Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan sotarikokset ovat kohdistuneet Tigrayssa oleviin eritrealaisiin pakolaisiin.

Eritrean sotilaat ja Tigrayn kansanvapautusrintaman TPLF:n (Tigray People’s Liberation Front) joukot ovat syyllistyneet sotarikoksiin, sillä ne ovat muun muassa tappaneet ja raiskanneet eritrealaisia pakolaisia Tigrayn alueella, ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) kertoo.

”Eritrealaisten pakolaisten kimppuun ovat hyökänneet sekä Tigrayn alueen sotilaat että ne samaiset joukot, joita he lähtivät pakoon kotimaastaan”, HRW:n Afrikan sarven alueen johtaja Laetitia Bader sanoi tiedotteessa.

Sotarikokset ovat tapahtuneet Hitsatsin ja Shimelban pakolaisleireillä vuoden 2020 marraskuun ja vuoden 2021 tammikuun välisenä aikana. Eritrealaiset sotajoukot ottivat kohteekseen myös leirien liepeillä asuvia tigraylaisia.

Eritrean joukot ovat HRW:n mukaan myös ottaneet kiinni yli 20 pakolaista ja vieneet heidät pois leiriltä sotilasajoneuvojen kyydissä. Heidän sijainneistaan ei ole tietoa.

Pakolaisleirit ovat joutuneet keskelle aseellisia yhteenottoja, ja leirien hallinta on vaihdellut eritrealaisten ja TPFL:n joukkojen välillä. Molemmat osapuolet ovat kuitenkin järjestön mukaan syyllistyneet sotarikoksiin.

Tammikuun alussa eritrealaiset ottivat Hitsatsin leirin jälleen haltuunsa TPFL:n joukkojen vetäydyttyä alueelta. Eritrealaiset määräsivät kaikki leirin asukkaat palaamaan Eritreaan, minkä jälkeen joukot tuhosivat leirissä olevaa humanitaarista infrastruktuuria, kuten majoituspaikkoja.

Suurin osa leiriltä pois marssitetuista pakolaisista päätyi Badmen rajakaupunkiin, joka oli tammikuun alussa Eritrean hallussa. Useat ihmiset kertoivat pelkäävänsä, että heillä ei ollut muuta mahdollisuutta kuin palata Eritreaan, jossa heitä odotti muun muassa pakkovärväys asejoukkoihin ja kiinniotot.

Osa pakolaisista onnistui pakenemaan eritrealaisia joukkoja takaisin Etiopiaan.

”Olen kaksinkertainen uhri. Sekä Eritreassa että täällä [Etiopiassa] olen vailla suojaa”, kertoo tigraylaisten joukkojen raiskaama 27-vuotias nainen.

HRW on kerännyt kymmenien silminnäkijöiden kokemuksia ja kertomuksia molemmilta leireiltä sekä ympäröiviltä alueilta.

TPFL:n edustaja kiisti joukkojen osallistuneen raakuuksiin, joskin rintama ei pysty hänen mukaansa hallitsemaan kaikkien sotilaidensa tekoja.

Etiopian sisällissodassa on kuollut tähän mennessä tuhansia ihmisiä, ja yli kaksi miljoonaa on joutunut pakenemaan kodeistaan. Sodan yhtenä juurisyynä on maan etnisten väestönosien väliset pitkäaikaiset jännitteet.

Sodan osapuolina ovat TPLF, Eritrean sotajoukot ja Etiopian hallituksen joukot.