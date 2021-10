Pääministeri Boiko Borisovin skandaalimaisten vuosien arveltiin Bulgariassa viimein päättyvän. Toive näyttää olleen turha.

Paljon puhutaan, että bulgarialaiset ovat täysin kyllästyneet maansa politiikkaan. Mistähän löytäisi ihmisen, joka osaisi sanallistaa tällaisen ilmiön?

No onpas helppoa. Kyseisen ihmisen etsintöihin kuluu alle minuutti, koska hän on ensimmäinen tielle osuva ihminen Bulgarian pääkaupungissa Sofiassa.

”Olen niin tympääntynyt politiikkaan, etten katso enää edes uutisia. Muutos ei ole enää mahdollinen, kaikki pelurit ovat liian syvällä systeemin syövereissä”, sanoo 61-vuotias kokki Lutmila Jordanova.

Lutmila Jordanova kertoo tympääntyneensä politiikkaan.

Hän kertoo, että saattaisi mennä äänestämään marraskuussa pidettävissä parlamenttivaaleissa mutta ei saa mieleensä yhtäkään poliitikkoa, johon luottaisi.

Rakennusmies Iltšo Dimitrovin, 29, asenne on vielä penseämpi. Hän sanoo, ettei ole koskaan äänestänyt. Hän ei ole edes kuullut, että tulossa on vaalit. Eikä hän muista, että sellaiset pidettiin myös huhtikuussa. Ja heinäkuussa.

”En usko poliitikkoihin. Enkä usko enää siihenkään, mitä uutisissa sanotaan.”

Euroopan unionin köyhin jäsenmaa Bulgaria on todellakin matkalla kolmansiin parlamenttivaaleihinsa tänä vuonna, koska maahan ei ole saatu aikaan hallitusta.

Heinäkuun vaaleihin osallistui vain 42 prosenttia äänioikeutetuista, mikä oli pienin lukema sitten kommunismin romahtamisen vuonna 1990.

Seitsemän miljoonan asukkaan Bulgariassa pitäisi olla päättymässä pääministeri Boiko Borisovin lähes keskeytyksettä jatkunut kahdentoista vuoden valtakausi. Hän on maansa pitkäaikaisen kommunistidiktaattorin ​​Todor Živkovin entinen henkivartija ja palomies, jonka hallitusvuodet ovat olleet skandaalimaista aikaa.

Keväällä syrjään astuneen Borisovin johtama keskustaoikeistolainen Gerb-puolue hävisi heinäkuun vaalit upouudelle ITN-puolueelle, jota johtaa muusikko ja tv-juontaja Slavi Trifonov. Hieman epäselvällä aatteella varustautunut Trifonov ei kuitenkaan onnistunut muodostamaan hallitusta muiden protestihenkisten puolueiden kanssa, ja niin maa on jäänyt presidentti Rumen Radevin nimittämän väliaikaishallituksen ohjaukseen.

Nyt mielipidekyselyjä johtaa taas Borisovin Gerb, josta bulgarialaiset hankkiutuivat vuonna 2013 eroon mielenosoituksilla ja jota vastaan kansa lähti uudestaan kaduille viime vuonna. Mielenosoituksiin on aina syynä korruptio, jonka saralla Bulgaria on pysyvästi EU-perheen mustin lammas.

Bulgarian pääministeri Boiko Borisov (vas.) ja presidentti Rumen Radev vuonna 2017. Miehet haukkuvat toisiaan estottomasti julkisuudessa.

Bulgarian politiikka on viime vuosina ollut melkoista sekasortoa. Presidentti Radev, entinen taistelulentäjä ja ilmavoimien komentaja, on syyttänyt Borisovia mafiosomaisesta hallintatavasta, kun taas Borisov on soimannut presidenttiä hallituksen työn sabotoinnista.

Viime vuoden kesäkuussa miesten kaksintaistelu kärjistyi häkellyttäväksi, kun Borisovista julkaistiin kuvia, joissa hän makasi puolialastomana sängyllä vieressään käsiase ja läjä 500 euron seteleitä.

Borisov väitti presidentin käyttäneen lennokkikameraa ottaakseen kuvat ja loatakseen hänen maineensa. Radev kiisti syytökset.

Uutisoitavaa riitti myös alle kuukautta myöhemmin, kun valtionsyyttäjä Ivan Gešev lähetti poliisit ratsaamaan presidentin palatsin ja pidättämään kaksi Radevin neuvonantajaa korruptiosta epäiltyinä. Ratsian spekuloitiin olleen kosto siitä, että edellisvuoden lopulla Radev yritti estää Geševin nousun syyttäjäksi.

”Kaikenikäiset bulgarialaiset kaikista poliittisista suuntauksista vaativat laillisuusperiaatteen ja perus­kansalais­oikeuksien palauttamista, sillä niitä on systemaattisesti loukattu viime vuosina. Viha on syvällä, se on kasvanut vuosien mittaan, mutta sitä ei voi tukahduttaa pelolla tai voimatoimilla”, Radev totesi pari päivää ratsian jälkeen ja vaati Borisovin ja Geševin eroa.

Marraskuussa pidetään myös presidentin­vaalit. Sosialistipuolueen tukeman Radevin uskotaan voittavan itselleen toisen viisivuotiskauden.

Kyllä Bulgaria! -puolueen puheenjohtaja ja entinen oikeusministeri Hristo Ivanov.

Tämä kaikki on värikästä ja hämmentävää. Mitä Bulgarian politiikasta pitäisi ajatella?

”Yhdellä sanalla sanottuna se on sotku. Ja se on monimutkainen sotku. Bulgaria ei ole kommunismin jälkeen koskaan käynyt läpi siirtymää kehittyneeksi liberaaliksi demokratiaksi.”

Näin ajattelee Hristo Ivanov, joka johtaa protestipuoluetta nimeltä Kyllä Bulgaria! ja sai osaltaan aikaan viime vuonna käynnistyneet mielenosoitukset Borisovin hallitusta vastaan.

Ivanov ja joukko aktivisteja halusivat osoittaa, miten räikeästi Bulgaria on korruptoitunut ja millaisessa symbioosissa raharikkaat, poliitikot ja turvallisuuspalvelutkin ovat. Heinäkuussa 2020 Ivanov yritti päästä moottoriveneellä rannalle, jonka pitäisi olla julkinen mutta jonne on pystyttänyt huvilansa poliittisesti vaikutusvaltainen oligarkki Ahmed Dogan.

Ivanov ryhmineen lähetti suorana Facebookiin videota siitä, kuinka Mustanmeren rantakaistaa vartioivat miehet ajoivat joukon matkoihinsa. Kävi ilmi, että vartijat olivat valtion turvallisuuspalvelun miehiä. Heidän kuuluisi suojella maan päättäjiä eikä oligarkkeja – eikä missään nimessä oligarkkien ryöväämiä julkisia rantoja.

Ivanov sanoo, ettei Doganin huvila ole erityisen häävi asumus. Tempaus osui silti johonkin erityiseen hermoon. Tapaus osoitti bulgarialaisille näkyvästi sen, mitä lukemattomat Borisovin aikana julkisuuteen tulleet ja maton alle lakaistut korruptiojutut eivät olleet onnistuneet kunnolla osoittamaan: maasta on tullut jonkinlainen mafiavaltio.

Mainitsemisen arvoista on, että Ivanov istui Borisovin aiemmassa hallituksessa oikeusministerinä. Hän sanoo ryhtyneensä ministeriksi, koska halusi uudistaa maan oikeusjärjestelmää sisältäpäin ja toivoi saavansa siihen Euroopan komission apua.

Ivanov erosi hallituksesta joulukuussa 2015 vain vuoden jälkeen.

”Epäonnistuin.”

Ivanovin mielestä EU-päättäjät ja jäsenmaiden johtajat ovat pelanneet Borisovin kanssa lyhytnäköistä ja kyynistä peliä. Borisovin vallankäyttöä ja korruptiota ei ole haastettu kunnolla, koska hän ei ole ryhtynyt avoimeen sotaan Brysselin kanssa esimerkiksi Unkarin pääministerin Viktor Orbánin tavoin.

Lisäksi Borisovin puolue Gerb kuuluu EU-parlamentin vaikutusvaltaisimpaan ryhmään, keskustaoikeistolaiseen EPP:hen, jossa vaikuttavat muun muassa Saksan CDU ja Suomen kokoomus. Borisov on ollut hyvää pataa esimerkiksi liittokansleri Angela Merkelin ja komission entisen puheen­johtajan Jean-Claude Junckerin kanssa.

”Euroopan komissiossa ja Berliinissä lasketaan, että niin kauan kuin niillä on lojaali Borisov, muutaman miljardin EU-tukiaisten voi antaa mennä haaskoille”, Ivanov sanoo.

Euroopan unionin mukaan nimetty metroasema Sofiassa. EU on tukenut metroverkon rakennustyötä.

Bulgarialaisen Center for the Study of Democracy -ajatushautomon johtaja Ognjan Šentov ajattelee, että Bulgarian epäonnistuminen oikeusreformissa ja korruption siivoamisessa pitäisi nähdä suurempana eurooppalaisena epäonnistumisena, koska samoja merkkejä näkyy myös ainakin Puolassa, Unkarissa, Tšekissä ja Slovakiassa.

Šentovin mukaan Bulgariassa on tapahtunut ”valtiokaappaus” (state capture), jossa oligarkkien, poliitikkojen sekä oikeus- ja turvallisuusviranomaisten yhteispeli tekee yhteiskunnasta haavoittuvaisen ulkomaisillekin toimijoille.

Bulgarian tapauksessa valtaa käyttää oligarkkien ja poliitikkojen kautta erityisesti Venäjä, jolla on suoraan tai välillisesti käsissään valtaosa Bulgarian energiasektorista ja paljon muuta.

Kun EU yritti kovistella pakotteillaan Venäjää vuoden 2018 Skripal-myrkytysjutun jälkeen, läheisistä Venäjän-yhteyksistään tunnettu presidentti Radev ja pääministeri Borisov riensivät perä perää Moskovaan pitämään huolta maiden hyvistä suhteista.

Brittilehti The Independentin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin näytti hieman pitkästyneeltä astellessaan Borisovin kanssa tiedotustilaisuuteen.

”Pelkästään yksi yritys, [öljyjätti] Lukoil, on sijoittanut Bulgariaan kolme miljardia dollaria. Se puhuu ihan omaa kieltään, eikö vain?” Putin pohdiskeli Borisov vierellään.

Demokratian tilaa tutkivan Center for the Study of Democracy -ajatushautomon johtaja Ognjan Šentov.

Bulgarian korruption kulttuuria pitää Šentovin mukaan yllä myös se, että maan median vapaus on romahtanut. Paha­maineisen ja Borisoviin kytkeytyvän oligarkin Deljan Peevskin hallussa on noin 80 prosenttia painetuista sanomalehdistä ja muuta mediaa.

Bulgarian sijaluku maailman lehdistön­vapaus­vertailussa on nyt 112. Borisovin noustessa valtaan vuonna 2009 sijaluku oli 68, osoittaa Toimittajat ilman rajoja -järjestön listaus.

Peevski on toinen oligarkki, jota valtion turvallisuuspalvelu suojeli veronmaksajien piikkiin ennen viime vuoden Dogan-skandaalia. Tämän vuoden kesäkuussa Yhdysvallat asetti Peevskin niin sanottujen Magnitski-pakotteiden kohteeksi syyttäen häntä ja kahta muuta räikeästä korruptiosta.

”[Peevski] on säännöllisesti sekaantunut korruptioon käyttäen poliittisia suhteita ja lahjuksia suojellakseen itseään julkiselta tarkastelulta ja käyttääkseen hyväkseen Bulgarian yhteiskunnan tärkeimpiä instituutioita ja sektoreita”, Yhdysvaltain valtiovarainministeriö perusteli pakotteita.

Šentov arvelee, että marraskuun vaaleissa sirpaloitunut protestipuolueiden kenttä ei saa parlamenttiin enemmistöä eikä siten hallitusvaltaa.

Tällä hetkellä kyselyjä johtaa Borisovin Gerb ja kakkosena on entisten kommunistien perintöpuolue BSP eli sosialistit.

”Gerb todennäköisesti voittaa vaalit”, Šentov sanoo.

Hänen mukaansa Borisov lienee liian ”myrkyllinen” tehdäkseen paluun pääministeriksi. Šentov arvelee silti, että Borisov jää vetelemään lankoja puolueen taustalle kuin Kiinan edesmennyt johtaja Deng Xiaoping ikään.

”Borisovia ei pidä aliarvioida. Hän on teflonia: mikään ei tartu häneen.”

Naidenovin perhe lähiökodissaan Sofiassa. Vasemmalta lukien Nikolai, 17, Vasil, 12, Ljubomira, 43, ja Svetoslav, 46. Koko perhe on pettynyt Bulgarian politiikkaan ja haluaisi maan irtautuvan pääministeri Boiko Borisovin aikakaudesta ja kommunismin ajan poliittisista haamuista.

Jos Borisov pääsee jälleen tavalla tai toisella vallan kahvaan, se on kauhistus esimerkiksi sofialaisen nelihenkisen perheen äidille, 43-vuotiaalle Ljubomira Naidenovalle. Hän luonnehtii Borisovin valtakautta ”loukkauksena maallemme”.

Yllätyksenä Borisovin voitto ei tulisi hänellekään.

”Politiikkamme on kuin lapsi, joka ei ole vielä saanut kasvaa aikuiseksi.”