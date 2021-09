Vladimir Putin ja Aljaksandr Lukašenka keskustelivat torstaina Moskovassa muun muassa yhteisen valuutan ajatuksesta.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ja Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenka keskustelivat torstai-iltana Moskovassa kolmen ja puolen tunnin ajan. Neuvottelujen päätteeksi presidentit pitivät tiedotustilaisuuden, jossa he kertoivat saavutuksistaan.

Presidenttien mukaan Venäjän ja Valko-Venäjän valtioliitto hyväksyy vuoden loppuun mennessä kaikki 28 yhdentymis­ohjelmaa, jotka ovat olleet tavalla tai toisella työn alla vuosien ajan. Presidentit sopivat lisäksi muun muassa yhteisestä teollisuus­politiikasta ja maksujärjestelmien yhdentymisestä, kertoo uutistoimisto Tass.

Lukašenka ylisti maiden yhteistyötä ja lisäsi, ettei hän missään nimessä sulje pois ajatusta yhteisestä valuutasta. Putin huomautti kuitenkin, että ensin on rakennettava huolellisesti yhteiset pääomamarkkinat.

Putin antoi kollegalleen lisäksi jälleen kerran lupauksia taloudellisesta tuesta. Hän kertoi Venäjän jäädyttävän Valko-Venäjälle myytävän maakaasun hinnan nykytasolleen koko ensi vuoden ajaksi, kohonneista markkinahinnoista huolimatta.

Lisäksi Venäjä myöntää Valko-Venäjälle ensi vuoden loppuun mennessä 630–640 miljoonan dollarin luotot vuosi sitten myönnetyn 1,5 miljardin dollarin lainan jatkoksi.

Lukašenka vastasi tähän Finmarket-uutissivuston mukaan arvioimalla, ettei Valko-Venäjä tällä haavaa mitään lainaa tarvitse.

Valko-Venäjän presidentin puheet ovat koko lailla toisia kuin vielä ennen vuoden takaisten, väärennettyjen presidentinvaalien nostattamia protesteja.

Vielä marraskuussa 2019 Lukašenka kommentoi valtioliittoa Valko-Venäjän parlamenttivaalien yhteydessä seuraavasti: ”Luulisi tällaisesta yhdentymisestä olevan jotain hyötyä, mutta meille lykätään vain uusia vaatimuksia. Mihin vittuun tämmöistä liittoa tarvitaan?”

Puheet ovat muuttuneet, sillä ilman Putinin tukea Lukašenka ei pysy vallassa, ja Putin roikottaa häntä löysässä hirressä. Lupaukset luotoista ja halvasta kaasusta takaavat vain, että Valko-Venäjä pystyy maksamaan Venäjälle velkojensa korot, selviää yleisradioyhtiö BBC:n venäjänkielisen palvelun torstaina julkaisemasta katsauksesta.

Valko-Venäjän valtionvelka suhteessa bruttokansantuotteeseen on suunnilleen samaa luokkaa kuin Suomenkin, korona-aikana jopa vähemmän. Suomi hakee kuitenkin lainansa kansainvälisiltä markkinoilta ajoittain miinusmerkkisellä korolla

Valko-Venäjän valtion viimeisten seitsemän vuoden aikana nostamista luotoista Venäjä on myöntänyt vuosittain 5–8 miljardia dollaria ja Kiina 2,5–3,5 miljardia, selviää Valko-Venäjän keskuspankin tilastosta. Muiden valtiollisten luotottajien osuus on mitätön.

Viimeaikaisista Venäjän-luotoistaan Valko-Venäjä maksaa Venäjän joukkovelkakirjojen korkoon sidottua korkoa, joka on tällä hetkellä seitsemän prosentin molemmin puolin.

BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan Putinin viime elokuun jälkeen lupailemat lainat kuluvat lähes kokonaan vanhojen Venäjän-lainojen hoitoon.

Länsimarkkinoilta rahoitusta ei juuri ole luvassa, vaikka pakotteet eivät kaikkea kieltäisikään.

Nordea osti viime syksyn mielenosoitusten aikana halventuneita Valko-Venäjän valtionobligaatioita mutta myi ne äkkiä pois tanskalaislehti Berlingsken uutisoitua asiasta maaliskuussa. Lukašenkan lainapaperit ovat turhan kuumaa tavaraa.

Aina voi yrittää idästä. Valko-Venäjän hallitus ilmoitti toukokuussa, että se laskee vielä tämän vuoden aikana Moskovan arvopaperivaihdossa liikkeelle sadan miljardin Venäjän ruplan eli 1,16 miljardin euron joukkovelkakirjat. Menestys ja hinta jäävät nähtäväksi.

Lainaa Moskovasta tulee siis kitsaasti, mutta vielä pahempaa on, että Valko-Venäjälle vuosien mittaan myönnetyt piilotuet ovat katoamassa kovaa vauhtia. Tärkein näistä tuista on ollut vapautus Venäjällä voimassa olevasta öljyn vientiverosta.

Venäjä on kuitenkin tullut siihen tulokseen, että vientivero on hölmö. Se korvataan vuoteen 2024 mennessä kokonaan öljyn tuotantoverolla. Samalla Valko-Venäjä menettää tämän piilotuen ja maksaa öljystään saman hinnan kuin muutkin.

BBC:n lainaama moskovalainen tutkimuslaitos Institut energetiki i finansov on lisännyt veroetuihin maakaasu­alennukset ja voitot Valko-Venäjän vuosina 2017–2019 eteenpäin myymästä raakaöljystä.

Laskelman mukaan Valko-Venäjä on saanut energiasektorin piilotukea Moskovasta näin laskien vuoden 2012 alusta tähän päivään yhteensä 51,5 miljardin dollarin arvosta.

Suorat investoinnit ovat ainoa rahoituksen alue, jossa Venäjä ei ole pikkuveljensä markkinoiden ykkönen.

Näistä investoinneista puolet on viime vuosina tullut EU-maista ja neljännes Venäjältä. Tosin EU-luvussa on mukana Kypros, jonka rahoista suuri osa on peräisin venäläisiltä pöytälaatikko­firmoilta. Nyt EU-maiden sijoittajat ovat vetäneet käsijarrun päälle.

Kaiken kaikkiaan näyttää siltä, ettei Putin ole valmis panemaan ainakaan heti kaikkia pelimerkkejään Lukašenkan puolustamiseen. Lukašenka puolestaan pelaa aikaa paitsi kotimaansa oppositiota myös Putinia vastaan.

Molemmat presidentit taitavat aavistella, että Valko-Venäjän jonkinlainen muutos on nurkan takana.

”Tosiasiassa nämä luotot jäävät tietysti maksamatta”, venäläisekonomisti Jevgeni Gontmaher sanoo BBC:n haastattelussa.

”Jos valta Valko-Venäjällä vaihtuu, uusi johto voi sanoa sekä Venäjälle että [luottoja myöntäneelle Kiinan ja] Euraasian rahastolle, että ’ystävät hyvät, annoitte lainaa laittomalle presidentille. Emme me semmoisia maksa.’”

”Meillä nämä luotot on luultavasti jo laskettu menetetyiksi.”