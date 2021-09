Uusi pääministeri Jonas Gahr Støre on Työväenpuolueen ”kympin poika”.

Maailman rikkaimpiin valtioihin kuuluva Norja otti harppauksen vasemmalle suurkäräjävaaleissa maanantaina.

Hallitusvastuu siirtyy konservatiiveilta Työväenpuolueelle. Varsinaiseksi vaaliyllättäjäksi nousi poliittisen kartan äärivasemmistoa edustava Rødt-puolue, jonka edustajien määrä suurkäräjillä nousi yhdestä kahdeksaan.

Punaista tarkoittavan Rødtin keskeisiin vaatimuksiin kuuluu Norjan öljyntuotannon lakkauttaminen. Norjalla olisi varaa vääntää öljyhanat kiinni, sillä öljyntuotannosta saadut varat on ohjattu öljyrahastoon, jonka saldo on nyt runsaat tuhat miljardia euroa.

Vaalimenestyksestään huolimatta Rødtin vaikutusvalta on jäämässä rajalliseksi. Paikkamäärissä mitattuna vaalien suurin voittaja on Keskustapuolue, joka sai yhdeksän uutta edustajaa suurkäräjille tiukkojen aluepoliittisten vaatimustensa ansiosta.

Vaalien karvaimman tappion kärsi kahdeksan vuotta Norjaa hallinneen pääministeri Erna Solbergin konservatiivinen Høyre-puolue. Høyre menetti yhdeksän paikkaa ja on nyt suurkäräjien toiseksi suurin puolue 36 edustajan voimin.

Solbergin porvarillinen koalitiohallitus on vahvistanut öljyteollisuutta, leikannut veroja ja tehostanut julkisen sektorin toimintaa muun muassa kunta- ja lääniliitoksilla.

Norjalaiset äänestivät selkeästi Solbergin hallituksen politiikkaa vastaan. Ympäristökysymykset hallitsivat vaalikamppailua, ja vasemman laidan lupaukset uudesta ympäristöpolitiikasta, uusien teollisuudenalojen luomisesta, taloudellisen epätasa-arvon tasoittamisesta ja hyvinvointivaltion kehittämisestä ovat vedonneet äänestäjiin.

Häviäjiin kuuluvat myös konservatiivien hallituskumppani Kristillinen kansanpuolue ja entinen hallituskumppani, oikeistopopulistinen Edistyspuolue.

Norjan uudeksi pääministeriksi nousee Työväenpuolueen Jonas Gahr Støre, jonka hallituskumppaneiksi tulevat todennäköisesti Keskustapuolue ja Sosialistinen vasemmistopuolue, joka vastaa suomalaista vasemmistoliittoa.

Työväenpuolue hävisi yhden paikan, ja sillä on 48 edustajaa. Kaavaillulla koalitiolla olisi suurkäräjien 169 paikasta 89 paikkaa. Hallitustyöskentelystä ennakoidaan haastavaa, sillä Keskustan ja Sosialistisen vasemmistopuolueen agendoissa on suuria eroavaisuuksia.

Støre, 61, on ”kympin poika”, josta ennakoitiin pääministeriä jo neljä vuotta sitten. Tuolloin Työväenpuolue hävisi vaalit, ja Støren haaveet pääministeriydestä olivat vähällä romuttua. Hän aloittaa nyt Norjan sodanjälkeisen historian vanhimpana pääministerinä.

Støreä pidetään asiallisena, harkitsevana ja osaavana poliitikkona. Hänen valttinsa on kansainvälisen politiikan tuntemus, mutta kotikentillä hänet on aikaisemmin leimattu kuivaksi ja etäiseksi.

Støre on vauraan suvun vesa ja perintömiljonääri. Hänen isovanhempansa omistivat valurautakamiinoita valmistavan Jøtulin, jonka he myivät 1970-luvulla.

Støre on valtiotieteilijä maineikkaasta Institut d’études politiques de Paris -yliopistosta Ranskasta. Hän on lisäksi ollut vuoden tutkijana Harvardin yliopistossa Yhdysvalloissa ja ehti opiskella pari viikkoa myös London School of Economicsissa Britanniassa ennen kuin huomasi, ettei tutkijan ura houkuta.

Poliittisen oppinsa Støre sai pääministeri Gro Harlem Brundtlandilta tämän esikunnassa 1980-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Kun Brundtland nimitettiin Maailman terveysjärjestön WHO:n johtajaksi, hän nappasi Støren mukaansa Geneveen vuosiksi 1998–2000.

Støre sai lisänimen Super-Jonas toimiessaan ulkoministerinä Jens Stoltenbergin hallituksessa vuosina 2005–2012. Ulkoministerin paikka oli kuin räätälöity Størelle, joka viihtyi kansainvälisissä piireissä ja edusti Norjaa maailmalla menestyksekkäästi. Støre tuntee hyvin myös Suomen poliittisen kentän.

Vuonna 2012 Støre nimitettiin terveys- ja sosiaaliministeriksi osana Stoltenbergin ”pääministerikoulua”. Størestä tuli Työväenpuolueen johtaja vuonna 2014.

Yksityisyyttään suojeleva Støre ei ole juuri avannut kotiaan medialle eikä esiintynyt perhepotreteissa. Hän on naimisissa ja hänellä on kolme lasta.