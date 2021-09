Homopappi Lars Gårdfeldt protestoi kirkon linjausta, jonka mukaan papit voivat kieltäytyä homojen vihkimisestä avioliittoon.

Göteborgilainen pappi Lars Gårdfeldt on ilmoittanut, ettei hän suostu enää vihkimään heteropareja, kertoo Dagens Nyheter -lehti.

Gårdfeldt protestoi ilmoituksellaan Ruotsin kirkon linjausta, jonka mukaan papit voivat omantunnon syistä olla vihkimättä homopareja.

Hän sanoo suivaantuneensa erityisesti arkkipiispa Antje Jackelénin äskettäisestä radioesiintymisestä, jossa Jackelén sanoi, että on mahdotonta vaatia kaikkia pappeja suostumaan homoparien vihkimiseen.

Gårdfeldt sanoi DN:lle, että hän aikoo todella pitäytyä lupauksessaan olla vihkimättä heteropareja. Hän haluaa, että heitä vihkivät heteropapit, jotka kieltäytyvät vihkimästä homopareja.

Kysymys homoparien vihkimisestä on noussut keskusteluun osin siksi, että Ruotsissa järjestetään ensi sunnuntaina kirkollisvaalit. Monet kirkkopoliitikot ovat tukeneet ajatusta, että kaikilta uusilta papeilta tulisi saada vakuutus siitä, että he suostuvat vihkimään homopareja.

Ruotsin kirkolliskokous päätti vuonna 2009 äänin 176–62 sallia homoliittojen vihkimisen kirkoissa.

Göteborgilainen Lars Gårdfield, 56, on tunnettu seksuaalivähemmistöjen puolustaja Ruotsissa. Hän on itsekin homo. Hänet on myös vihitty avioliittoon samaa sukupuolta olevan puolisonsa kanssa kirkossa, minkä lisäksi hän on kahden lapsen isä.

Gårdfield on myös väitellyt teologian tohtoriksi. Hänen väitöskirjansa nimessä kysyttiin: Vihaako Jumala homoja?