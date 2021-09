Wide ContentPlaceholder

Reichstag on Saksan liittopäivien istuntopaikka ja Berliinin kuuluisimpia maamerkkejä.

Ulkomaat | Saksa

Matka Saksan ytimeen

Saksassa on tapahtunut 2000-luvulla muutos. Toimittaja Heikki Aittokoski ja valokuvaaja Juhani Niiranen lähtivät liikkeelle eteläisestä Baijerista ja ajoivat tuhannen kilometrin matkan kohti pohjoista. He ottivat selvää, millainen maa on Saksa vuonna 2021.

Nyt on päästy jonkin ikiaikaisen äärelle. Lampaat määkivät laitumella Alppein juurella, taustalla kohoaa Seeonin vanha luostari, ja Andrea Wittmann – erittäin perinne­tietoinen ja kotiseutuhenkinen baijerilais­nainen – valmistautuu jodlaamaan.