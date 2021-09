Sosiaalisen median yhtiöitä on sakotettu samasta syystä useasti aiemminkin.

Venäläinen tuomioistuin on määrännyt sakkoja sosiaalisen median jättiyhtiöille, kertoo uutistoimisto Reuters.

Sakkoja määrättiin Facebookille ja Twitterille. Sakkojen perusteena on, etteivät yhtiöt ole poistaneet sisältöjä, jotka Venäjä katsoo laittomiksi. Sakot määräsi Taganskin piirin tuomioistuin Moskovassa.

Facebook sai sakkoja 21 miljoonaa ruplaa eli noin 244 000 euroa ja Twitter viisi miljoonaa ruplaa eli noin 58 000 euroa.

Elokuussa sakkoja sai samasta syystä Googlen emoyhtiö Alphabet. Useiden eri hallinnollisten sakkojen yhteissumma oli tuolloin 18 miljoonaa ruplaa eli noin 209 000 euroa.

Twitteriä sakotettiin kielletyn sisällön poistamatta jättämisestä viimeksi toukokuussa. Tuolloin yhtiö sai 24 miljoonan ruplan eli noin 279 000 euron sakot.

Maaliskuussa Venäjän verkkovalvontaviranomainen Roskomnadzor uhkasi sulkea Twitterin kokonaan.

Venäläisen uutistoimisto Interfaxin mukaan myös Facebook on saanut kuluvana vuonna jo useampia sakkoja. Viimeisimmän sakon myötä niiden yhteissumma nousee 80 miljoonaan ruplaan eli reiluun 930 000 euroon.

Venäjä on jo pitkän aikaa kiristänyt otettaan internetin sisällöistä, ja parlamenttivaalien lähestyessä se on estänyt pääsyn useille opposition nettisivuille. Se on myös painostanut Googlea ja Applea poistamaan sovelluskaupoistaan oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin tukijoiden kehittämän sovelluksen.

Venäjällä järjestetään parlamenttivaalit 17.–19. syyskuuta.