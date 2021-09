Jopa paikallinen valaanmetsästäjien järjestö pitää ennätysjahtia virheenä.

Färsaarilla pyydystettiin sunnuntaina ennätyksellinen 1 400 delfiinin parvi. Edellinen ennätys on vuodelta 1940, jolloin yhden päivän aikana pyydystettiin 1 200 delfiiniä.

Hämmästyttävä määrä on suututtanut jopa paikalliset, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC.

Enimmäkseen Färsaarilla metsästetään valaita. Pallopäävalaita pyydetään keskimäärin 600 vuodessa. Delfiinejä metsästetään paljon vähemmän: viime vuonna Färsaarilla metsästettiin 35 valkokuvedelfiiniä ja vuonna 2019 kymmenen.

Vuoden 1940 ennätys, 1 200 delfiiniä, on sekin paljon.

Paikallisen meribiologi Bjarni Mikkelsenin mukaan vuonna 1879 pyydystettiin 900 eläintä, vuonna 1873 856 eläintä.

Delfiinit ajettiin veneillä matalikkoon Skalabotnurissa. Matalassa vedessä ne surmattiin veitsillä. Eläinten ruumiit tuotiin rantaan ja jaettiin paikallisille syötäväksi.

Jopa paikallisen valaanmetsästäjien liiton mukaan määrä on yksinkertaisesti liikaa.

”Tämä oli virhe”, sanoi sanoi BBC:lle valaanmetsästysjärjestön edustaja Olavur Sjurdarberg.

”Kun lauma löydettiin, metsästäjät olettivat että siinä on noin 200 delfiiniä.”

Eläinten määrä selvisi metsästäjille vasta, kun niitä oli jo ryhdytty tappamaan.

”Jonkun olisi pitänyt tietää paremmin.”

Färsaaret on osa Tanskaa. Delfiininmetsästys on laillista, joskaan ei kovin suosittua. Paikallisen yleisradioyhtiön mukaan noin puolet saarelaisista on sitä mieltä, että valaanmetsästyksen voisi kieltää.