Brexitin ja pandemian jälkeen konservatiivihallitus yrittää nyt keskittyä kotimaan asioihin. Vaaleihin on vielä vuosia, mutta ”sikaa ei voi lihottaa vasta toripäivänä”.

Lontoo

Britannian konservatiivipääministeri Boris Johnson on myllännyt hallituksensa uusiksi. Riippakivet saivat keskiviikkona potkut tai siirron alempiarvoisiin tehtäviin. Kansansuosikit ja nousevat kyvyt palkittiin.

Suurelle yleisölle näkyvin muutos oli ulkoministerin vaihtuminen.

Kabulin kaatuessa Kreetan-lomalle jäänyt ulkoministeri Dominic Raab sai alennuksen oikeusministeriksi.

Dominic Raab sai potkut ulkoministerin tehtävistä.

Brittimedian mukaan Raab ei ottanut päätöstä täysin mukisematta. Lohdutukseksi hän saa jatkaa varapääministerinä.

Uusi ulkoministeri on Liz Truss, joka on toiminut aiemmin ulkomaankaupasta vastaavana ministerinä. Truss on konservatiivipuolueen rivijäsenistön suosikki, jonka tärkein tehtävä on ollut solmia uusia Britannian EU-eron eli brexitin jälkeisiä kauppasopimuksia.

Britannian konservatiivipuolueen ministeri- ja kansanedustajakaarti on perinteisesti ollut hyvin miehinen.

Nyt Johnsonin hallituksen tärkeimmistä avainministeristä yksikään ei ole niin sanottu valkoinen mies: Truss on ulkoministeri, Priti Patel jatkaa sisäministerinä ja Rishi Sunak jatkaa valtiovarainministerinä.

Poikkeuksen sääntöön muodostaa näin Johnson itse.

Priti Patel jatkaa sisäministerinä. Hänet tunnetaan kovasta linjastaan sekä maahanmuuttoa että laitonta maahan saapumista kohtaan.

Yleisradioyhtiö BBC:n alustavien laskujen mukaan ydinhallituksen ministereistä hieman yli neljännes on nyt naisia.

Etnisistä vähemmistöistä tulevien ministereiden osuus Johnsonin ydinhallituksessa on jo lähes neljännes. Vastaava osuus maan asukkaista on vain nelisentoista prosenttia.

Rishi Sunak jatkaa valiovarainministerinä. Luvatut veronkorotukset eivät miellytä konservatiivipuolueen perinteistä siipeä. Sunakia pidetään kuitenkin yhtenä Johnsonin mahdollisena seuraajana konservatiivipuolueen johdossa.

Ministerikierrätyksen taustalla on tarve keskittyä viimeinkin normaaliin sisäpolitiikkaan – ja aloittaa samalla pohjatyöt tulevia parlamenttivaaleja silmällä pitäen.

”Sikaa ei voi lihottaa vasta toripäivänä – – nyt pitää ryhtyä hommiin ja alkaa valmistautua seuraaviin vaaleihin”, kulttuuriministerin pallilta siirron konservatiivipuolueen johtotehtäviin saanut Oliver Dowden sanoi puolueen työntekijöille The Daily Telegraph -lehden mukaan.

Tähän asti brittihallituksen voimat ovat kuluneet brexitin ja koronapandemian parissa. Nyt EU-ero on saatettu ainakin muodollisesti päätökseensä, ja pandemiankin toivotaan pikkuhiljaa helpottavan.

Jos Boris Johnson haluaa pysyä vallassa, pitää konservatiivihallituksen saada viimein jotain uutta ja konkreettista aikaan.

Konservatiivien kannatus on pysynyt pitkään suurempana kuin pääoppositiopuolueen eli labourin. Suunta voi kuitenkin kääntyä, kun aikojen normalisoituminen antaa lisää tilaa oppositiolle. Konservatiivit ovat jo suututtaneet osan omistaan lupaamalle veronkorotuksia.

Erityisen iso työsarka on uudella opetusministerillä Nadhim Zahawilla, jonka pitäisi uudistaa koululaitosta.

Zahawi kunnostautui aiemmin koronarokotuksista vastanneena apulais­terveysministerinä. Juuri Britannian sutjakkaasti sujuneet rokotukset ovat kannatelleet Johnsonin ja hänen hallituksensa suosiota pandemiakriisiaikana.

Uusi opetusministeri Nadhim Zahawi vastasi Britannian nopeasti sujuneista koronarokotuksista. Lapsena Irakista Britanniaan perheineen paennut Zahawi on entinen yrittäjä ja liikemies.

Mielenkiintoisen uuden pestin sai myös pitkäaikainen ministeri Michael Gove, joka muistetaan Johnsonin brexit-aisaparina EU-kansanäänestyksen kampanjakeväänä 2016.

Gove on uusi asumisesta ja kaavoituksesta vastaava ministeri. Tämän lisäksi hän vastaa Britannian eri alueiden tasa-arvoistamisesta.

Tehtävä on erityisen tärkeä, koska siitä voi riippua seuraava parlamenttivaalivoitto. Joulukuun 2019 parlamenttivaaleissa Johnson valloitti perinteisesti työväenpuolueelle kuuluneita köyhiä alueita Keski- ja Pohjois-Englannissa.

Brexit ei ole tuonut kuitenkaan kaikille kaivattua onnelaa. Boris Johnsonilla on nyt vain vuosi pari aikaa todistaa äänestäjilleen, että hän pystyy uudistamaan Britanniaa lupaamaansa suuntaan.

Jos tarpeeksi moni pettyy, nousee työväenpuolueen johtaja Keir Starmer uudeksi pääministeriksi.

Britannian seuraavat parlamenttivaalit pitää järjestää viimeistään vuonna 2024. Päätösvalta ajankohdasta kuuluu käytännössä pääministerille, sillä konservatiivihallitus päätti jo aiemmin luopua kiinteämittaisten vaalikausien kehikosta.

Ministerikierrätys jatkui torstaina uusilla apulaisministerien nimityksillä.

