Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola arvioi Ranskan reaktion vahvistavan trendiä, jossa tavoitellaan Euroopan strategista autonomiaa. Tutkija Laura Parkkisen mukaan Macron petaa jo tulevia vaaleja puolustamalla kiihkeästi ranskalaista työtä.

Ranska turvautui poikkeuksellisiin toimiin, kun se päätti perjantaina kutsua suurlähettiläänsä kotiin liittolaismaistaan Yhdysvalloista ja Australiasta menetettyään kymmenien miljardien eurojen arvoisen sukellusvenekaupan Australian kanssa.

Voimakkaan reaktion taustalla on joukko sisä- ja ulkopoliittisia syitä, joista varsinkin sisäpoliittiset korostuvat ensi vuoden presidentinvaalien lähestyessä, arvioivat Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola ja Ranskan politiikkaan perehtynyt Turun yliopiston tutkija Laura Parkkinen.

Aaltola sanoo, että kauppojen kariutuminen ja tapa, jolla asia hoidettiin, loukkasivat suurvaltaperinteitä vaalivan Ranskan asemaa.

”Ranskassa vaalit saavat istuvan hallinnon aina korostamaan ranskalaisia perinteitä ja Ranskan statusta. Ranskalaiset eivät tykkää äänestää ehdokasta, joka on tahrinut maan statusta. Ranska torjuu mainehaittaa syyttämällä muita epäreilusta käyttäytymisestä.”

Australia perui sukellusvenekauppansa Ranskan kanssa, kun Yhdysvallat ja Britannia lupasivat toimittaa Australialle ydinkäyttöisiä sukellusveneitä. Maan oli ollut tarkoitus tilata Ranskalta kaksitoista tavallista, dieselillä kulkevaa sukellusvenettä.

Ranskalle Australian sopimus Yhdysvaltain ja Britannian kanssa tuli yllätyksenä. Maa sai tietää siitä vasta samana päivänä, kun kaupoista kerrottiin julkisuuteen. Ranskan ulkoministeri Jean-Yves Le Drian kutsui tapausta selkään puukottamiseksi.

Kunnian loukkauksen lisäksi myös taloudellinen menetys on Ranskalle valtava. Ranskan talous on kärsinyt korona­virus­pandemiasta, ja kaupat menivät sivu suun vieläpä puolustussektorilla, johon Ranska on profiloitunut.

Tutkija Laura Parkkinen pitää Macronin reaktiota hyvin symbolisena sekä Macronille tyypillisenä seremoniallisuutena.

Parkkinen muistuttaa, että Macron kutsui suurlähettilään kotiin myös Italiasta vuonna 2019, jolloin Ranska varoitti Italiaa puuttumasta maansa politiikkaan.

”Tässä on kyse siitä, että puolustetaan ranskalaisen Ranskan etuja. Macron haluaa näyttäytyä hyvin vahvasti sen ja ranskalaisen työn puolustajana.”

Ensi vuoden vaaleissa presidentti Macron saa todennäköisesti vastaansa Kansallisen rintaman Marine Le Penin, jonka lisäksi Macronin asemaa sisäpolitiikassa ovat yrittäneet horjuttaa myös niin sanotut keltaliivit.

” Aaltola ei usko, että diplomaattisella kriisillä on kovin pitkäkestoisia vaikutuksia.

Le Pen on ehdottanut Ranskan vetämistä Natosta ja Yhdysvaltain vaikutuspiiristä. Aaltola huomauttaa, että Ranska on viime aikoina korostanut kovasti Euroopan strategista autonomiaa.

”Ranska on myös pohtinut, pitäisikö sen irtaantua Naton suorasta sotilaallisesta suunnittelusta ja olla passiivisempi jäsen. On haettu eurooppalaista ratkaisua Afganistanin jälkeen. Yhdysvaltojen kovisteleminen sopii tähän linjaan, kun Ranska hakee vaihtoehtoa transatlanttiselle suhteelle.”

Aaltola pani merkille, että Ranska ei kutsunut Lontoon-suurlähettilästään kotiin.

”Ranska ymmärtää, että kiistassa on tietyt rajat. Se ei halua vaarantaa puolustus­yhteistyötään Britannian kanssa.”

Aaltola odottaa, että Yhdysvalloilta tulee vielä liennyttäviä eleitä Ranskaa kohtaan. Hän ei usko, että diplomaattisella kriisillä on kovin pitkäkestoisia vaikutuksia.

Aaltola sanoo tilanteen tukevan olemassa olevaa trendiä, jossa Euroopassa on pohdittu autonomisempia ratkaisuja puolustukseen, kuten Euroopan unionin puolustusyhteistyön tiivistämistä.

Ranska aloittaa unionin puheenjohtajana tammikuussa, joten EU:n puolustuksen kehittäminen pysyy asialistalla. Aaltolasta on selvää, että Euroopan puolustusta siirtyy enemmän eurooppalaisten harteille, joko Naton tai EU:n kautta, mitä pidetään Euroopassakin tärkeänä.

”Yhdysvallatkin haluaa Euroopalta autonomisempaa roolia, mutta ei niinkään Aasiassa vaan erityisesti Euroopan lähiseuduilla Venäjällä, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä. Jos EU pystyisi edes siellä tekemään asioita, niin se vapauttaisi Yhdysvaltain roolia perimmäisten turvatakuiden antajana.”