Haagissa kansainvälinen rikostuomioistuin ICC avaa tutkinnan Filippiinien huumesodasta. Rikostuomioistuin selvittää, onko sodan aikana syyllistytty rikoksiin ihmisyyttä vastaan ja onko poliisi tappanut jopa kymmeniä tuhansia siviilejä.

Tutkinnan kohteena on ajanjakso vuosilta 2011–2019.

Filippiinien presidentti Rodrigo Duterte on tullut tunnetuksi kovista otteistaan huumeiden käyttäjiä ja huumeiden myyjiä vastaan. Duterte valittiin presidentiksi vuonna 2016, jolloin hän lupasi päästä eroon maan huumeongelmista. Hän antoi poliisille muun muassa suoran käskyn surmata huumausainerikoksista epäiltyjä, jos poliisi koki henkensä olevan vaarassa.

Hallinnon tilastojen mukaan operaatiossa on kuollut heinäkuun 2016 jälkeen yli 6 000 ihmistä. Ihmisoikeusjärjestöt arvioivat kuitenkin, että lukema on tätä paljon suurempi. Järjestöjen mukaan sodassa on kuollut tuhansia ihmisiä, joista moni on ollut köyhiä tai pikkurikollisia.

Ihmisoikeusjärjestö Amnestyn mukaan surmatuiksi on joutunut myös ihmisiä, joilla ei ole ollut tekemistä huumekaupan kanssa. Järjestö onkin kutsunut huumesotaa sodaksi "köyhiä vastaan". Se on myös todennut, ettei poliisin tekemiä surmia ole tutkittu.

Myös ICC arvioi, että huumeiden vastaista sotaa ei voida pitää laillisena viranomaisten suorittamana operaationa.

”Tämänhetkinen materiaali osoittaa siihen suuntaan, että laajalle levinnyt ja systemaattinen hyökkäys siviilejä kohtaan oli osa hallituksen politiikkaa”, ICC totesi keskiviikkona.

Filippiinit on eronnut tuomioistuimen jäsenyydestä vuonna 2019 johtuen tuomioistuimen avaamasta alustavasta selvityksestä Duterten toimista. Tutkinta on mahdollista ajanjaksolta, jolloin Filippiinit oli tuomioistuimen jäsen.