Maailman suurin puu, mammuttipetäjä nimeltä General Sherman, on jopa 2700-vuotias.

Sequoian luonnonpuistossa Yhdysvaltain Kaliforniassa kasvavia maailman suurimpia puita yritetään suojata maastopalolta, kertovat uutistoimisto AP ja brittilehti The Guardian. Pelastushenkilökunta kietoo jättipuita palopeitteeseen.

Alueella tehdään suunniteltuja maastopaloja. Niitä on parhaillaan kaksi, joista toisen odotettiin saapuvan Sequoian luonnonpuistoon torstaina paikallista aikaa.

Suunniteltuja paloja käytetään siksi, että suunnittelematon palo tuhosi alueella yli 7 000 sequoia-suvun puuta eli punapuuta viime vuonna. Suunnitelluilla kulotuksilla poltetaan pienempää kasvillisuutta, johon hallitsemattomat ja suunnittelemattomat palot voisivat tarttua ja päästä leviämään.

Palopeitteiden käyttö suojamateriaalina ei ole sinänsä uusi. Tahoe-järven ympäristössä Sierra Nevadan vuoriston itäpuolella viranomaiset ovat kietoneet peitteisiin myös ihmisten koteja.

Sequoian luonnonpuistossa sijaitsee maailman suurin puu, mammuttipetäjä nimeltä General Sherman. Se on on 84 metriä pitkä ja sen rungon ympärysmitta maan tasolla on 31 metriä.

Jos General Sherman seisoisi Tampereen Näsinneulan vieressä, se ulottuisi 168-metristä Näsinneulaa puoleen väliin.

General Shermanin iäksi arvioidaan 2 300–2 700 vuotta.

General Shermanista reilun 40 kilometrin päässä sijaitsee myös maailman toiseksi suurin puu, General Grant. Se on noin 82 metriä pitkä ja sen iäksi arvioidaan noin 1 650 vuotta.