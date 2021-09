Republikaanikuvernöörit ovat lähteneet sotajalalle presidentti Bidenin rokotusmääräyksiä vastaan.

Mielenosoittajat vastustivat pakollisia rokotuksia New Yorkin kaupungintalon edustalla 25. elokuuta.

Yhdysvalloissa koronaepidemia on muuttanut olemustaan. Nyt tauti tappaa suhteellisesti ottaen erityisen tehokkaasti alle 55-vuotiaita, jotka eivät ole ottaneet rokotetta.

The Wall Street Journal -lehti (WSJ) kertoi maanantaina, että kuolemat työikäisen väestön parissa ovat lähteneet lisääntymään nopeasti leviävän deltamuunnoksen vuoksi. Alle 55-vuotiaita on kuollut viikon aikana lähes 1 800, mikä on suunnilleen sama taso kuin viime talven pahimpina aikoina.

Sama lehti kertoi viime viikolla eri tutkimuksiin viitaten, että rokottamattomat amerikkalaiset saavat tartuntoja 4,6-kertaisesti verrattuna rokotettuihin. Sairaalaan rokottamattomia päätyy kymmenkertaisesti rokotettuihin verrattuna, kun taas kuolleita rokottamattomissa on 11-kertaisesti rokotettuihin verrattuna.

Kaikkien koronakuolemien määrä sen sijaan on vielä alle puolet viime tammikuussa kirjatusta huipusta, kun tauti tappoi yli 25 000 amerikkalaista viikossa. Eroa selitetään vanhemman väestön korkealla rokotuskattavuudella, WSJ kertoi.

Yleinen trendi ei näytä hyvältä. Sunnuntaina Yhdysvalloissa kirjattiin 1 648 uutta koronakuolemaa. Kahden viikon takaisen tilanteeseen kasvua oli 27 prosenttia, The New York Times -lehden ylläpitämä seuranta kertoo.

Yhdysvalloissa on kirjattu kaikkiaan noin 41 miljoonaa koronavirustartuntaa ja noin 660 000 virukseen liittyvää kuolemaa.

Allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci.

Koronatoimien ykkösvirkamies, allergia- ja tartuntatautiviraston johtaja Anthony Fauci sanoi sunnuntaina, että maassa pitää antaa vielä ”monia monia” uusia rokotusmääräyksiä, jotta taudin leviäminen saadaan kuriin.

Deltamuunnoksen aiheuttamat uudet tartunnat ja laaja rokotevastaisuus ovat johtaneet maassa ”hyvin vaikeaan vaiheeseen”, Fauci sanoi CNN-kanavan mukaan.

Noin 63 prosenttia Yhdysvaltain 12 vuotta täyttäneestä väestöstä on saanut täysrokotuksen koronavirusta vastaan, näyttävät tartuntatautivirasto CDC:n luvut. Noin 74 prosenttia on saanut ensimmäisen rokotteen.

Sunnuntaina Yhdysvalloissa kirjattiin noin 37 000 uutta tartuntaa.

Presidentti Joe Biden vaati viime viikolla miljoonia amerikkalaisia ottamaan rokotteen. Kaikkia liittovaltion työntekijöitä ja alihankkijoilta vaaditaan nyt ottamaan rokote, minkä lisäksi yli sadan työntekijän yrityksiä vaaditaan rokottamaan työntekijänsä tai testaamaan heidät viikoittain.

Bidenin määräykset ovat saaneet republikaanivaltaisten osavaltioiden kuvernöörit sotajalalle. Republikaanien mielestä Valkoinen talo hyökkää yksilöiden ja yritysten vapauksia vastaan, The New York Times kertoo.

Etelä-Carolinan republikaanikuvernööri Henry McMaster lupasi taistella Bidenia vastaan ”helvetin porteille asti”.

”Oikeudessa tavataan, Joe Biden”, twiittasi puolestaan Etelä-Dakotan republikaanikuvernööri Kristi Noem.

Bidenin mukaan kuvernöörit suhtautuvat piittaamattomasti amerikkalaisten terveyshuoliin. Hän pyrki presidentiksi nimenomaan haastamalla republikaani Donald Trumpin kaoottiset koronatoimet.

”Olemme olleet kärsivällisiä, mutta kärsivällisyytemme alkaa loppua. Teidän [rokottamattomien] vastahakoisuutenne käy meille kaikille kalliiksi”, Biden totesi viime viikolla ilmoittaessaan rokotusmääräyksistä.

Oikaisu 13.9. kello 19.58: Artikkelin aiemmassa versiossa rokotetut ja rokottamattomat menivät parissa lauseessa sekaisin. Virhe on korjattu.