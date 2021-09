Tehohoitopaikkoja on käytössä enemmän kuin koskaan koko pandemian aikana.

Koronapotilaita hoitavat sairaalat ovat ajautuneet äärirajoilleen Länsi-Kanadan Albertan provinssissa, brittilehti The Guardian ja kanadalaisviestimet kertovat.

Runsaan neljän miljoonan asukkaan provinssissa kirjattiin tiistaina yli 1 400 uutta tartuntaa. Samana päivänä kirjattiin uusi ennätys tehohoitoon joutuneiden määrissä: 212 ihmistä, joista 91 prosenttia ei ollut saanut täyttä rokotusta, Calgary Herald -lehti kertoi.

”Terveydenhuolto­järjestelmämme on todella romahduksen partaalla”, totesivat yli 60 lääkäriä kirjeessään provinssin pääministerille Jason Kenneylle.

Albertassa on laajaa rokotevastaisuutta ja perinteet suhtautua epäileväisesti hallituksen toimiin, The Guardian kertoo. Rokoteskeptisen, oikeistolaisen Kanadan kansanpuolueen suosio on vankinta juuri Albertan maaseudulla.

”Liikkumisrajoituksilla, maskipakoilla, koulujen sulkemisilla ja muilla autoritaarisilla terveystoimilla ei ole ollut mitään silmiinpistävää vaikutusta pandemian aikana (– –). [S]ekä rokotetut että rokottamattomat ihmiset saavat tartuntoja ja levittävät virusta”, puolue kertoo verkkosivuillaan, jossa on monia perättömiä väitteitä.

Kanadassa järjestetään ensi viikon maanantaina vaalit, joissa valitaan liittovaltion edustajainhuoneen jäsenet. Vaalien edellä on nähty useita rokotusten vastaisia mielenosoituksia, myös Albertan pääkaupungissa Edmontonissa ja provinssin runsasväkisimmässä kaupungissa Calgaryssä.

Maanantaina eri puolilla maata järjestettiin koronatoimien vastaisia mielenosoituksia, joissa vihaiset kansalaiset kokoontuivat sairaaloiden eteen.

”Olen pettynyt ja turhautunut kuullessani, että Albertaan suunnitellaan lisää rokotusten vastaisia mielenosoituksia. Uskon vakaasti sananvapauteen, mutta uskon myös vapauteen puuttua puheisiin, jotka ovat väärin ja vahingollisia. Ja sitä nämä mielenosoitukset ovat”, Albertan terveysministeri Tyler Shandro totesi Twitterissä maanantaina.

Albertassa höllennettiin merkittävästi korona­tartuntojen estämiseksi laadittuja rajoituksia heinäkuussa, kun provinssin kerrottiin olevan ”avoin kesäksi”. Provinssin korkein terveys­viranomainen Deena Hinshaw uskoo, että rajoitusten purkaminen aiheutti nyt nähdyn neljännen korona-aallon nopean kärjistymisen, Calgary Herald kertoi.

Myös helposti tarttuvan deltamuunnoksen yleisyys on pahentanut tautitilannetta.

Albertan rokotustilanne näyttää kuitenkin sangen hyvältä verrattuna esimerkiksi Yhdysvaltoihin, sillä provinssissa 71 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä asukkaista on rokotettu kokonaan verrattuna Yhdysvaltain noin 63 prosenttiin.

Alberta laahaa kuitenkin perässä muuhun Kanadaan verrattuna: maassa keskimäärin 78 prosenttia rokotettavista on saanut täyden rokotuksen.

Noin 2 500 albertalaista on kuollut koronavirukseen. Suunnilleen 38 miljoonan asukkaan Kanadassa koronakuolemia on kirjattu runsaat 27 000, ja Alberta näyttäisi olevan koko pandemian aikajänteellä hieman keskiarvoa alemmissa lukemissa.