Afganistanissa Taleban on tuonut takaisin hyveellisyyden edistämisen ja paheiden ehkäisemisen ministeriön, joka vastasi aiemmin kadulla partioineesta pelätystä moraalipoliisista.

Afganistanissa Taleban vaikuttaa sulkeneen naisten asioiden ministeriön ja korvanneen sen kansalaisten moraalia valvovalla ministeriöllä, kertovat Britannian yleisradioyhtiö BBC ja yhdysvaltalainen The New York Post.

Naisasiainministeriön nimikyltti oli poistettu perjantaina ja tilalle ripustettu hyveellisyyden edistämisen ja paheiden ehkäisemisen ministeriön kyltti.

Ministeriö toimi myös Talebanin valtakaudella 1990-luvulla, jolloin se pakotti kansalaiset noudattamaan tiukkoja islamilaisia sääntöjä. Varsinkin naisten käyttäytymistä rajoitettiin ankarasti.

Naisasiainministeriössä työskennelleet naiset kertoivat yrittäneensä palata töihin viikkojen ajan, mutta heidät on lukittu ulos rakennuksesta. BBC:n mukaan sosiaalisessa mediassa on jaettu videoita, joissa naistyöntekijät vaativat Talebania päästämään heidät takaisin töihin.

Ihmisoikeusjärjestöt ovat aiemmin arvostelleet hyveiden ja paheiden ministeriötä toisinajattelijoiden vaientamisesta, erityisesti naisten ja tyttöjen väkivaltaisesta pakottamisesta rajoituksiin sekä pelon ja epäluottamuksen levittämisestä yhteisöissä.

Talebanin mukaan instituutio on tärkeä.

”Päätarkoituksena on palvella islaminuskoa. Sen vuoksi hyveiden ja paheiden ministeriö on pakollinen. Rankaisemme islamilaisten sääntöjen mukaan”, ääriliikkeeseen kuuluva Mohammad Yousuf sanoi The New York Postille.

Parikymmentä vuotta sitten ministeriö vastasi kaduilla partioineesta moraalipoliisista, joka valvoi Talebanin tiukkaa tulkintaa islamilaisesta uskonnollisesta sharia-laista.

Moraalipoliisi pahoinpiteli naisia, jotka olivat sen mielestä pukeutuneet siveettömästi tai olivat ulkona ilman miespuolista saattajaa. Tytöt eivät saaneet opiskella alakoulua pidemmälle. Perjantaina Taleban jo ilmoitti sulkevansa koulut yli 12-vuotiailta tytöiltä.

Afganistanissa naiset ehtivät kuluneen 20 vuoden aikana saada useita perusoikeuksia, mutta kehityksen pelätään pysähtyvän ja tilanteen taantuvan Talebanin hallinnossa.