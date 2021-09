Näin syyskuun 11. päivän terrori-iskujen vuosipäivä on huomioitu eri puolilla maailmaa, suora lähetys New Yorkista käynnissä

USA vetäytyi Afganistanista vajaat kaksi viikkoa ennen vuosipäivää.

Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama (vas), Michelle Obama, nykyinen presidentti Joe Biden, Jill Biden ja New Yorkin kaupungin entinen pormestari Michael Bloomberg osallistuivat muistotilaisuuteen New Yorkissa

Yhdysvalloissa muistetaan tänään 20 vuotta sitten tehtyjä syyskuun 11. päivän terrori-iskuja.

Terroristien kaappaamat matkustajakoneet iskeytyivät World Trade Centerin kaksoistorneihin New Yorkissa sekä puolustusministeriö Pentagonin rakennukseen Washingtonissa. Neljäs koneista putosi maahan Pennsylvaniassa matkustajien hyökättyä kaappareiden kimppuun.

HS näyttää lauantaina uutistoimisto Reutersin välittämää suoraa lähetystä terrori-iskujen muistotapahtumista.

Ohjelma alkaa noin kello 15.30 ja loppuu 19.30 Suomen aikaa. Lähetyksessä saattaa olla katkoksia.

Presidentti Joe Biden on kertonut aikovansa vierailla muistopäivänä kaikilla kolmella tapahtumapaikalla puolisonsa Jill Bidenin kanssa.

Biden kannusti yhdysvaltalaisia yhtenäisyyteen videolla, joka julkaistiin paikallista aikaa perjantaina eli syyskuun 11. päivän terrori-iskujen vuosipäivän aattona.

”Minulle se on syyskuun 11. päivän keskeinen opetus. Se on, että kaikkein haavoittuvillamme, kaikessa, mikä tekee meistä ihmisiä, taistelussa Amerikan sielusta, yhtenäisyys on suurin vahvuutemme”, Biden sanoo kuuden minuutin mittaisessa viestissään.

Lauantaina alkuillasta Suomen aikaa Biden twiittasi jälleen.

”Me emme unohda. Me emme unohda niitä lapsia, jotka ovat kasvaneet ilman vanhempiaan. Vanhempia, jotka ovat kärsineet ilman lapsia. Aviomiehiä ja vaimoja, joiden on täytynyt löytää tiensä eteenpäin ilman puolisoitaan. Veljiä, siskoja, rakkaitamme.”

Twiittiin oli liitetty kuva, jossa Bidenin ja hänen puolisonsa Jill Bidenin lisäksi näkyivät Barack ja Michelle Obama sekä Bill ja Hillary Clinton.

Yhdysvaltain entinen presidentti Obama puolestaan julkaisi aiemmin lauantaina lausunnon Twitterissä.

”Tänään kunnioitamme heitä, lähes 3 000:tta miestä, naista ja lasta, jotka kuolivat syyskuun 11. päivä 2001 sekä heitä sankareita, jotka ovat aina juosseet kohti vaaraa tehdäkseen oikein. Älkäämme koskaan unohtako sitä päivää ja älkäämme koskaan ota heitä annettuina”, Obama kirjoitti twiitissään.

Obama sanoo lausunnossaan, että maalla on sitoumus ja velvollisuus huolehtia kuolleiden perheenjäsenistä. Lisäksi hän kertaa 20 vuoden aikana opittuja läksyjä tapahtumasta ja kertoo näkevänsä saman rohkeuden ja epäitsekkyyden olevan läsnä maassa myös tänä päivänä.

”Näemme sen jälleen tänään – lääkäreissä ja hoitajissa, jotka rättiväsyneinä tekevät kaikkensa pelastaakseen ihmishenkiä”, lausunnossa kerrotaan.

Myös maan toinen entinen presidentti, Bill Clinton, muisti tragediaa Twitterissä.

”Yhdysvallat ei tule koskaan unohtamaan heitä, jotka menettivät henkensä, jotka riskeerasivat tai antoivat elämänsä pelastaakseen muita, eikä heitä, joiden elämät muuttuivat ikuisiksi ajoiksi 20 vuotta sitten.”

”Olemme heille kaikille velkaa sen, että kokoonnumme yhteen sovussa, toivossa, myötätunnossa ja päättäväisyydessä.”

Britannian pääministeri Boris Johnson sanoo, että syyskuun 11. päivän terrori-iskujen tekijät epäonnistuivat länsimaisten arvojen tuhoamisessa. Pääministeri kommentoi asiaa videoviestissään.

Johnson sanoo muun muassa, etteivät jihadistit onnistuneet ajamaan kansakuntaa erilleen tai saaneet luopumaan arvoista tai elämään jatkuvassa pelossa. New Yorkissa syntynyt Johnson sanoi muun muassa myös, että syyskuun 11. päivän terrori-iskussa kuolleet 67 brittiä ovat symboli Britannian ja Yhdysvaltojen ikuisesta ystävyydestä.

Britannian kuningatar Elisabet muisti syyskuun 11. päivän tapahtumia Britannian kuningasperheen virallisella Twitter-tilillä.

Elisabet kertoi lausunnossaan koko maansa ajatusten ja rukousten olevan iskujen uhrien, selviytyjien, perheiden ja pelastustöissä mukana olleiden luona.

”Vierailuni tapahtumapaikalla vuonna 2010 on säilynyt vahvasti muistissani. Se muistuttaa minua siitä, että samalla kun muistamme henkensä menettäneitä monista eri maista, uskonnoista ja taustoista, kunnioitamme myös jälleenrakennukseen ryhtyneiden yhteisöjen sitkeyttä ja päättäväisyyttä”, kuningatar kirjoittaa.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen huomioi iskujen vuosipäivän niin ikään Twitterissä.

”Jopa kaikkein synkimpinä ja koettelevimpina aikoina ihmisluonteen parhaat puolet voivat nousta esille. Euroopan unioni seisoo Yhdysvaltojen rinnalla puolustamassa vapautta ja myötätuntoa yli vihan”, von der Leyen kirjoittaa.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron julkaisi Twitterissä videon, jossa kamera liikkuu ulos presidentin virka-asuntona toimivasta Elysee-palatsista Pariisissa. Palatsin ovella seisoo Yhdysvaltain lippu ja se vierellä molemmilla puolilla Euroopan unionin ja Ranskan liput.

Hiljaa vetäytyvä kamera kääntyy ylös päin ja taivasta vasten ilmestyy teksti: ”Älä koskaan unohda. 11. syyskuuta 2021.”

”Me emme koskaan unohda. Me taistelemme aina vapauden puolesta”, Macron kirjoittaa videon saatesanoina.

Iskujen sarjassa sai surmansa noin 3 000 ihmistä, heistä ylivoimaisesti suurin osa New Yorkissa. Pian iskujen jälkeen Yhdysvallat aloittivat sotatoimet Afganistanissa, mistä viimeisetkin amerikkalaissotilaat poistuivat viime kuun lopussa.

Yhdysvaltain mukaan terroristijärjestö al-Qaidan jäsenet olivat suunnitelleet syyskuun iskut Afganistanissa maata hallitsevan Taleban-liikkeen suojeluksessa. Nyt Taleban on jälleen palannut valtaan maassa.

Yhdysvalloissa sotilaiden vetämistä pois Afganistanista oli kannatettu jo pitkään, mutta ongelmat vetäytymisen toteutuksessa ovat laskeneet Bidenin suosiota.

Guantanamon vankileirillä puolestaan odottaa yhä oikeudenkäyntiä viisi lähes 20 vuotta vangittuna olevaa henkilöä, joita syytetään osallisuudesta terrori-iskujen suunnitteluun. Al-Qaidan johtaja Osama bin Laden surmattiin Yhdysvaltain erikoisjoukkojen iskussa Pakistanissa vuonna 2011.

Kaksi naista piti kynttilöitä terrori-iskujen muistotilaisuudessa New Yorkissa perjantaina 10. syyskuuta.

Ihmiset kerääntyivät muistotilaisuuteen lauantai aamulla 11. syyskuuta, New Yorkissa.