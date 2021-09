Ainakin 2 300 vuotta vanha General Sherman ja tuhannet muut mammutti­petäjät ovat vaarassa.

Amerikkalaiset pelastajat yrittävät suojella maailman suurinta puuta nimeltä General Sherman Kalifornian Sierra Nevadassa riehuvilta metsäpaloilta, kertoo brittilehti The Guardian.

General Sherman on ainakin 2 300 vuotta vanha mammuttipetäjä, joka on noin 84 metriä pitkä ja jonka tilavuus on lähes 1 500 kuutiometriä. Puun läpimitta on paksuimmassa kohdassa yksitoista metriä.

Pelastajat ovat vuoranneet puuvanhuksen tyveä palonkestävällä alumiinipeitteellä Sequoian kansallispuistossa, jossa on tuhansia muitakin mammuttipetäjiä. Samoin on suojeltu joitakin muita puita, museorakennusta ja muita rakennuksia.

Sammutustöitä Plumasin piirikunnassa Kaliforniassa heinäkuussa.

NPR-kanavan mukaan metsäpalot tuhosivat viime vuonna Sierra Nevadan alueella yli kymmenentuhatta mammuttipetäjää, mikä vastasi noin 14 prosenttia kaikista mammuttipetäjistä.

Torstaina metsäpalojen kerrottiin olevan vain runsaan kilometrin päässä Giant Forest -metsästä, missä myös General Sherman on. San Francisco Chronicle -lehti kertoi torstaina, että tulen odotetaan leviävän metsään seuraavan 24 tunnin aikana.

Kalifornian paloviranomaisten mukaan tänä vuonna metsää ja maastoa on palanut osavaltiossa yhteensä noin 8 000 neliökilometrin alueelta. Viime vuonna Kaliforniassa oli ennätysmäisen paha vuosi, kun tuhannet palot tuhosivat metsää ja maastoa yhteensä yli 17 000 neliökilometrin alueelta.

Mammuttipetäjät ovat evoluution myötä sopeutuneet maastopaloihin, mutta viime aikaiset palot ovat ilmastonmuutoksen myötä olleet entistä voimakkaampia. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, etteivät puut välttämättä selviydy rajuista ja entistä useammin toistuvista paloista.