Taiwan kiittelee Yhdysvalloilta, Australialta ja Britannialta saamaansa tukea. Tilanne liittyy Aukus-turvallisuussopimukseen, joka hermostuttaa Kiinaa.

Taiwan on toivottanut tervetulleeksi tuen, jota on saanut Britannialta, Australialta ja Yhdysvalloilta. Taiwanin ulkoministeriön edustaja viittasi varovasti myös Britannian pääministerin kommenttiin, jossa tämä kieltäytyi sulkemasta pois mahdollisuutta sotaan Kiinan kanssa. Taiwanin ulkoministeriön edustaja sanoi, ettei Taiwan tietenkään pyytäisi ketään sotimaan puolestaan.

Asiasta kertoo brittilehti The Guardian.

Taiwanin kommentit liittyvät Britannian, Australian ja Yhdysvaltojen turvallisuusyhteistyöhön, jonka arvioidaan kiristävän tunnelmia alueella. Torstaina kerrottiin, että Australia aikoo rakentaa ydinpolttoaineella toimivia sukellusveneitä yhteistyössä Yhdysvaltojen ja Britannian kanssa.

Australian pääministeri Scott Morrison kertoi yhteistyöstä Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin ja Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa pidetyn videokonferenssin yhteydessä.

Päätös harmitti syvästi Ranskaa, sillä Ranska oli aiemmin sopinut myyvänsä Australialle 12 tavanomaista sukellusvenettä kymmenillä miljardeilla euroilla.

Kiina on pitänyt Australian, Britannian ja Yhdysvaltojen yhteistyösopimusta ja sukellusvene­suunnitelmaa vastuuttomana. Sopimus "heikentää vakavasti alueen rauhaa ja vakautta ja kiihdyttää kilpavarustelua", sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Zhao Lijian tiedotustilaisuudessa.

” Taiwanin tuen osoitus on poliittisesti merkittävä, sillä Kiinan ja Taiwanin keskinäinen suhde on kimurantti.

Tästä syystä juuri Taiwanin tuen osoitus on poliittisesti merkittävä, sillä Kiinan ja Taiwanin keskinäinen suhde on kimurantti.

Taiwan on käytännössä itsenäinen. Sillä on oma armeija, parlamentti, presidentti, raha ja passi. Mutta Kiinan hyökkäyksen pelossa se ei ole koskaan julistautunut itsenäiseksi. Kiinan näkemyksen mukaan Taiwan on yksi sen maakunnista.

Lue lisää: Kiina murentaa Taiwanin asemaa viemällä hiekatkin meren­pohjasta – Taiwan taka­varikoi ja huuto­kauppaa ruoppauslaivoja

Britannian, Australian ja Yhdysvaltojen Aukus-yhteistyösopimuksen arvioidaan liittyvän Yhdysvaltojen, Britannian, Kanadan, Australian ja Uuden-Seelannin väliseen Five Eyes -tiedusteluliittoumaan. Kolmen suuren välinen yhteistyö indopasifisella merialueella vaikuttaa kiistatta alueen voimatasapainoon, mikä Kiinan on pakko ottaa huomioon.

Kiinan vaikutusvallan ja aggressiivisuuden lisääntyessä länsimaat ovat pyrkineet osoittamaan tukeaan Taiwanille ja painottamaan, että se saa ainakin maljapuheissa tukea Kiinaa vastaan.

Yksikään uuden turvallisuussopimuksen maista ei ole kuitenkaan solminut virallisia diplomaattisuhteita Taiwanin kanssa. Sen sijaan Britannialla, Australialla ja Yhdysvalloilla on diplomaattisuhteet Kiinan kanssa.

Tähän kiinnitti huomiota muiden muassa Britannian edellinen pääministeri Theresa May. May kysyi pääministeri Boris Johnsonilta, mitä Britannia aikoo tehdä Taiwanin hyväksi.

”Yhdistynyt kuningaskunta on jatkossakin sitoutunut puolustamaan kansainvälistä lakia. Tämä on vahva suositus, jonka antaisimme ystävillemme ympäri maailman, ja tämä on vahva suositus, jonka antaisimme Pekingin hallitukselle”, Johnson muotoili.

Torstaina Australian ja Yhdysvaltojen välinen ministeritoimielin Ausmin julkaisi yhteislausunnon, jossa ne painottivat tukea Taiwanille.

Näistä Taiwanin ulkoministeriön edustaja Joanne Ou The Guardianin mukaan kiitteli. Ulkoministeriö toivotti Oun välityksellä Aukus-sopimuksen tervetulleeksi mutta painotti, ettei odota Britannian osallistuvan konflikteihin Taiwaninsalmella, joka erottaa Taiwanin ja Kiinan toisistaan.

”Me olemme vastuussa Taiwanin kansallisesta turvallisuudesta, emmekä pyydä Britanniaa tai muita maita taistelemaan puolestamme”, Ou sanoi.

”Luonnollisesti me arvostamme kovasti kansainvälisen yhteisön ja kanssamme samansuuntaisesti ajattelevien maiden tukea, mutta tämä ei ole mikään imperatiivi.”