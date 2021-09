Kehitystä selittää maahanmuutto vain osittain.

Hollantilaisten asema maailman pisimpinä ihmisinä on kutistumassa – kirjaimellisesti.

Hollannin tilastokeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 2001 syntyneet miehet ovat keskimäärin yhden senttimetrin lyhyempiä kuin heidän vuonna 1980 syntyneet kansalaisverrokkinsa. Naiset ovat puolestaan ”kutistuneet” miehiä vielä enemmän, 1,4 senttimetriä.

Hollantilaiset mitattiin maailman pisimmäksi kansakunnaksi jo vuonna 1958. Tätä ennen, noin vuosisata sitten, pisimpiä olivat puolestaan pohjoisamerikkalaiset sekä norjalaiset ja ruotsalaiset.

Hollantilaisten poikkeuksellista pituutta on selitetty muun muassa luonnollisella valinnalla. Hollannissa kun eniten lapsia ovat saaneet keskimääräistä pidemmät miehet ja keskimittaiset naiset.

Pitkiä hollantilaiset silti edelleen ovat. Viime vuonna 19-vuotiaiden hollantilaismiesten keskimitta oli 182,9 senttimetriä ja naiset 169,3 senttiä.

Suomessa THL:n laajan FinTerveys 2017 -tutkimuksen mukaan suomalaisten 18–29-vuotiaiden miesten keskipituus oli 180,8 senttimetriä ja vastaavanikäisten naisten 164,8 senttiä.

Maailmanlaajuisesti miesten keskipituus on reilut 170 senttiä ja naisten noin 160 senttiä.

Hollannissa on pohdittu keskipituuden lyhenemistä.

Osa selityksestä liittyy väestömuuttoon, kun lyhemmistä kansakunnista on muuttanut ihmisiä maahan. Syiden on arveltu liittyvän myös ravinnon muuttumiseen ja pikaruokakulttuuriin.

”Kenties syödyssä ruoassa on vähemmän kasvulle tärkeitä ravintoaineita. Tämän arvellaan olevan syynä amerikkalaisten lyhenemiseen, kun ravinnossa on enemmän kaloreita mutta vähemmän ravintoaineita. Spekulatiivisesti voisi arvella, että eläintuotteiden vähentyminen ruokavaliossa on myös voinut vaikuttaa asiaan. Mutta tästä ei ole todisteita”, arvioi tutkija Gert Stulp Groningenin yliopistosta sanomalehti Guardianille.