymisestä lähtien. Asiantuntijoiden mukaan näin abortti on rinnastettu lapsenmurhaan.

Viimeksi tiistaina korkein oikeus linjasi abortin kriminalisoinnin olevan perustuslain vastaista, eikä abortista enää voi rangaista maassa. Abortti on ollut laillista vain Mexicon lisäksi kolmessa osavaltiossa raskauden ensimmäisen 12 viikon aikana. Muualla maassa abortti on ollut sallittua vain raiskaustapauksissa.

Meksikossa osavaltioilla on oikeus määrittää lakinsa itsenäisestä, mutta ne mitätöidään, jos ne ovat ristiriidassa korkeimman oikeuden päätösten kanssa.