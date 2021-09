HS:n Moskovan-kirjeenvaihtaja Jussi Niemeläinen listaa neljä huomiota vaaleista, jotka eivät alunperinkään olleet vaalit läntisessä mielessä.

Moskova

Venäjän parlamentin alahuoneen eli duuman vaalit järjestettiin viikonloppuna. Virallisten tulosten mukaan valtapuolue Yhtenäinen Venäjä säilytti yli kahden kolmanneksen enemmistön, vaikka valtiollistenkin laitosten mielipidemittauksissa se on saanut noin 30 prosentin kannatuksen.

Vaalit olivat poikkeuksellisen epäreilut ja epärehelliset

Venäjällä vaalit järjestetään vallanpitäjien valvonnassa ehdokasasettelusta ääntenlaskentaan, joten ne eivät ole yleisestikään länsieurooppalaisessa mielessä vaalit. Tällä kertaa ne olivat silti poikkeuksellisen epäreilut ja epärehelliset.

Vaaleja edelsi voimakas oppositioon, kansalaisjärjestökenttään ja jäljellä olevaan riippumattomaan mediaan kohdistuva vaino. Ehdokaslistat putsattiin, valtion työntekijät määrättiin äänestämään. Päälle tuli vaalipäivien ja ääntenlaskennan vilppi.

Oma lukunsa oli sähköinen äänestäminen, joka oli mahdollista muutamalla alueella. Sen epäiltiin jo ennalta helpottavan sekä vilppiä että saavan pakotetut äänestämään valtapuoluetta seurannan pelossa.

Varsinainen skandaali liittyi Moskovan sähköiseen äänestykseen, jonka tulokset viipyivät.

Virkailijat tyhjensivät vaaliuurnaa Moskovassa äänestysajan päätyttyä sunnuntaina.

Äänestysprosentissa nähtiin hyppäys

Viralliseksi äänestysprosentiksi ilmoitettiin maanantaina 51,68. Hyppy oli melkoinen, sillä vielä sunnuntai-iltana sen kerrottiin olevan ennätysmatala 41,2.

Duumanvaalien yksi tarkoitus on todistaa ihmisten tukevan Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia ja tämän järjestelmää. Siksi äänestysprosentin pitää olla virallisesti korkea.

Tällä kertaa tosin passiivisuus oli tavoite. Vilpillä on rajansa, koska liian räikeänä se voi johtaa protesteihin ja syö uskottavuutta liikaa. Niinpä vallanpitäjät yrittivät saada valtiosta riippuvaiset äänestämään ja pitämään kriittisemmät poissa.

Venäjällä kyllä ymmärretään venäläisten vaalien luonne. Autoritaarisissa maissa vallanpitäjien asema perustuu kuitenkin väkivallan uhan lisäksi myös siihen, että useimmat uskovat enemmistön kannattavan heitä. Valko-Venäjä osoitti tilanteen voivan muuttua, mikä vaikutti otteiden koventamiseen.

Moskovassa nähtiin selvää protestiäänestämistä

Vaikka vaalit käydään viranomaisten valvonnassa, satunnaisesti äänestysprotestit voivat menestyä. Esimerkiksi syksyllä 2018 Habarovskissa täyte-ehdokas voitti kuvernöörinvaalit.

Tähän perustuu myös vangitun oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin taktisen äänestämisen projekti, jossa äänet keskitetään yhdelle valtapuolueen vastaehdokkaalle. Projektia on pidetty yhtenä isona syynä vainon kiihtymiseen.

Hankkeen tarkoituksena on vain näyttää oppositiolla olevan vaikutusvaltaa ja tönäistä valtapuoluetta, joten se suositteli useita kommunisteja. Suositukset toimivat silti Moskovassa, joskin protestiääniä saattoi tulla muutenkin. Moni kommunistien ehdokkaista johti ääntenlaskussa paperiäänissä.

Protesti oli vallanpitäjille melko vaaraton. Vaaleihin pääsee valtapuolueen lisäksi mukaan vain niin sanottu järjestelmäoppositio, joka on Kremlille kuuliainen. Sen tärkeänä roolina onkin kerätä protestiääniä. Navalnyi on kuitenkin vallanpitäjille periaatekysymys.

Moskovassa tilanne päätyikin farssiksi, kun keskusvaalilautakunta selitteli, miten tietokoneelta kuluu lähes vuorokausi äänten laskemiseen. Oli päivänselvää, että kulisseissa hierottiin sopivaa tulosta. Lopulta keskusvaalilautakunta ilmoitti, että sähköisen äänestyksen tulokset ovatkin jo luvuissa mukana, eikä erillisiä lukuja kerrota.

Niinpä valtapuolueen ehdokkaiden ilmoitettiin lähes kaikki Moskovan 15 vaalipiiriä. Kun äänistä oli laskettu 90 prosenttia, opposition tukemat ehdokkaat johtivat vielä 12:ssa.

Otteet tiukkenevat jatkossakin

Vaalien alla Venäjä on siirtynyt koko ajan autoritaarisemmaksi ja eri mieltä oleviin kohdistuva vaino on kiihtynyt. Se on liittynyt vain osin vaaleihin.

Taustalla on voimaväen aseman vahvistuminen. Sisäpolitiikkaa tehdään nyt heidän maailmankuvansa mukaan, minkä vuoksi nyt jaellaan ”ulkovaltain agentti” -leimoja ja etsitään pettureita.

Voimaväelle ei ole kovin paljon väliä, kuinka paljon valtapuolue saa ääniä. Ainakin osa heistä näyttää kuitenkin oikeasti uskovan Navalnyin olevan lännen projekti, minkä vuoksi hän ja hänen toimensa on murskattava.

Voimaväki sai viikonloppuna tärkeän voiton, kun teknologiajätit Apple ja Google taipuivat poistamaan Navalnyin projektin sovelluskaupoistaan ja esimerkiksi Youtubesta. Nettisensuuri otti uuden askeleen.

Samalla vaalit toimivat harjoituksena seuraaviin presidentinvaaleihin, jotka järjestetään todennäköisesti vuonna 2024. Putin voi asettua ehdolle, mutta vaaleihin liittyy paljon hermostuneisuutta.