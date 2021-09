Pääministeriksi nousee jo kolmannen kerran maan rikkain ihminen Najib Mikati.

Libanoniin on onnistuttu muodostamaan hallitus, maan presidentinhallinto kertoo. Hallitusneuvottelut kestivät 13 kuukautta siitä huolimatta, että maassa on ollut akuutti talouskriisi.

Uuden hallituksen muodostaminen oli yksi ehdoista kansainväliselle avulle, jota Libanonille on lupailtu. Vielä on tosin epävarmaa, pystyykö hallitus tekemään esimerkiksi uudistuksia, joita kansainväliset rahoittajat ovat myös vaatineet.

Pääministeriksi on nousemassa Libanonin rikkain ihminen Najib Mikati, jolle pääministeripesti on jo kolmas. Ministerit ovat teknokraatteja, mutta heidän nimityksensä on hyväksytetty poliittisilla ryhmittymillä, jotka ovat hallinneet maata viime vuosikymmenet.

Moni libanonilainen epäileekin, etteivät samat puolueet, jotka ajoivat maan talouskriisiin, pysty radikaaleihin muutoksiin.

”Tämän hallituksen muodostavat samat vanhat kokit. Pystyvätkö he valmistamaan erilaisen aterian?”, pohtii libanonilainen politiikan asiantuntija Sami Nader.

Libanonia hallitsi runsaan vuoden ajan väliaikaishallitus, joka aloitti pääministeri Hassan Diabin hallituksen erottua viimekesäisen, tuhoisan satamaräjähdyksen jälkeen.

Libanonin talous on surkeassa tilassa. Valtio pystyy esimerkiksi tarjoamaan sähköjä kansalaisilleen vain muutaman tunnin ajan päivässä, se ei myöskään pysty hankkimaan polttoainetta sähkögeneraattoreihin.

Maan valuutta on menettänyt yli 90 prosenttia arvostaan, ja tuhannet ihmiset ovat muuttaneet ulkomaille.

Libanonissa järjestetään parlamenttivaalit ensi vuonna, mutta monet epäilevät, etteivät nekään tuo muutosta, koska maan vaalijärjestelmä on jäykkä.