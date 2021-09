Berliini

Voiko punaisten demarilippujen voittokulku vielä katketa Saksan vaaleissa?

Vielä toistaiseksi valtaa pitävän ja nöyryyttävän gallupmahalaskun kokeneen kristillisdemokraattisen CDU/CSU:n kannatusluvuissa on tällä viikolla pitkästä aikaa näkynyt vahvistumisen värähdyksiä.

Tällä viikolla ilmestyneissä gallupeissa demarien nousu näyttää pysähtyneen 25–26 prosenttiin. CDU/CSU on noussut hivenen, ja kannatus on 20,5–23 prosenttia. Vihreät saa 15–17 prosenttia.

Puoluekannatuksen lisäksi gallupeissa kysytään suosikkia liittokansleriksi. Demariehdokas Olaf Scholz johtaa ylivoimaisesti, mutta uusimmissa kyselyissä hänen kannatuksensa oli laskenut hieman.

Samalla kristillisdemokraattien Armin Laschetin ja vihreiden Annalena Baerbockin suosio on vähän vahvistunut.

Laschet on jumbosijalla, häntä kannattaa uusimmassa kyselyssä 12,9 prosenttia, Scholzia 33,5 prosenttia ja Baerbockia 14 prosenttia.

Koska puolueen vaalitulos ratkaisee, Laschet voi yhä nousta surkeasta luvusta huolimatta seuraavaksi liittokansleriksi.

Saksan vaalien asetelmat ovat epävarmuudessaan poikkeukselliset.

Viime vaaleissa monet tutkimuslaitokset ennustivat niin kristillisdemokraattien kuin demarien kannatuksen yläkanttiin, osin virhemarginaaleja enemmän.

Lisäksi kannastaan epävarmoja sanotaan olevan ennätyksellisen paljon.

Nyt käydään taistelua mielikuvista, joiden voimalla äänestäjiin voi vielä vaikuttaa.

Viime viikolla kristillisdemokraattien Laschetille tuli eräänlainen syöttö lapaan.

Osnabrückin syyttäjänvirasto ilmoitti tehneensä kotietsinnän valtiovarainministeri Scholzin ministeriössä. Tarkoituksena oli tiedotteen mukaan selvittää joidenkin työntekijöiden yhteyksiä poliisin rahanpesuyksikköön.

Jälkikäteen on käynyt ilmi, että syyttäjän tiedote on muotoiltu harhaanjohtavasti. Alun perinkin oli selvää, ettei Scholzia tai hänen alaisiaan epäillä talousrikoksista. Sellainen mielikuva saattoi asian käsittelyssä silti syntyä.

Viime sunnuntain vaalitentissä Laschet syytti Scholzia asian vähättelemisestä. Jos hänellä olisi liittokanslerina samalla tavalla toimiva valtiovarainministeri kuin Scholz, ”meillä olisi vakava ongelma”, Laschet sivalsi.

Süddeutsche Zeitung kertoi tiistaina, että Osnabrückin syyttäjänviraston johtaja on CDU:n jäsen. Se herätti kysymyksen koko kohun poliittisuudesta.

Scholzilla on niskassaan muitakin epäilyjä. Hän on aiemmassa tehtävässään toiminut Hampurin pormestarina, ja hänen on väitetty toimineen Hampurin veroviraston kautta Warburg-nimisen pankin hyväksi, minkä hän kiistää.

Historiallisessa kirjanpitoskandaalissa Wirecard-yhtiöön liittyen on myös viritetty poliittista vastuuta Scholzille. Hän väistää syytökset siinäkin.

Vaikka talousepäselvyyksiä on käsitelty julkisuudessa jo hyvin perinpohjaisesti, on edelleen mahdollista, että luottamus Scholziin rapistuu joidenkin häntä aiemmin kannattaneiden äänestäjien silmissä, varsinkin kun asioiden puiminen vain jatkuu.

Toinen mahdollinen syy pienille värähdyksille gallupeissa on, että demarien kampanja pysyy nyt paikoillaan ja yrittää pitää kiinni puolueen saamasta suosiosta. Sitä kyllä riittääkin. Vaalitapahtumien osallistujamäärät ovat suuria.

Samaan aikaan CDU/CSU hakee aggressiivisesti uusia kierteitä kampanjaansa.

Vaaleissa ratkaisevaa on liittokansleriehdokkaan persoona, sillä nyt valitaan ennen kaikkea seuraajaa liittokansleri Angela Merkelille.

Persoonaa valittaessa saksalaiset arvioivat tarkkaan liittokansleriehdokkaan luotettavuutta ja pätevyyttä. Epärehellisyyden paljastuminen olisi pahinta, mitä ehdokkaalle voisi tapahtua.

