Intian yli kaksi vuotta jatkunut väkivaltainen komento saattaa viedä Kashmirin yhä syvemmälle kriisiin, osin koronarajoitusten varjolla.

Espoolainen postinjakaja Nasir Yousuf Waza vastaa puhelimeen moottoripyörän selästä keskeltä Kashmirin laaksoa. Miljoonakaupunki Srinagarin iltapäiväruuhka on pahimmillaan, mutta kahdeksalta illalla alkavaan ulkonaliikkumiskieltoon on vielä aikaa.

”Täällä tapahtuu kauheita asioita”, Waza sanoo ja jatkaa kotimatkaansa.

Hänen äitinsä, isäpuolensa ja veljensä asuvat täällä, vaikka perhe on alun perin kotoisin Laderwanin kylästä pohjoisesta, läheltä Pakistanin hallitseman Kashmirin osan rajaa.

Wazan kahden viikon käynnistä synnyinseudulla on tullut jo kahden kuukauden matka. Hänen olisi pitänyt olla Suomessa töissä sekä vaimonsa ja kahden lapsensa luona jo elokuussa, mutta Intia ei ole uusinut hänen umpeutunutta passiaan. Normaalisti Intia antaa pikapassin 4–5 päivässä tai uuden passin kahdessa viikossa.

Wazalla on pysyvä oleskelulupa Suomessa, mutta passin uusijaa on pompoteltu Kashmirissa luukulta toiselle. Hakemuksen online-seuranta ei kerro mitään, eikä passitoimiston ovea Wazan mukaan enää edes avata hänelle.

Intian Helsingin-lähetystö ei kommentoinut asiaa HS:lle.

WazaN setä ja isäpuoli ovat olleet aktiivisia Kashmirin separatistiliikkeessä JKLF:ssä. Waza kuitenkin epäilee, että vaikeuksien syy on hänen omassa toiminnassaan Suomessa.

Waza on tehnyt sekä yö- että päivätyötä Postin palveluksessa ja sen aliurakoitsijana. Kaksi vuotta sitten aikaa alkoi liietä myös aktivismille. Hän antoi haastattelun HS:lle, puhui Kashmirin ihmisoikeuksista, järjesti mielenosoituksen Helsingissä ja piti kymmenen päivän syömälakon protestina Intian toimille.

Waza sanoo, että Intian viranomaiset tietävät hänestä kaiken.

”Muutama päivä sitten tulin veljeni kanssa syntymäkylästäni Laderwanista takaisin Srinagariin. Olin siellä katsomassa perimääni maa-aluetta, ja kävin samalla isäni haudalla”, Waza kertoo.

”Paluumatkalla poliisin erikoisjoukkojen auto ajoi monta kilometriä perässäni ja toinen auto ajoi edellä. Sitten he pysäyttivät minut niin, että jäimme autoinemme heidän väliinsä. Paikalla oli saman tien kolme tai neljä armeijan ajoneuvoa. He tutkivat todellakin kaikki ja kaiken, ja sotilaspoliisi oli koko ajan puhelimitse yhteydessä komentajaan. Kyseli, että miksi passini on vanhentunut. Se ei todellakaan ollut mikään sattumaratsia. Pelkään koko ajan, että minut pannaan telkien taakse.”

Kashmirilaiset muslimit osoittivat mieltään Intian hallinnon rajoitustoimia vastaan Srinagarissa syyskuussa 2019.

KashmiriN Laakso kuuluu Intialle, ja se on käynyt kahden viime vuoden aikana erittäin selväksi. Intian parlamentti yllätti maailman elokuussa 2019 hyväksymällä presidentin asetuksen, jolla Jammu ja Kashmir -osavaltion vuodesta 1954 voimassa ollut itsehallinnollinen asema peruttiin.

Alueelle marssitettiin heti 70 000 sotilasta, ja osavaltio julistettiin sulkutilaan. Kännykät ja verkko lakkasivat toimimasta, kokoontumiset kiellettiin, mielenosoitukset tukahdutettiin, nuoria miehiä alkoi kadota.

Ihmisoikeusjärjestöjen ja YK:n raportit surmista, kidutuksista ja mielivaltaisista pidätyksistä seurasivat toisiaan.

Intialainen sotilas tarkasti moottoripyörällä liikkuneen miehen reppua Kashmirin Srinagarissa helmikuussa.

Intia lopetti Kashmirin poikkeustilan helmikuussa. Paljon ei muuttunut: nyt ulkona­liikkumis­kiellot ja kokoontumis­rajoitukset ovat osa koronarajoituksia. Kaikki oppilaitokset ovat olleet samasta syystä kiinni. Syyskuun puolivälissä lähiopetusta ryhdyttiin varovasti aloittelemaan, kertoo uutissivusto Indiablooms.

Kaupat ja kadut voidaan kuitenkin sulkea koska tahansa. Viimeksi näin kävi syyskuun alussa, kun Srinagarissa vietettiin 92-vuotiaana kuolleen separatistijohtaja Syed Ali Geelanin hautajaisia.

Wazan mukaan Kashmir on kypsynyt kahdessa vuodessa räjähdysherkäksi.

”Ihmiset ovat aivan raaistuneet”, hän sanoo.

”Protestointi ei enää onnistu, koulut ja oppilaitokset on suljettu. Nuoriso on ryhtynyt käyttämään huumeita, ja poliisi on sotkeutunut huumekauppaan. Syksyn 2019 jälkeen on ollut niin paljon väkivaltaa, että nuoriso tarttuu aseisiin.”

Nuorempi sukupolvi ei hänen mukaansa näe mitään muuta vaihtoehtoa.

”Eivätkä nämä ole mitään kouluttamattomia ihmisiä vaan insinöörejä, professoreita, lääkäreitä. Viranomaiset maalaavat kuvaa, että kaikki on täällä hienosti, muttei todellakaan ole, talous on tuhottu.”

Jälkikäteen arvioiden voi sanoa, että Kashmirin erityisaseman lopettaminen elokuussa 2019 oli tulos kolmen populistin piirileikistä, jossa kaikki lopulta voittivat jotakin. Populistit olivat Intian pääministeri Narendra Modi, Pakistanin pääministeri Imran Khan ja Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Trump halusi eroon Afganistanin sodasta, ja neuvottelut Yhdysvaltain ja islamistiliike Talebanin välillä alkoivat toden teolla helmikuussa 2019. Trumpin aiemmin inhoama Pakistan pääsi pannasta, ja entinen krikettitähti, nykyinen pääministeri Imran Khan vieraili heinäkuussa 2019 Washingtonissa.

Intian kansallismielisen hindupuolueen BJP:n johtaja, pääministeri Modi perui Kashmirin oikeudet kaksi viikkoa Khanin Washingtonin-matkan jälkeen. Trump ei pahastunut: Modin Yhdysvaltain-vierailun vuoro tuli syyskuussa 2019, ja Trump ylisti häntä ”suureksi, vannoutuneeksi ja uskolliseksi Amerikan ystäväksi”.

SyyskuussA 2021 kaikki ovat korjanneet palkintonsa. Yhdysvaltain joukot ovat poistuneet Afganistanista, ja Kabulissa istuu Talebanin hallitus. Intian korkein oikeus tutkii kahtakymmentä valitusta perustuslain rikkomisesta Kashmirin asiassa – ja luultavasti pitkään.

”Kashmirilaiset kärsivät, koska Intia ja Pakistan vihaavat toisiaan”, Nasir Waza sanoo.

”Intia ja Pakistan voisivat jättää Kashmirin rauhaan. Meiltä löytyvät kaikki mahdolliset uskonnot, joten Kashmirin pitäisi elää sekulaarissa demokratiassa. Me haluamme elää rauhassa.”

