Obuz-Lesnovskin harjoitusalue

Keskellä kaunista sunnuntaipäivää vihollinen yrittää vallata pienen asutuskeskuksen Valko-Venäjän lounaisosissa. Valko-Venäjän, Venäjän ja Kazakstanin joukot ovat kuitenkin valppaina.

Pian paikalla on Kamov Ka-52-taistelukoptereita, jotka tukevat BMD-4-vaunuilla ja koptereista roikkuen saapuvia maahanlaskujoukkoja.

Ilmassa on raskaita taisteluhelikoptereita, strategisia pommikoneita, hävittäjäpommittajia ja maataistelukoneita, maan pinnalla kymmeniä panssarihaupitseja, telakanuunoita ja raketinheittimiä. Tykistö ampuu niin, että maa tärisee.

Lopulta kaikki on hyvin. Vihollinen on pysäytetty, ja menestyksekäs vastahyökkäys käynnistetty.

Venäjän ja Valko-Venäjän Zapad 21 -pääsotaharjoituksen suuri näytösesitys Obuz-Lesnovskin harjoitusalueella on etupäässä viestintää sekä tarkkaan ja hartaasti harjoiteltua teatteria.

Sunnuntain harjoitusta paikalla seurannut Valko-Venäjän johtaja Aljaksandr Lukašenka myönsi sen suoraan heti näytöksen jälkeen.

”Näitte tänään, kuinka osaamme ystäviemme Venäjän ja Kazakstanin kanssa kaiken ja vielä enemmänkin kuin näitte”, Lukašenka sanoi viitaten näytökseen.

Sotilasmahtia esitellään tietenkin omille alamaisille. Venäjän ja Valko-Venäjän valtakunnallisilla televisiokanavilla harjoitus on pääaihe illasta toiseen.

Pääyleisönä on kuitenkin länsi, jolle paitsi näytetään voimaa, myös lähetetään poliittisia signaaleita.

Venäjän suurharjoituksista läntisen sotilaspiirin joka neljäs vuosi järjestettävä Zapad eli Länsi herättää lännessä aina kiinnostusta. Venäjän edustajat kutsuvat sitä mielellään hysteriaksi mutta pyrkivät samalla ruokkimaan sitä.

Syy on tietenkin maantiede. Esimerkiksi Obuz-Lesnovskista on vain runsas sata kilometriä Puolaan eli Naton rajalle. Viralliselta osuudeltaan torstaina päättyvä Zapad on myös oikea harjoitus, jossa harjoitellaan laajalla skaalalla alueellista sotaa länttä vastaan.

Se on Venäjällekin etupäässä sitä kaikista signaaleista huolimatta. Se kestää kaikkineen useamman kuukauden.

TänÄ vuonna iso osa huomiosta kohdistuu muutoksiin Valko-Venäjän asemassa. Kun kansainvälisessä politiikassa puhutaan Valko-Venäjästä, puhutaan melkein aina geopolitiikasta.

Edellisellä kerralla neljä vuotta sitten Valko-Venäjän pääviestinä oli Zapadin alla korostaa etäisyyttä Venäjään. Se asetti rajoituksia venäläisille ja salli Minskin keskustassa jopa venäläisjoukkojen saapumista vastustavan mielenosoituksen, jossa liehuivat opposition symbolina tunnetut puna-valkoiset liput.

Nyt sävy on toinen, ja aiempaa isompi osa Zapadista tapahtuu Valko-Venäjällä. Vielä viime vuoden alussa Yhdysvaltain silloinen ulkoministeri Mike Pompeo kävi Minskissä, ja Baltian maat korostivat toimivia suhteitaan Valko-Venäjään. Mutta viime kesän presidentinvaalien vilppi ja sitä seurannut protestin väkivaltainen hajottaminen katkaisivat poliittiset välit länteen.

”Yhteiset Zapad 21 -harjoitukset ovat yksi tärkeimmistä asevoimien harjoitustapahtumista, joiden järjestämisen taustalla on lännen keskeytyksetön Valko-Venäjään ja Venäjään kohdistuva hybridioperaatio", Lukašenka sanoi harjoituksen jälkeen.

” Zapad on strateginen harjoitus, jossa iso osa tapahtuu piilossa.

Puheet hybridioperaatiosta jätetään lännessä omaan arvoonsa. Tuoreessa muistissa on Lukašenkan oma operaatio eli siirtolaisten toimittaminen Liettuan, Latvian ja Puolan rajoille.

Lännelle on kuitenkin ollut pitkään strategisesti tärkeää, että Valko-Venäjä on itsenäinen, johtaa omaa armeijaansa ja päättää asioista alueellaan. Lännelle on esimerkiksi ollut tärkeää, ettei Lukašenka ole taipunut venäläisten tukikohtiin Valko-Venäjällä.

Venäjä puolestaan haluaa sitoa Valko-Venäjän mahdollisimman tiiviisti itseensä ja pitää sen sillanpäänä kohti Natoa ja EU:ta.

Venäläiset tukikohdat keikauttaisivat Itämeren turvallisuuspoliittista tasapainoa selvästi. Sotilasliitto Naton olisi todennäköisesti lisättävä joukkoja Baltiassa ja Puolassa muun muassa suojatakseen Baltian maayhteyttä eli niin sanottua Suwałkin käytävää.

Venäjän joukkojen jäämistä Valko-Venäjälle spekuloitiin jo edellisen Zapadin alla. Nyt Lukašenkan liikkumatila on kuitenkin kaventunut huomattavasti, ja hän on aiempaa riippuvaisempi Venäjästä.

Tosin osa asiantuntijoista on huomauttanut, etteivät tukikohdat ole välttämättä enää niin tärkeitä. Zapad on strateginen harjoitus, jossa iso osa tapahtuu piilossa erilaisina esikuntaharjoituksina. Niissä armeijoita hiotaan toimimaan yhtenäisenä.

Valko-Venäjä myös suostui yhteisiin harjoitusalueisiin, joten Venäjä on jo saanut vahvistettua sotilaallista läsnäoloaan.

Zapadin aktiivinen vaihe päättyy torstaina. Vakavia analyysejä harjoituksesta aletaan koota sen jälkeen.

Jossain vaiheessa saadaan ehkä arvioita siitä, kuinka paljon sotilaita ja muita toimijoita harjoitukseen osallistui. Venäjän edustajat ovat puhuneet jopa 200 000 sotilaasta, mikä voi olla myös viestintää.

”Ei kannata tulla huijatuksi mukaan Zapad-kauhuun”, Chatham House -tutkimuslaitoksen tutkija Mathieu Boulegue huomautti harjoituksen alla esitelmässään.

Hänen mukaansa Zapadista puhuttaessa lännessä keskitytään aina liikaa lukuihin, joita Venäjä ilmoittaa useita erilaisia.

”Se, että mukana olevien joukkojen ja kaluston määristä ei kerrota läpinäkyvästi, on valittu linja ja politiikka.”

