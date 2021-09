Kabulin lentokenttä vaurioitui pahasti evakuointioperaatiossa Yhdysvaltojen joukkojen vetäytyessä Afganistanista.

Pakistanilainen kaupallinen lentoyhtiö Pakistan International Airlines (PIA) aloittaa maanantaina lennot Islamabadin ja Kabulin välillä, kertoi yhtiön tiedottaja uutistoimisto AFP:lle lauantaina.

Kabulin lentokenttä vaurioitui pahasti elokuussa, kun Yhdysvaltojen joukot vetäytyivät Afganistanista. Lentokentän kautta evakuoitiin yli 120 000 ihmistä.

Afganistanin hallintaansa ottanut ääriliike Taleban on yrittänyt saada kentän käyttökuntoon muun muassa qatarilaisten teknikkojen tuella.

PIA on ensimmäinen ulkomainen kaupallinen lentoyhtiö, joka palaa Kabuliin. Lisäksi afganistanilainen lentoyhtiö on tarjonnut kotimaan lentoja viime viikosta lähtien ja Qatar Airways on lentänyt Kabulin kentältä kaksi lentoa, joilla kuljetettiin pääasiassa evakuoitavia ihmisiä.

”Meillä on kaikki tekniset luvat lentoliikenteeseen”, sanoi PIA:n tiedottaja Abdullah Hafeez Khan AFP:lle.

Ensimmäinen kone lentää Islamabadista Kabuliin maanantaina 13. syyskuuta. Reitin liikennöinti riippuu kuitenkin Khanin mukaan kysynnästä.

”Olemme saaneet 73 pyyntöä, mikä on rohkaisevaa. Humanitäärisiltä järjestöiltä ja toimittajilta.”