Pakistanin lentoyhtiön ensimmäisellä lennolla Kabuliin matkusti maanantaina korkeintaan kymmenen matkustajaa.

Pakistanin lentoyhtiö PIA on jatkanut kaupallisia lentoja Afganistaniin. Yhtiö on ensimmäinen ulkomainen lentoyhtiö joka on palauttanut reittiliikenteen Kabulin kansainväliselle lentokentälle sen jälkeen, kun Taleban valtasi Kabulin ja Yhdysvaltain johtama valtava evakuointioperaatio päättyi.

Lento laskeutui maanantaina aamulla.

Ensimmäisellä lennolla Islamabadista Kabuliin oli enemmän henkilökuntaa kuin matkustajia. Matkustajia oli hädin tuskin kymmenen, kertoo uutistoimisto AFP, jonka toimittaja matkusti lennolla.

Lisäksi afganistanilainen lentoyhtiö on tarjonnut kotimaan lentoja viime viikosta lähtien ja Qatar Airways on lentänyt Kabulin kentältä kaksi lentoa, joilla kuljetettiin pääasiassa evakuoitavia ihmisiä.