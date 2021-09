Kyselyjen mukaan demokraattikuvernööri Gavin Newsom saa jatkaa kautensa loppuun asti. Vaalista odotetaan merkkejä siitä, miten demokraateilla menee Joe Bidenin presidenttikaudella.

Yhdysvaltain runsasväkisimmässä osavaltiossa Kaliforniassa järjestetään tiistaina uusintavaalit, joissa demokraattikuvernööri Gavin Newsom pyrkii säilyttämään virkansa ja yli 40 vastaehdokasta pyrkii pääsemään Newsomin virkaan.

Vuonna 2018 valittu Newsom joutui uusintavaaliin, koska hänen eroaan vaativa vetoomus onnistui viime keväänä keräämään noin 1,5 miljoonaa allekirjoitusta. Koronaepidemian huonoksi haukuttu hoito on rokottanut Newsomin kannatusta.

Kyselyjä analysoivan FiveThirtyEight.com-sivuston mukaan kuitenkin noin 57 prosenttia kalifornialaisista haluaa, että Newsom pysyy virassaan. Osavaltio on voimakkaasti demokraattipuolueeseen kallellaan.

Kalifornialaisilta kysytään vaalissa kahta asiaa: haluavatko he eroon Newsomista, ja jos haluavat, kenet he haluaisivat hänen tilalleen.

Mikäli yli puolet äänestäjistä haluaisi Newsomista eroon, vahvin ehdokas hänen seuraajakseen on kyselyjen mukaan konservatiivinen radiojuontaja, republikaani Larry Elder.

Tiistain äänestys on noin 40 miljoonan asukkaan Kalifornian historian toinen kuvernöörin uusintavaali ja vasta neljäs koko Yhdysvaltain historiassa. Vastaavanlainen järjestelmä kuvernöörin virkakauden keskeyttämiseksi on mahdollistettu 19 osavaltiossa.

Republikaanien Larry Elder on vahvin ehdokas uudeksi Kalifornian kuvernööriksi, jos istuva kuvernööri Gavin Newsom päätettäisiin syrjäyttää tiistain vaalissa.

The New York Times -lehden mukaan uusintavaali on tähän mennessä suurin vaalikoitos, jossa mitataan kansan tuntoja sen jälkeen, kun demokraatti Joe Biden nousi presidentiksi viime tammikuussa. Biden kampanjoi Newsomin tukena Kaliforniassa maanantaina vaalien aattona.

Uusintavaaliin on osallistunut enemmän tai vähemmän vakavissaan ainakin 94 ihmistä, joista noin puolet on joko vetäytynyt kisasta tai hylätty puutteellisen hakemuksen vuoksi. Yksi vetäytyjistä oli pornotähti Mary Carey, joka oli ehdolla myös Kalifornian aiemmassa uusintavaalissa vuonna 2003.

Viime keväänä mediassa suunnattiin paljon huomiota 71-vuotiaaseen ehdokkaaseen nimeltä Caitlyn Jenner. Hän on pitkän linjan republikaani, joka tunnetaan muun muassa kymmenottelun olympiavoittajana, transaktivistina ja tositelevisiotähtenä.

Jos Jenneristä tulisi kuvernööri, mikä ei näytä mahdolliselta, hän olisi korkeimmalle Yhdysvaltain politiikassa noussut transihminen.

Edelliskerralla kuvernöörin uusintavaali johti Kaliforniassa demokraattikuvernööri Gray Davisin syrjäyttämiseen ja republikaani Arnold Schwarzeneggerin voittoon. Toimintaelokuvista tuttu Schwarzenegger palveli virassaan 2003–2011, minkä jälkeen kuvernöörin virka on ollut demokraattien hallussa.

Republikaani Arnold Schwarzenegger nousi Kalifornian kuvernööriksi vuoden 2003 uusintavaalin kautta. Hän puhui Saksan Kölnissä Digital X -tapahtumassa 7. syyskuuta.

Joe Biden löi viime vuoden presidentinvaaleissa republikaanipresidentti Donald Trumpin Kaliforniassa prosentein 63,5–34,3. Loput äänistä menivät pienpuolueiden ehdokkaille.

Yhdysvaltain median mukaan republikaanit ovat yrittäneet ujuttaa Kalifornian uusintavaaliin samanlaisia perusteettomia vaalipetossyytöksiä kuin mitä Trump viljeli omissa vaaleissaan viime vuonna. Johtavalla republikaaniehdokkaalla Larry Elderillä on kampanjasivuillaan osio, jossa vaaditaan ”pysäyttämään petos” vaaleissa.

Myös Trump on osallistunut keskusteluun. ”Uskooko joku tosiaan, että Kalifornian uusintavaaleja ei olisi peukaloitu?” hän kysyi lausunnossaan maanantaina uutistoimisto AP:n mukaan.

Gavin Newsom on ollut kuvernöörin virassaan vuoden 2019 alusta. Normaalin kalenterin mukaan seuraavat kuvernöörinvaalit pidetään vuonna 2022.